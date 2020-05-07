Саакашвили возвращается в украинскую политику
Он был одним из самых скандальных политиков Украины. Он открыто критиковал топ-чиновников, его задерживали, арестовывали, судили, отбирали украинское гражданство и выдворяли из страны. Но он вернулся. Президент Зеленский назначил Михаила Саакашвили главой исполнительного комитета по реформам.
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