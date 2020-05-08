Грузинский туризм в себя (не) верит

План грузинских властей по восстановлению экономической активности в стране включает в себя и оживление туристической отрасли. Насколько это вообще возможно в текущих условиях? Стоит ли Грузии рассчитывать на приезд иностранных туристов? И как на практике будет выглядеть размещение отдыхающих в отелях, с учетом требований эпидемиологической безопасности?

В условиях пандемии Грузия станет одной из первых стран в мире, которая восстановит внутренний и международный туризм. Об этом было заявлено на вчерашней презентации посткризисной стратегии правительства. По плану чиновников сезон местного значения откроется 15 июня, к 1 июля страна должна быть готова к приему иностранных туристов.

Эксперты туриндустрии в большей мере склонны верить в перспективы развития внутреннего туризма. Как считает генеральный директор компании KMS Майя Церетели, иностранцев могла бы привлечь хорошая эпидемиологическая обстановка в Грузии, но вряд ли можно рассчитывать на массовый приезд туристов из-за рубежа.

«У Грузии практически нет конкурентов в регионе в этом смысле (контроля над эпидемией). Однако не все зависит только от нас, и никто не питает иллюзий, так как после тяжестей карантина и экономических неурядиц многие не будут планировать уходить в отпуск этим летом. Поэтому основной акцент будет сделан на развитие местного туризма… Думаю, на фоне проблем с авиаперелетами необходимо развернуть рекламную кампанию в соседних странах, где большинство туристов имеют возможность посетить нас на сухопутном транспорте», – говорит Майя Церетели.

Основатель «Гудаури Хелиск» Вато Асаташвили настроен более пессимистично. В скорые перспективы открытия границ и запуска отрасли он не верит:

«Предварительные расчеты складываются таким образом, что будет работать только внутренний туризм, да и то не в полном объеме. Экономический кризис не располагает людей к отдыху, и большинство, по всей видимости, отдохнут по старинке - в деревнях и на дачах. Что касается зарубежных путешественников, то тут, думаю, первыми появятся самоорганизованные группы туристов. Вряд ли представители крупных туристических агентств рискнут налаживать связи с только что открывшейся страной. К тому же пока не готовы международные стандарты по прохождению пограничного контроля. Вдобавок ко всему не ясно, насколько стандарты гостиниц гарантируют нераспространение вспышки вируса. Все же карантинные меры в закрытом пространстве – это одно, а прием разнообразных групп отдыхающих – другое».

По словам исполнительного директора «Аджария групп» Валерия Чекерия, туристическому сектору еще долго придется подстраиваться под наложенные пандемией ограничения. Строгая гигиена и минимизация контактов станут обязательными условиями для большинства отелей. Некоторые уже начали работу в этом направлении:

«Как только гостиница откроется, все сотрудники и гости будут проходить скрининг каждый день. Также повсеместно будут установлены защитные барьеры. Контакты между работающим персоналом и гостями будут сведены к минимуму. Прием пищи по типу «шведского стола» будет отменен, и питание станет доступным в номерах. Правила уборки помещений будут ужесточены».

По словам эксперта, услуги лифта будут ограничены или будет установлено ограничение на количество людей, которые смогут пользоваться лифтом одновременно.

В свою очередь, Майя Церетели видит будущее в развитии малых отелей:

«Будущее за бизнесом с эпидемиологической безопасностью. Мы начали новую инициативу – малых отелей, где семьи локализованы, обособленная структура для отдыха в домах одной или двух семей, и где легко справиться с проблемами с точки зрения безопасности».

Возникает несколько вопросов. Не станут ли все эти меры непосильным финансовым бременем для отелей, как это отразится на ценах? И захотят ли туристы отдыхать в условиях таких жестких ограничений? Ответы на эти вопросы, судя по всему, представителей туриндустрии оптимизмом не наполняют.