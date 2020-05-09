Ветеранов в Абхазии поздравили без парада

Сегодня в Абхазии обошлись без массовых мероприятий. Вице-президент Бадри Гунба и спикер парламента Валерий Кварчия вместе с послом Российской Федерации Алексеем Двиняниным возложили цветы у памятника неизвестному солдату. После этого абхазские чиновники лично поздравили ветеранов ВОВ.