Коронавирус срывает маски

В Южной Осетии с каждым днем растет число инфицированных коронавирусом. По последним данным, COVID-19 выявлен в республике у 23 человек. Насколько меры, предпринимаемые властями, адекватны угрозе пандемии и осознают ли общество эту опасность?

В Южной Осетии на утро 11 мая зарегистрировано 23 случая заражения коронавирусом. По информации заместителя главы комитета республиканского потребнадзора Анны Гаглоевой, все случаи выявлены у лиц, которые находятся в двухнедельном карантине, обязательном для всех, кто возвращается в республику из России. В настоящее время в изоляции содержится 193 человека. В основном это студенты, возвращающиеся домой. Среди тех, у кого обнаружен COVID-19, – 15 курсантов российских военных вузов.

Чтобы свести к минимуму риски импортировать вирус, Южная Осетия с 10 по 17 мая полностью закрыла границу с Россией, но и после этого срока до конца месяца будут действовать ограничения на свободу передвижения.

По мнению бывшего депутата югоосетинского парламента Роланда Келехсаева, на фоне жестких мер на границе внутри республики ограничения выглядят незначительными:

«Судя по всему, власти исходят из того, что карантинные меры на границах абсолютно надежны и непроницаемы для вируса. Поэтому внутри республики мы расслаблены – проводим парады, ходим без масок. Мне кажется, это ошибка. Все этим мероприятия, которые проводятся по периметру республики, конечно, необходимы, но при этом надо учесть, что тесты ненадежны, какая-то малая часть инфицированных, которые болеют в легкой форме, все-таки может просочиться через карантины. Поэтому, мне кажется, нам уже пора предпринимать серьезные меры внутри республики».

Югоосетинский политолог Дина Алборова – одна из немногих в Цхинвале, кто соблюдает режим самоизоляции. Она не склонна доверять официальной статистике, поэтому ее семья предпринимает меры предосторожности, как в условиях пандемии. По ее словам, она свела к минимуму контакты с внешним миром. Но и редких походов в магазин за продуктами достаточно, чтобы убедиться в том, как мало людей в Цхинвале разделяют ее опасения. Говорит Дина Алборова:

«В те редкие моменты, когда выхожу из дома, я наблюдаю абсолютную безответственность людей. Все эти очереди, особенно в нашей хлебопекарне, масса людей без масок, стоят вплотную. Я не могу понять, зачем приближаться друг к другу, когда кругом столько места? Тем более что уже появилась эта зараза. Все понимают, что мы не особо готовы с ней справиться, она просто проедет по нам танком».

В республике действует запрет на проведение культурно-массовых мероприятий и закрыты все общественные места, но при этом власти не отказались от праздничных парадов. Более того, их было проведено с десяток – персонально для каждого ветерана, по месту его жительства. Понятно, что все участники мероприятий были без масок, включая президента Бибилова, который лично поздравил всех ветеранов. Наверное, трудно убедить общество в реалистичности угрозы, когда первые люди государства ведут себя так беспечно.

Хотя поначалу власти вели себя иначе. 27 марта в Южной Осетии вступили ограничения по российскому образцу. Звучали даже заявления о разработке мер поддержки малого бизнеса, в частности, предоставления кредитных каникул на время пандемии. Но менее чем через месяц, 24 апреля, правительство уже сняло часть ограничений. Работу разрешили объектам торговли, салонам красоты, массажным и СПА-салонам, саунам, авторемонтным мастерским и объектам бытового обслуживания населения, включая ателье, мастерским по пошиву и ремонту обуви и т.п.

Открыли просто так, не позаботившись о мерах предосторожности, даже не обеспечив население защитными масками, говорит Дина Алборова:

«С одной стороны, это хорошо, люди начали зарабатывать деньги, гасить кредиты, но их надо было четко предупредить о правилах работы. Например, о том, что в этих салонах все санитарные нормы должны соблюдаться. Обслуживание в перчатках, масках, принимают по одному по предварительной записи, чтобы защитить и себя, и клиента. Правила надо устанавливать, а не так, чтобы салон открыл или закрыл. С населением надо работать через СМИ, интернет. Необходимо постоянно предупреждать, как себя вести, объяснять, что можно, а что нельзя. А нарушителей надо призывать к ответу. Я так понимаю: у нас сверху идет это безответственное отношение, в противном случае население так себя не вело бы».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия