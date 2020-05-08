Молдова признала российский кредит неконституционным

Конституционный суд Молдовы признал не соответствующим Основному закону Соглашение о российском кредите Кишиневу на 200 миллионов евро.

"Решение окончательное и обжалованию не подлежит", - заявила председатель Конституционного суда Домника Маноле в четверг, спустя две недели после ратификация соглашения о кредите парламентом страны. Соответствующий закон, а также постановление правительства о начале переговоров с Москвой суд также признал противоречащими Конституции.

Коллегия согласилась с доводами обратившихся в суд депутатов от оппозиции о том, что договор был подписан с нарушением норм международного права. Также, по мнению депутатов, документ "содержит ряд сомнительных положений, которые представляют риски для безопасности Молдовы".

Соглашение с Россией о предоставлении Молдове кредита было подписано 17 апреля. Правительство указывало, что рассчитывает с помощью этого кредита на десять лет справиться с быстро растущим из-за пандемии коронавируса дефицитом бюджета.Спустя примерно неделю документ ратифицировал парламент. В тот же день Конституционный суд приостановил действие закона о ратификации - до рассмотрения по существу трех депутатских запросов.

Представители прозападной оппозиции, в числе прочего, усмотрели в действиях Москвы поддержку дружественного ей президента Игоря Додона. Решение Конституционного суда сам Додон назвал циничным. Он подчеркнул, что вердикт негативно отразиться на ситуации с трудоустройством, пенсиями, инвестиционном климате и в целом на экономике.