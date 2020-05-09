По заявлению директора Тбилисской инфекционной больницы Тенгиза Церцвадзе, количество случаев инфицирования врачей в Грузии увеличилось до 72-х. Согласно его оценке, для масштаба Грузии это немало, но по сравнению со странами Европы - мизерный показатель.

«Случаи заражения врачей увеличились. Я знаю, что их 72. Ведется исследование одного, работающего и в клинике Бочоришвили, и в Сагареджо. Конечно, это нехорошо, и процент кажется высоким, более 10%, но это также и потому, что в стране всего 660 инфицированных. Что касается Италии и других европейских стран, там более 6000 инфицированных медицинских работников, и часть из них умерли. Давайте не будем ко всему слишком претенциозными и очень сенситивными, потому что 72 - это немало, но немало для нас, а по сравнению с европейскими странами, где тысячи зараженных медработников, это мизер, причем у нас ни один медицинский работник не умер», - сказал Тенгиз Церцвадзе.

Он отметил, что в инфицировании врачей, которые 24 часа проводят с больными, нет ничего удивительного, сообщает «ИнтерпрессНьюс».