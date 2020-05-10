Daily Mail: Связанные с Кремлем хакеры из Грузии атаковали разработчиков вакцины

В Грузии базируется группа хакеров, связанная с Кремлем и российскими службами безопасности, стоящая за атаками на британские лаборатории, занимающиеся изучением коронавируса, сообщает сегодня, 10 мая, Daily Mail.

По данным издания, 14 марта атака была совершена на клинику в Западном Лондоне, где проводятся испытания лекарств и вакцин от коронавируса. Утверждается, что хакеры украли из баз клиники «множество личных данных», включая сканы паспортов, страховых карт и виз, а также фотографии пациентов, медицинские анкеты и документы об историях болезней.

Ответственность за атаку взяла на себя хакерская группа Maze. Часть украденных данных кибер-преступники слили в теневую Сеть. В свою очередь лаборатория обратилась за помощью в Национальный центр кибербезопасности (National Cyber Security Centre, NCSC).

«Дальнейшее расследование предполагает, что ответственные хакеры базируются в Грузии и связаны с Кремлем и российскими службами безопасности. Один источник утверждает, что хакеры потребовали 2 миллиона фунтов стерлингов за возвращение данных, но предложил компании «скидку», если она найдет лекарство от COVID-19», - пишет Daily Mail.

Британская газета впервые сообщила об атаках на британские университеты и научные организации, которые изучают коронавирус, на прошлой неделе. Тогда утверждалось, что за взломами стоят что хакеры, связанные с Россией и Ираном.

В NCSC признают, что количество подобных прицельных кибератак увеличилось. Одновременно источник Daily Mail в британских спецслужбах сообщил, что «за последние несколько недель на страну произошли такие кибератаки, которых никогда не видели даже некоторые наши самые высокопоставленные сотрудники». Собеседник газеты уверен, что конечная цель хакерских групп – «подорвать работу Великобритании по поиску вакцины».