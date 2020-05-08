С миграционной картой в Абхазию тоже не пускают

Возвращение в Абхазию гражданина республики в условиях карантина превращается порой в нелегкое испытание. Чтобы добраться домой, человеку нужно получить «свидетельство о возвращении на родину» в Сухуме, потом кто-то должен привезти и передать его через закрытую границу, пересечение которой занимает более десяти часов.

Абхазия сегодня кажется тихой заводью в бушующем океане пандемии. С 27 марта закрылись границы с сопредельными странами, и до сегодняшнего дня, если верить оперативному штабу по защите населения от коронавируса, выявлено всего три человека с COVID-19. Двое вылечились, одна женщина 95 лет умерла.

Тот факт, что ситуация в Абхазии остается стабильной, связан, судя по всему, с тем, что закрыты все границы, связывающие ее с внешним миром. Но декларируемая закрытость границ не является абсолютной. По сообщению абхазских официальных лиц, российско-абхазскую границу пересекает ежедневно от двух до трех десятков человек.

Мы уже писали о сложностях пересечения границы, когда возвращающиеся в Абхазию из России граждане Абхазии без миграционного талона (например, заехавшие в Россию по российскому паспорту) должны предъявить на границе «свидетельство о возвращении на родину». Непонятно, как его получить в условиях, когда оно оформляется в Абхазии, а человек, который должен его иметь, находится по другую сторону от закрытой границы.

Но и с миграционным талоном оказалось все столь же сложно. Своим опытом на условиях анонимности поделился знакомый, который пересек государственную границу по реке Псоу несколько дней назад. Он выехал в Россию до карантина по абхазскому паспорту и получил миграционную карту, которая на момент возвращения была у него действующей. Когда возникла необходимость вернуться в Абхазию, он с утра пораньше приехал на своей машине на КПП «Псоу». Российские пограничники объяснили ему, что без «свидетельства о возвращении на родину» он попасть домой не сможет, невзирая на то, что у него был абхазский паспорт и действующая миграционная карта.

В Сочи представительства, где он мог бы получить «свидетельство о возвращении», нет, пришлось звонить в приемную МИДа Абхазии. Здесь сообщили, что близкий родственник должен прийти в ведомство со своим паспортом, принести две его фотографии, фото его паспорта и заплатить госпошлину в размере 650 рублей.

«Свидетельство о возвращении на родину» выписали быстро и без проволочек, при этом сказали, что его надо отвезти на границу и передать адресату. Переслать по интернету невозможно, так как российским пограничникам нужен оригинал документа.

Родственник повез свидетельство на КПП «Псоу», и тут оказалось, что нет никакого официального представителя, который помог бы передать документ по назначению. Ему посоветовали найти грузовую машину, которой разрешено пересекать границу, уговорить водителя взять свидетельство и перевезти его на ту сторону. Для этого необходимо было попасть в зону контроля на абхазской стороне границы, что сделать непросто, потому что абхазская граница тоже закрыта.

Грузовую машину пришлось ждать около трех часов. С того момента, как родственник привез свидетельство на абхазскую границу, и до того момента, как его передали на российскую сторону ожидающему, прошло более пяти часов.

Получив заветное свидетельство, человек поехал к пункту пропуска, но его опять задержали, отвели в какое-то помещение и велели ждать. Вскоре появился старший офицер смены, и началась беседа. Получив ответы на все вопросы и предупредив о том, что границу за время карантина можно пересечь только один раз, российские пограничники нашего гражданина отпустили, и он еще пару часов проходил процедуру досмотра своей автомашины, после чего оказался, наконец, на абхазской стороне границы. Здесь его попросили пройти в зону контроля для пешеходов, где надо было предстать перед тепловизором и заполнить анкету, в которой требовалось указать все данные.

Температуры, к счастью, не оказалось, и человек, который провел на границе в общей сложности более десяти часов, смог, наконец, нажать на газ и двинуться в сторону дома.

Не вполне понятно, почему при наличии абхазского паспорта и миграционной карты его не пропустили без «свидетельства о возвращении на родину». Министр иностранных дел Даур Кове на просьбу прокомментировать ситуацию не смог объяснить требования российских пограничников: «Я вам могу привести пример, когда сегодня ко мне пришел человек и сказал, что его супругу, гражданку России, пропустили на территорию Республики Абхазии, но наши пограничники ее не пустили. Честно говоря, я не понимаю, как происходит процедура пропуска граждан на КПП «Псоу» с российской стороны. Для меня это до сих пор остается загадкой, и я комментировать это не могу. На сегодняшний день у нас процедура следующая: граждане Республики Абхазия, которые покидали территорию Абхазии для въезда на территорию Российской Федерации с использованием абхазского паспорта, при наличии действующего миграционного талона заезжают так же в Республику Абхазия. Для этого «свидетельство на возвращение» не требуется. Оно требуется, когда гражданин Абхазии выезжал на территорию Российской Федерации по российскому паспорту, соответственно, у него нет действующего миграционного талона, и для того, чтобы заехать на территорию Абхазии, ему оформляется свидетельство на возвращение».

Люди интересуются, почему с граждан Абхазии взимается госпошлина при оформлении «свидетельства»? Даур Кове пояснил, что существует распоряжение правительства, в соответствии с которым взимается госпошлина в размере 650 рублей за выдачу «свидетельства о возвращении на родину». Эти средства к МИДу никакого отношения не имеют и поступают в бюджет.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия