Не карантином одним

Число инфицированных коронавирусом в Южной Осетии за сутки выросло на одного и достигло 23 человек. Согласно официальной информации, COVID-19 был выявлен еще у одного курсанта, который ранее вернулся из России. По словам министра здравоохранения Георгия Тотчиева, состояние всех пациентов удовлетворительное.

По последним данным, в Южной Осетии зарегистрировано 23 случая заболевания COVID-19. Об этом сегодня журналистам сообщила замглавы Югосетпотребнадзора Анна Гаглоева. По ее словам, на карантине в медучреждениях республики находятся 193 человека, все они приехали в республику из России: в Цхинвале – 131 человек, в поселке Дзау – 25, в поселке Знаур – 30, и в Ленингоре – семь человек. Среди заболевших, как сказала накануне сама глава Югосетпотребнадзора Марина Кочиева, есть и один российский военнослужащий:

«Из них, курсантов, наших студентов – 14, семь – это граждане, которые приезжают по линии МИД, и один военнослужащий российской пограничной службы. Все себя чувствуют удовлетворительно, находятся в инфекционной больнице, кроме военнослужащего, который находится на карантине у себя в части… Я понимаю, что люди уже устали от этих ограничительных мероприятий, но именно сейчас они архиважны. По нашей просьбе к главе Роспотребнадзора Анне Поповой к нам сейчас направляются два специалиста противочумного института города Ставрополя для оказания нам теоретической помощи, практической помощи, и я уверена, что их приезд тоже положительно скажется на дальнейшей нашей работе».

Министр здравоохранения Георгий Тотчиев поведал о круглосуточном характере работы медперсонала, который осуществляет наблюдение за заболевшими коронавирусной инфекцией.

Между тем единственное высшее учебное заведение Южной Осетии – Югоосетинский государственный университет, с 1 июля объявил прием документов для абитуриентов, но, по словам руководителя медиа-холдинга ЮОГУ Аллы Джиоевой, вуз будет корректировать дальнейшие шаги в зависимости от развития ситуации:

«В условиях карантина в университете функционируют определенные службы, которые должны поддерживать жизнедеятельность университета даже в таких условиях. Соблюдаются все нормы, которые предусмотрены в связи с ситуацией. В университете периодически дезинфицируются помещения и делается все, что необходимо для поддержания санитарной ситуации. Но, как и везде, до конца месяца отменены все занятия, потом тоже будем действовать по ситуации. Госэкзамены и защиты дипломных работ перенесены на июнь тоже исходя из ситуации, но если карантин отменят, то в начале месяца начнут принимать госэкзамены и выходить на защиты. Прием документов объявлен, как обычно, но все тоже будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация с карантином. Но прием обязательно состоится, в каком бы формате это не происходило: это будут уже решать ректорат и ученый совет. В условиях карантина продолжает работать ЮОГУ-ТВ, и был проведен первый опыт вместе с нашими айтишниками – онлайн-концерт, который собрал, в принципе, неплохое количество просмотров».

Министерство образования Северной Осетии передало в дар сотрудникам службы Госохраны защитные маски. На прошлой неделе парламентарии требовали от правительства республики обеспечить средствами защиты все население.

Между тем граница с Российской Федерацией остается закрытой, в том числе для грузового автотранспорта. А для большинства бюджетников нерабочие дни продлены до 28 мая. Общие ограничительные меры будут действовать в Южной Осетии до 31 мая.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия