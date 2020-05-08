В Тушетии спасатели обнаружили тело мужчины, попавшего под лавину

В Тушетии спасатели обнаружили тело 62-летнего мужчины, попавшего под лавину во время работ по расчистке автомобильной дороги. Об этом сообщили в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями.

Лавина сошла вечером 5 мая на 36-м километре дороги Пшавели-Абано-Омало, которая считается одной из самых опасных в Европе. Под лавиной оказались двое мужчин – водители экскаваторов, занимавшиеся расчисткой участка. Первого спасателям удалось обнаружить живым в тот же день. Его госпитализировали.

Операция по поиску второго мужчины продолжалась три дня. К работам были подключены пять бригад спасателей, спецтехника и гидрологи. По информации специалистов, при сходе лавины в ущелье обрушилась масса снега и земли в 532 тысячи тонн. Постоянно сохранялась угроза повторного схода лавины.

Как сообщает агентство «Новости-Грузия», зимой дорога в Тушетию закрывается – один из самых высоких в Европе автомобильных перевалов засыпает снегом. Регион, граничащий с Хевсурети, Дагестаном и Чечней, труднодоступен и практически отрезан от внешнего мира восемь месяцев в году. Ежегодно автомобильную дорогу Пшавели-Абано-Омало открывают к лету, после расчистки.