Саакашвили возвращается в украинскую политику

Он был одним из самых скандальных политиков Украины. Он открыто критиковал топ-чиновников, его задерживали, арестовывали, судили, отбирали украинское гражданство и выдворяли из страны. Но он вернулся. Президент Зеленский назначил Михаила Саакашвили главой исполнительного комитета по реформам.