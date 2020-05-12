Обзор грузинской прессы

Жительница Тбилиси, медсестра Нана Папава, поделилась с пользователями Facebook историей о том, как ей удалось побороть коронавирус. На это ей потребовался целый месяц, написала она на своей страничке в соцсети:

«Здравствуйте, я инфицированная коронавирусом, да, я существую. Говорю об этом во всеуслышание, поскольку ходит миф, что этой болезни не существует. Хочу вас заверить, он (коронавирус) существует. Это и психологическая война, в которой нельзя сдаваться, – очень сложно провести в клинике 30 дней. Я ходила на работу, где работаю медсестрой, три дня, без симптомов. От меня заразились шесть моих сотрудников, а также двухлетний ребенок и свекровь. У меня была двусторонняя пневмония, затрудненное дыхание, высокая температура, тахикардия. Через 15 дней у меня уже не наблюдалось никаких симптомов, но тест был положительным».

Лишь на 30-й день ей сообщили, что коронавирус побежден. Ее малыш справился с болезнью без какого-либо лечения, все сотрудники также выздоровели, пишет Нана Папава.

Ряд СМИ распространил информацию о том, что парламент Грузии работает над законодательными инициативами, предусматривающими уголовное наказание за половую связь без согласия партнера, в том числе и без согласия одного из супругов, пишет газета «Квирис палитра». Эту информацию в интервью изданию опровергла депутат от большинства и член Совета по вопросам гендерного равенства Гугули Маградзе:

«Такого законопроекта парламент Грузии пока не инициировал, иначе я, как член гендерного совета, знала бы об этом. Честно говоря, я не знаю, кто распространил эту информацию, однако я, естественно, согласна с этой идеей, и не только я. Многие люди связались со мной и сообщили, что приветствуют принятие такого закона. Наказание за половую связь без согласия одного из партнеров – требование 36-й статьи Стамбульской конвенции о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием. У нас она ратифицирована, однако некоторые ее требования пока не выполнены».

В случае инициирования такого закона многие в обществе будут выступать против его принятия, уверена Маградзе. Однако такое отношение у части общественности было и касательно пакета законов «О семейном насилии», впрочем, он «отлично работает», сказала Гугули Маградзе.

Из-за угрозы распространения коронавируса и введения в связи с этим в Грузии чрезвычайного положения мэрии Тбилиси пришлось перенести даты завершения разных инфраструктурных проектов, запланированных на этот год. О самых масштабных из них – реабилитации проспекта Чавчавадзе и улиц Хизанишвили и Векуа – заместитель мэра столицы Майя Битадзе рассказала информационному интернет-агентству interpressnews:

«Работы по укладке асфальта на улицах Хизанишвили и Векуа начнутся в конце текущей недели. Будут проведены и «косметические» работы, установим новые остановки, уличное освещение и разметим улицы. Мы думаем, что работы будут завершены летом, включая озеленение. На этих улицах появится велотрасса протяженностью 5,5 км, которая впоследствии соединится с остальной сетью таких дорожек. По завершении проекта у нас появится шесть км трассы, выделенной специально для автобусов. Расширятся тротуары, из-за чего нам пришлось демонтировать несколько построек, возведенных незаконно. А на проспекте Чавчавадзе работы подходят к концу, осталось уложить верхний слой асфальта, разметить дорогу и установить освещение, так что все будет готово приблизительно через месяц».

Остановки для больших автобусов (12 и 18-метровых) здесь будут находиться посередине трассы. Кроме того, сообщила Майя Битадзе, мэрия планирует докупить дополнительно 100 12-метровых и 178 18-метровых автобусов для города.