Грузинам предложили самоограничить послабления

Грузия показывает позитивную динамику в борьбе с коронавирусом. Сегодня впервые число выздоровевших втрое превысило количество новых случаев заражения. Тем не менее власти и медики опасаются, что ослабление ограничений может быть чревато рисками.

– Как вы не любите хорошее, – с укоризненной улыбкой сказала Марина Эзугбая, медицинский директор Тбилисской инфекционной больницы журналисту. Он, торопясь задать вопрос первым, перепутал числа, сказав лишь об одном выздоровевшем и 32 новых случаях заражения. Притом, что все наоборот. Сегодня, 12 мая, в Грузии всего один подтвержденный случай инфицирования COVID-19 и 32 выздоровевших. С конца февраля это первый случай, когда число выздоровевших превысило число больных новым коронавирусом: 349 на 279. В позитивной динамике Марина Эзугбая видит заслугу не только медиков, но и граждан:

«Постепенное снятие ограничений не означает их полной отмены. Я все время отмечаю: несмотря на особый характер, грузины все-таки хорошо преодолели этот период и подчинились ограничениям. Поэтому мы видим, что у нас хорошие результаты».

Но чтобы закрепить успех, доктор Эзугбая советует грузинам не расслабляться, а, напротив, продолжать самоограничение:

«Если мы все так поступим, тогда преодоленное нами останется позади и исход будет хорошим».

Потому маски и перчатки, так же, как и частая дезинфекция рук и социальная дистанция, не отменяются, предупредил сегодня профессор Леван Ратиани, директор Первой университетской клиники при Тбилисском медицинском университете:

«Новых случаев нет. В реанимации у нас три пациента, у которых нет ковид-инфекции. Постепенно, до конца месяца, если такая ситуация продлится, клиника освободится от ковид-инфицированных пациентов. Но у пандемии характерное волнообразное развитие. Поэтому все рекомендованные во время пандемии гигиенические меры должны соблюдать все граждане, в том числе и я».

Леван Ратиани при такой динамике прогнозирует, что дефицита необходимого медицинского оборудования, экипировки, медикаментов, а также больничных коек не ожидается. Позитивная информация поступает и из регионов.

Тем не менее власти не спешат снимать ограничения особенно в самых горячих точках эпидемии – в Марнеули и Болниси. По плану эти районы – Квемо Картли, а также город Рустави – откроются к концу недели. Но только в том случае, если ситуация не ухудшится за эти дни.

У правительства нет уверенности, что после снятия ограничений население будет следовать мерам, необходимым для предотвращения заражения. Потому, несмотря на призыв оппонентов, власти не намерены в ближайшие дни отменять комендантский час. Не только из-за коварства коронавируса, но в силу особенностей грузинского характера, пояснила еще 4 мая Натия Мезвришвили, глава правительственной администрации:

«Пусть никто не говорит, что если сегодня с девяти вечера отменить комендантский час, никто не пойдет к соседу, в гости к родственникам, не накроет с ними стол. Кроме того это (комендантский час) очень важный механизм для превенции собраний, так называемых бирж. Поэтому я понимаю, что это дискомфорт, но это очень важный рычаг для предотвращения распространения эпидемии».

Грузин еще с конца февраля призвали не целоваться при встрече, специалисты также советуют отказаться на время пандемии и от традиционных застолий и посиделок. Несмотря на это, с 31 марта, со дня введения комендантского часа, ежесуточно полиция выявляет в среднем до ста фактов нарушения ограничений, в том числе на передвижение в автомобиле более трех человек, на собрание более трех человек и несоблюдение двухметровой социальной дистанции. Для этих нарушений предусмотрены штрафы для физических лиц в размере трех тысяч лари, для юридических – 15 тысяч лари. В связи с тем, что, возможно, коронавирус не скоро исчезнет на планете и к осени ожидается новая волна распространения COVID-19, грузинские власти уже приняли закон об уголовном наказании за повторное нарушение ограничений при ЧП. В Грузии ЧП будет длиться до 22 мая. Хотя власти предупреждают, что оно может продолжиться и в июне. На 12 мая в Грузии 11 человек умерли, 4600 остаются в карантинном режиме.