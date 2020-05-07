Часть запретов сняты, маски остаются, прически подождут

Власти Грузии ускорили темп возвращения к привычной жизни. Ряд ограничений будет отменен раньше, чем планировалось.

В конце апреля власти заявили, что разработали поэтапный план снятия ограничений, состоящий из шести этапов. Впрочем, сейчас решили немного от него отойти. Как заявил сегодня премьер-министр Георгий Гахария, этому способствовала эпидемиологическая ситуация в стране.

Итак, раньше запланированного – уже в понедельник, 11 мая, зеленый свет будет дан работе магазинов. Правда, только тем, у которых есть вход с улицы. Снятие запрета при этом не коснется магазинов, торгующих обувью и одеждой. По словам премьера, с 11 мая будет возобновлено и производство всех типов. Кроме того:

«С 11 мая все ограничения на въезд и выезд из Тбилиси будут сняты. Это не означает, что будет отменен и комендантский час в масштабах страны. С 14 мая полностью откроются Рустави и Гардабани. А 18-го – Марнеули. Ввиду эпидемиологического положения в Марнеули, необходимо провести определенное количество тестов (на коронавирус), именно поэтому нам нужно дополнительное время. Я хочу обратиться к каждому гражданину: социальная дистанция и маски (необходимы) – особенно в местах скопления людей, хотя желательно носить их и просто на улице», – сказал премьер в ходе заседания, где, к слову, в маске никто из членов правительства еще ни разу замечен не был.

Гахария также объявил и даты возобновления работы в туристической сфере страны – с первого июля Грузия, по его словам, будет готова принять иностранных туристов. Согласно шестиэтапному плану снятия ограничений, к середине июля работа объектов всех типов должна уже вернуться в прежнее русло. К примеру, 8 июня должны открыться салоны красоты – правда, лишь те, которые смогут подстроиться под новые требования Минздрава. По словам министра экономики и устойчивого развития Натии Турнава, тема салонов – больная тема и для нее:

«Салоны красоты – очень большой сегмент трудоустройства в (сфере) малого бизнеса, и мы всячески помогаем именно этой сфере. Вы видите, что (открытие) целого ряда индустрий мы передвинули вперед. Много времени не понадобится на то, чтобы открыть и салоны красоты. Но нам необходимо запомнить, что салоны, как и торговые центры, кафе, рестораны и другие объекты, – там риски выше. Поэтому нам еще необходимо время, чтобы проверить, увидеть их готовность. Я постоянно контактирую с представителями салонов. Они очень ответственно готовятся, но нужно определенное время, чтобы они смогли обеспечить определенную дистанцию (между креслами для клиентов), закупили средства личной защиты и т.д.», – сказала министр.

Меры, принятые Грузией для предотвращения распространения коронавируса, участие страны в исследовательской инициативе ВОЗ и вакцина – это одни из тех вопросов, которые затронула сегодня в ходе брифинга старший сотрудник по чрезвычайным ситуациям европейского офиса ВОЗ Кетрин Смолвуд. Представительница организации ответила на ряд вопросов, в том числе, и грузинских журналистов:

«Мы видим позитивные признаки во многих странах, особенно в тех, которые в европейском регионе пострадали наиболее сильно от COVID-19. Также позитивные признаки мы видим и в странах, которые приняли ранние меры (для предотвращения распространения коронавируса) – в таких как Грузия, где сравнительно меньше случаев (инфицирования) по сравнению с другими странами».

Что касается глобального исследования, в котором наряду с другими странами мира примет участие и Грузия, Кетрин Смолвуд сказала:

«Смысл исследования «Солидарность» (Solidarity) в том, что в нем смогут принять участие все страны. Это означает, что будут собраны данные всех пациентов, вовлеченных в исследования, и в ходе глобальной оценки информацию о них можно будет использовать. Эта оценка будет основана на очень большом количестве пациентов, и в результате мы получим достоверные и четкие данные».

По словам представительницы ВОЗ, в процессе разработки находятся десятки вакцин. В настоящее время есть около семи вакцин, которые проходят первичные клинические исследования. Впрочем, нужно быть реалистами, сказала Смолвуд: для получения вакцины необходимо время, процесс займет около 18 месяцев.