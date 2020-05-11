В Белом доме принимают меры после случаев коронавируса у сотрудников

Среди заразившихся - пресс-секретарь Майка Пенса

Вице-президент США Майк Пенс не находится в карантине и планирует в понедельник вернутся в Белый дом.

Об этом сообщил его представитель Девин О’Мэлли после того, как ранее в СМИ появилась информация, что Пенс самоизолировался в связи с положительным тестом на коронавирус у одного из сотрудников. По словам О’Мэлли, сам Пенс часто проходит тестирование, и до сих пор результаты были отрицательными.

Как отмечает агентство Reuters, у сотрудников администрации президента нет планов держать Дональда Трампа и Майка Пенса на расстоянии друг от друга, хотя опасения по поводу распространения COVID-19 в Белом доме продолжают усиливаться.

В пятницу на прошлой неделе сам президент Трамп рассказал журналистам о положительном тесте на коронавирус у пресс-секретаря вице-президента Кэти Миллер. Днём ранее были сообщения об аналогичном результате теста у представителя личной обслуги президента. Трамп отметил, что он не контактировал с пресс-секретарём Пенса, которая замужем за высокопоставленным советником президентской администрации Стивеном Миллером. Однако, Кэти Миллер встречалась с Майком Пенсом.

По уровню распространения коронавирусной инфекции США остаются на первом месте в мире: свыше одного миллиона 360 тысяч заразившихся и более 80 тысяч летальных исходов. Самый серьезный удар эпидемия нанесла по штату Нью-Йорк, где по состоянию на воскресенье было более 335 тысяч выявленных случаев заболевания и 26670 летальных исходов.

С субботы на самоизоляции в качестве меры предосторожности находятся трое высокопоставленных американских чиновников, которые отвечают за меры против COVID-19. Среди них – доктор Энтони Фаучи, его называют главным экспертом Белого дома в борьбе с коронавирусом. Он сейчас в карантине, хотя его тест дал отрицательный результат, отмечает "Голос Америки".