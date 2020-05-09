Видео содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия.
Ветеранов в Абхазии поздравили без парада
Сегодня в Абхазии обошлись без массовых мероприятий. Вице-президент Бадри Гунба и спикер парламента Валерий Кварчия вместе с послом Российской Федерации Алексеем Двиняниным возложили цветы у памятника неизвестному солдату. После этого абхазские чиновники лично поздравили ветеранов ВОВ.
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