Заражённый коронавирусом в Южной Осетии российский военнослужащий находится на территории базы

Смертность в Москве за минувший апрель на 20% превысила среднемесячную смертность в том же месяце за последние 10 лет. Об этом сообщает издающаяся в Москве газета The Moscow Times со ссылкой на Портал открытых данных правительства Москвы.

Эти данные стали доступны в те дни, когда в России, быстрее, чем в какой-либо европейской стране, ускоряется прирост случаев инфицирования. При этом, замечает автор публикации, показатели смертности в Москве остаются намного ниже, чем в других странах. Москва, основной очаг распространения коронавирусной инфекции в России, продолжает регистрировать пиковые значения инфицирования, несмотря на особый режим ограничений, введённый 30 марта.

По официальной информации, в апреле этого года в Москве скончались 11 846 человек. В среднем ежегодно за последние 10 лет в апреле в Москве умирали 9 866 человек. Из этих данных может следовать, что статистика гибели пациентов из-за коронавируса может быть выше, чем официальные сведения московских властей, говорится в публикации The Moscow Times.

В это воскресенье, 10 мая, в России прибавилось 11 012 инфицированных коронавирусом. Общее число заразившихся в стране составило 209 688.

В Москве общее число заразившихся 109 074, из которых умерли 1 068.

Российское статистическое управление (Росстат) ещё не опубликовало свои апрельское данные по смертности. Ожидается, что они появятся в конце мая или начале июня.

В России отмечается относительно низкий уровень смертности от заражения коронавирусом, 0,9%. Эксперты полагают, что такие данные связаны с методами, которыми ведётся подсчёт показателей смертности, связанных с эпидемией коронавируса, отмечается в публикации московской англоязычной газеты The Moscow Times.

Накануне, 9 мая, в русскоязычной версии той же газеты сообщалось: "Россия гордится низкой смертностью от коронавируса. Числа обманывают. Повышение прозрачности со стороны российских чиновников показывает, что в одном регионе умерло как минимум на 233% больше коронавирусных пациентов, чем сообщается."

Хотя Всемирная организация здравоохранения опубликовала сложные руководящие принципы для подсчета случаев смерти от коронавируса, эксперты жалуются на то, что они появились слишком поздно (16 апреля). К этому времени во многих странах уже были внедрены собственные формулы подсчётов по различным категориям инфицированных, заболевших и умерших.

Например, в Бельгии принят метод, который по мнению специалистов, назван наиболее "либеральным". Так, в интернатах для пожилых людей учитывается вирус, как "причина смерти" даже если он был только заподозрен у умершего, но не подтверждён. Этим, вероятно, и объясняется то, что уровень смертности от коронавируса в Бельгии самый высокий в мире. Бельгийские врачи объясняют: предпочтительнее завысить статистические данные, чем занизить. В первом случае это стимулирует повышенную бдительность и снизит число заболевших, во втором - может ослабить бдительность, и это может привести к новым людским потерям.

В то же время, Италия и США, а также ряд европейских стран, классифицируют смертность как "вызванную коронавирусом", если у умершего был положительный результат при тестировании COVID-19, хотя формально причиной смерти может считаться другая болезнь, хронические проявления которой больной испытывал уже много лет.