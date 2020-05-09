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Фото

Парад в Минске. Некоторые участники в масках (фотогалерея)

В Минске проходит парад Победы. Памятные мероприятия и массовые акции в проходят и в других городах Белоруссии, несмотря на пандемию коронавируса.
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Замминистра обороны Белоруссии Сергей Патапенко
3 Замминистра обороны Белоруссии Сергей Патапенко
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