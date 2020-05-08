Так был ли пик?

В Грузии уже несколько дней подряд число вылечившихся от COVID-19 превышает количество новых случаев инфицирования. Поэтапно снимаются различные ограничения, введенные для предотвращения распространения инфекции. Как объясняют цифры специалисты и может ли отмена запретов сказаться на эпидемиологической ситуации?

Итог последних суток – восемь новых случаев инфицирования и 13 выздоровевших. Похожее соотношение фиксируется уже несколько дней подряд, при условии, что количество проводимых ежедневно тестирований возросло. Значит ли это, что пик, о приближении которого последние два месяца говорили эпидемиологи, пройден?

Первый случай инфицирования коронавирусом в Грузии выявили 26 февраля. С того дня по сегодняшний общее количество ковид-инфицированных перевалило за шесть сотен (623). 10 человек скончались. О смерти 45-летней женщины стало известно сегодня – у нее, как заявляется, были сопутствующие заболевания. Количество выздоровевших в то же время приближается к трем сотням – на сегодняшний день их 288.

Согласно статистике, которую публикует Центр по контролю заболеваний, больше всего случаев инфицирования в сутки – 34 – было выявлено в середине апреля. На тот момент количество ПЦР-тестов в день составляло около 350. После того как Минздрав разработал новый алгоритм тестирования, его стали проводить более интенсивно. Так, к примеру, 7 мая было проведено более 1800 ПЦР-тестов. Говорит иммунолог Георгий Камкамидзе:

«Очень хорошо, что при увеличении количества тестов у нас нет тенденции роста инфицирования. Это указывает на то, что распространение происходит внутри кластеров, а не массово. Этому способствовало и то, что, к примеру, на религиозные праздники в церкви не пошло много людей. В противном случае у нас могла быть большая волна распространения. Впрочем, есть второй фактор – немного запаздывает начало проверки населения на перенесенную инфекцию, т.е. проведение тестов на антитела. Не исключено, что, когда эти тестирования начнутся, обнаружится много случаев. Конечно, этого не нужно бояться. Мы просто будем знать, сколько человек перенесли этот период бессимптомно или с легкими симптомами».

Иммунолог-аллерголог Бидзина Кулумбегов считает, что пик эпидемии в Грузии так и не наступил. По его словам, был определенный рост случаев инфицирования, но до как таковой пиковой фазы распространения инфекции дело так и не дошло. Этому, как полагает медик, есть лишь одно объяснение – строгие запреты, принятые в стране, еще до начала внутреннего распространения инфекции.

«Больше это ни на что нельзя списывать. Потому что те страны, где пик был и ситуация вышла из-под контроля, – там только после этого объявили об ужесточении карантинных мер. А эффект карантина можно увидеть только спустя 2-3 недели. У нас строгие меры были приняты еще до широкого распространения внутри общества. Был даже запрещен общественный транспорт. Во многих странах этого не смогли сделать. К примеру, в Нью-Йорке остановить метро не получилось бы. Я полагаю, что все эти мероприятия вкупе и позволили стране пока избежать пика. Но, конечно, теперь у всех нас есть вопрос: если все это результат принятых мер, то, освобождаясь от них, не ожидает ли нас пик в будущем?»

На этот вопрос, как говорит Бидзина Кулумбегов, однозначного ответа пока нет ни у кого.

«Иммунологической памяти у населения нет. Есть, возможно, скажем, у 0,01% – кто-то (бессимптомно) перенес это, кто-то с признаками. Поэтому мы все уязвимы перед этой инфекцией. Но если ее передача от человека к человеку прекратится, – я полагаю, что риска широкого распространения нет. Но единичные случаи, думаю, будут. Кто-то может привезти из-за границы, кто-то здесь заболеет… Полностью инфекция не исчезнет. Если, конечно, не подействуют т.н. законы лета – как это бывает часто в случае с респираторными заболеваниями. Пока все позитивные аспекты связаны исключительно с карантином и строгими мероприятиями, проведенными властями», – говорит Бидзина Кулумбегов.

Поэтапная отмена введенных ограничений началась в конце апреля. Согласно шестиэтапному плану, в июле практически все сферы смогут возобновить работу.