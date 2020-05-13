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Госдума разрешила голосовать на выборах и референдумах по почте
Госдума в среду приняла в третьем, окончательном, чтении внесённые утром в тот же день поправки к законодательству, позволяющие голосовать по почте или дистанционно на выборах и референдумах всех уровней.
Кроме того, поправки позволяют кандидатам собирать подписи через портал государственных услуг. Прямая трансляция голосования велась на сайте нижней палаты парламента.
Законопроект о дистанционном голосовании был внесён в Думу утром 13 мая группой депутатов от "Единой России". Новые формы голосования могут потребоваться, чтобы не отменять единый день голосования осенью, если к тому моменту в каких-то регионах придется сохранять карантин, сообщал раньше источник издания "Проект".
Именно "Проект" первым сообщил о поправках накануне вечером. По данным издания, их разработали в администрации президента.
- По словам одного из авторов поправок, Дмитрия Вяткина из "Единой России", новый закон даёт ЦИК лишь возможность, а не обязанность разрешать дистанционное голосование.
- Норма о голосовании по почте не распространяется на запланированное общероссийское голосование по внесению поправок в Конституцию. Оно было назначено на 22 апреля, но перенесено на неопределённый срок из-за вспышки коронавирусной инфекции. По ряду сообщений, голосование может пройти в июле.
Другие новости дня
В Африке не осталось стран без коронавируса – о первом случае сообщили в Лесото
Министерство здравоохранения Лесото подтвердило первый случай инфицирования новым коронавирусом на территории королевства, - сообщает Reuters. Таким образом, в Африке не осталось стран без коронавируса.
В Лесото провели 81 тест на коронавирус среди прибывших из ЮАР и Саудовской Аравии, среди них и оказался один зараженный. Информации о состоянии инфицированного не приводится.
По последним данным, число заразившихся коронавирусом в странах Африки достигло 69 126, увеличившись за сутки на 3 007. Количество летальных исходов достигло 2 386.
Бывший глава штаба Трампа отправлен из тюрьмы под домашний арест
Пола Манафорта, бывшего главу избирательного штаба президента США Дональда Трампа, перевели из тюрьмы под домашний арест из-за угрозы заражения коронавирусом и пожилого возраста. Об этом сообщает американская пресса со ссылкой на адвокатов.
Манафорту 71 год. Выйти на свободу он должен был в 2024 году.
В конце прошлого года Манафорт попал в больницу из-за проблем с сердцем. В начале 2020 года бывший руководитель штаба Трампа перенёс бронхит.
Генеральный прокурор Сосеинённых Штатов Уильям Барр ранее выпустил директиву, которая предполагает перевод из тюрем под домашний арест заключённых из-за угрозы эпидемии COVID-19.
- В марте 2019 года Манафорта приговорили к семи с половиной годам тюрьмы. Его признали виновным в сговоре против США, незаконном лоббировании интересов бывшего президента Украины Виктора Януковича и финансовых преступлениях по время работы политическим консультантом на Украине. Манафорт признал вину.
- Незаконные схемы доходов Манафорта были раскрыты во время расследования вероятного вмешательства России в выборы в США в 2016 году. Расследование проводил спецпрокурор Роберт Мюллер. Следователи утверждали, что Манафорт дал ложные показания Мюллеру и запугивал свидетелей.
Грузия отказалась от экспресс-тестов «нидерландского производства»
Контракт на закупку экспресс-тестов марки «Biozek» разорван, - сообщила заместитель министра здравоохранения Грузии Тамар Габуния. Она пояснила, что компания не выполнила условия контракта в установленные сроки.
Габуния рассказала, что до оформления контракта специалисты оценили качество тестов и остались довольны их результатами. Несмотря на это, было принято решение разорвать контракт.
Накануне СМИ сообщили, что экспресс-тесты на антитела к COVID-19 «нидерландского производства», приобретённые правительством Грузии, были на самом деле произведены в Китае и заново маркированы. Расследование на эту тему провелми Платформа журналистов по освещению организованной преступности и коррупции (OCCRP) и их партнёры, включая издание, занимающееся журналистскими расследованиям в Нидерландах - «Investico».
Ранее правительство Грузии разорвало контракт и с китайской компанией Shenzhen Bioeasy Biotechnology.
Депутаты абхазского парламента переизбрали Оксану Пилия судьёй Верховного суда
В парламенте самопровозглашенной республики Абхазия озвучили результаты тайного голосования по назначению судей Верховного суда. Как сообщает корреспондент «Эха Кавказа», в голосовании приняли участие 30 депутатов.
Оксану Пилия, которая является судьей Верховного суда с 2015 года, депутаты утвердили на второй срок (29 голосов за, 1 – против).
Кандидатура действующего руководителя аппарата Верховного суда Джемала Гогия не прошла. За избрание его судьёй Верховного суда проголосовали 11 депутатов, 19 – против.
Следствие отказалось снять с сестёр Хачатурян обвинение в убийстве
Следственный комитет отказался переквалифицировать уголовное дело сестёр Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, на необходимую оборону. Об этом сообщил "Интерфаксу" адвокат одной из сестёр Алексей Липцер.
За переквалификацию обвинения с умышленного убийства на необходимую оборону выступила ранее генеральная прокуратура.
"Менять квалификацию следствие не стало", - сказал Липцер. По его словам, следствие завершено, вскоре начнётся ознакомление сторон с материалами дела.
Крестину, Ангелину и Марию Хачатурян обвиняют в убийстве их 57-летнего отца. Сёстры сами вызвали полицию. Их защита настаивает, что они действовали в рамках самообороны, так как отец постоянно и много лет издевался над ними.
Факты издевательств подтвердило и следствие. Тем не менее, оно квалифицировало действия сестёр по статье уголовного кодекса об убийстве по предварительному сговору.
Дело вызвало большой общественный резонанс. Кампания в поддержку сестёр вызвала дискуссию в обществе о домашнем насилии в стране. В их поддержку состоялся ряд уличных акций в разных городах России и выступили ряд музыкантов, артистов и общественных деятелей, включая вокалиста System of a Down Сержа Танкяна, журналиста Юрия Дудя и бывшего кандидата на пост президента России Ксению Собчак.
В конце января генпрокуратура призвала следствие переквалифицировать действия сестёр на необходимую оборону.
Ранее заместитель генпрокурора России Виктор Гринь принял решение вернуть обвинительное заключение следствию, указав, что в нём содержатся серьёзные нарушения, — писала газета "Коммерсантъ". Прокуратура решила, что сёстры имели права защищаться от отца любым способом.
Число подтверждённых случаев коронавируса в Южной Осетии достигло 25
В самопровозглашенной республике Южная Осетия за минувшие сутки провели 24 теста на коронавирус, два из них оказались положительными. Об этом сообщает агентство «Рес» со ссылкой на заместителя главы комитета Югосетпотребнадзора Анну Гаглоеву.
Таким образом, число подтверждённых случаев коронавируса достигло 25.
«Коронавирус лабораторно подтвердился у студента российского военного вуза и гражданки республики, прибывшей по линии МИД. Они находились на карантине», - сказала Гаглоева.
Она отметила, что всего на двухнедельном карантине находятся 290 человек, в медучреждениях республики - 218, из них в районах -73.
Первые случаи коронавируса были подтверждены в Южной Осетии 6 мая. Среди 25 инфицированных – курсанты российских вузов; граждане, прибывшие из Северной Осетии по линии МИД и военнослужащий российской пограничной службы.
В России впервые с 2008 года могут объединить два региона
Временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский и Юрий Бездудный сегодня объявят о начале процесса объединения регионов в единый субъект Российской Федерации.
Об этом РБК рассказали источники, близкие к руководству Архангельской области. Позже в среду эту информацию подтвердил ТАСС врио губернатора НАО Бездудный. С заявлением о намерении объединиться главы регионов выступят в столице Ненецкого автономного округа— Нарьян-Маре. Предполагается, что референдум по объединению пройдет уже в этом году, рассказал собеседник издания.
В начале апреля издание уже писало, что в Кремле рассматривают возможность объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа. Тогда глава НАО Александр Цыбульский был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Архангельской области вместо ушедшего в отставку по собственному желанию Игоря Орлова.
Ненецкий автономный округ и Архангельская область относятся к так называемым регионам-матрешкам. НАО одновременно является самостоятельным субъектом и составной частью Архангельской области, пишет РБК. Другие "матрешки" — это Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, которые, будучи самостоятельными регионами, в то же время входят в состав Тюменской области.
Согласно законодательству, вопрос об объединении регионов выносится на референдум на обеих территориях. В случае поддержки граждан, президент должен внести в Госдуму конституционный законопроект об образовании нового региона.
- В последний раз российские регионы объединялись в марте 2008 года: Читинская область и Агинский Бурятский автономный округ объединились в Забайкальский край.
- Архангельскую область – один из самых дотационных российских регионов. Её госдолг — порядка 30 миллиардов рублей.Ненецкий автономный округ — это самый малочисленный российский регион, бюджет которого формируют нефтегазовые доходы , отмечают эксперты.
За сутки в Армении число случаев коронавируса увеличилось на 180, выздоровевших – на 70
Число случаев коронавируса в Армении за последние сутки увеличилось на 180, в общем составив 3718. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.
Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 13 мая число выздоровевших пациентов увеличилось на 70 и сейчас составляет 1500.
За сутки от COVID-19 скончался еще один пациент. Таким образом, общее число умерших с начала эпидемии коронавируса нового типа в Армении составляет 48.
Как сообщили в Минздраве Армении, у скончавшегося от COVID-19 65-летнего мужчины не было сопутствующих хронических заболеваний.
Согласно Национальному центру по контролю и профилактике заболеваний, за сутки еще 2 пациента, у которых был диагностирован коронавирус, скончались по другим причинам. Таким образом, общее число пациентов с диагнозом COVID-19, которые скончались по другим причинам, в настоящее время составляет 21.
Отметим, что на данный момент количество пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 2149, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 34766.
Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 240 000
Число случаев заражения коронавирусом в России с начала эпидемии 242 271, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
C начала вспышки 48 003 человек выздоровели. 2212 умерли.
Накануне Россия вышла на второе место в мире после США по числу подтверждённых случаев заражения коронавирусом. Однако по числу случаев на миллион жителей страна ниже по этому показателю, чем 42 страны в мире.
TikTok «признал» Абхазию и Южную Осетию – в МИД Грузии работают над вопросом
Видеохостинг TikTok «признал» независимость Абхазии и Южной Осетии. На это обратили внимание грузинские пользователи. При регистрации нового аккаунта Абхазия и Южная Осетия указаны в качестве отдельных стран.
В МИД Грузии заявили, что работают над вопросом, так как главный приоритет ведомства – защита суверенитета и территориальной целостности страны.
«МИД всегда реагирует на упоминание отдельными субъектами/организациями оккупированных регионов Грузии независимыми единицами. Множество раз, в результате работы внешнеполитического ведомства, на различных сайтах была изменена ошибочная дефиниция в отношении оккупированных территорий. Мы работаем и по вопросу TikTok, чтобы исправить ошибку в данной аппликации», - сказано в заявлении.
Видеохостинг TikTok принадлежит китайской компании «ByteDance». Его популярность выросла в Грузии за последние несколько месяцев. TikTok недавно стал и причиной политических дискуссий.
Instagram заблокировал страницы Кадырова, Даудова, Висмурадова и Делимханова
Instagram в очередной раз заблокировал страницу главы Чечни Рамзана Кадырова.
Нет доступа и к аккаунтам председателя парламента Магомеда Даудова, вице-премьера Абузайда Висмурадова и депутата Госдумы Адама Делимханова, - сообщает «Кавказ.Реалии».
Первые лица республики свои страницы в Instagram называли неофициальными, хотя активно ими пользовались.
В июне 2019 года страница Кадырова была также заблокирована, годом ранее был прекращен доступ к аккаунту @za_kadyrov_95. Старые страницы главы Чечни и в Instagram, и в Facebook были закрыты 23 декабря 2017 года. Это произошло из-за того, что он попал под санкции США в рамках "списка Магнитского".
В США отказались от использования российских аппаратов ИВЛ
Власти американских штатов возвращают аппараты искусственной вентиляции легких "Авента-М", привезенные из России. Аппараты не использовались в больницах, а хранились на складах, сообщили BuzzFeed в Федеральном агентстве США по урегулированию чрезвычайных ситуаций (FEMA).
За последние дни в России дважды происходили пожары в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, в результате которых погибли шесть пациентов с COVID-19. По предварительным данным, причиной пожаров стало короткое замыкание в аппаратах "Авента-М".
Из-за чрезмерной осторожности власти штатов Нью-Йорк и Нью-Джерси возвращают российские аппараты ИВЛ в FEMA. Организация определиться с будущим российских аппаратов после результатов расследования пожара в петербургской больнице, заявили в агентстве.
Аппараты "Авента-М" производят на Уральском приборостроительном заводе. Представитель FEMA подтвердил ТАСС, что они поставлялись в США в начале апреля.
За сутки в Грузии выявили 8 новых случаев коронавируса, 23 пациента выздоровели
В Грузии за сутки выявили 8 новых случаев коронавируса. 3 случая добавили в статистику на правительственном портале StopCov.ge накануне вечером, 5 – сегодня утром. Число подтверждённых случаев достигло 647.
Число выздоровевших пациентов выросло на 23 и достигло 372. По последним данным, в Грузии от коронавируса лечатся 264 пациента. Умерли 11 человек.
В режиме карантина находятся 4373 человека, а в стационаре под наблюдением врачей – 386.
- Вспышка нового типа коронавируса произошла в китайском городе Ухань в конце 2019 года, после чего вирус стал распространяться в других странах.
- 26 февраля 2020 года первый случай был зафиксирован в Грузии у мужчины, вернувшегося из Ирана.
- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила, что распространение нового коронавируса достигло стадии пандемии.
- С 21 марта в Грузии объявлен режим чрезвычайного положения. В стране действует комендантский час - с 21:00 до 06:00.
- 4 апреля в Грузии умер первый пациент с коронавирусом - 79-летняя женщина с тяжёлыми сопутствующими заболеваниями.
В Афганистане жертвами двух нападений стали десятки человек
Жертвами вооружённого нападения на родильный дом в Кабуле стали не менее 11 человек, среди них дети. В тот же день, 12 мая, в районе Кхева провинции Награрхар 24 человека были убиты и около 70 ранены при нападении смертника на похоронную процессию.
На западе Кабула, где большинство населения шииты, несколько часов продолжался бой между группой вооружённых экстремистов, напавших на родильный дом, и правительственными силами безопасности. Министр внутренних дел Афганистана заявил, что при нападении погибли 14 человек, включая новорождённых младенцев, и ещё 15 человек были ранены.
Трое нападавших в результате перестрелки были убиты, что позволило спасти 80 женщин с детьми.
Свидетель произошедшего Джавад Амири рассказал корреспонденту нашей радиостанции, что один из нападавших был одет в военную форму, а двое других носили белую медицинскую одежду.
Они подошли к главному входу и открыли огонь по людям, находившимся поблизости.
Официальные представители афганских властей заявили, что деятельность госпиталя поддерживалась международной неправительственной гуманитарной организацией "Врачи без границ".
Представители движения Талибан заявили, что не имеют отношения к нападению. В последнее время как талибы, так и вооружённые отряды так называемого "Исламского государства" (организации, запрещённой во многих странах, включая Россию), проявляют повышенную активность в окрестностях Кабула, нападая на солдат и мирных жителей.
Александр Анкваб провел совещание по вопросам бюджета и экономики
Премьер-министр самопровозглашенной республики Абхазия Александр Анкваб провел совещание с вице-премьерами – министром экономики Кристиной Озган и министром финансов Владимиром Делба. Встреча была посвящена вопросам исполнения бюджета и общего экономического состояния в республике.
Министр финансов сообщил, что при тесном и скоординированным взаимодействии с налоговым и таможенным органами республики в первую декаду мая удалось мобилизовать 80 миллионов рублей в виде налоговых и таможенных поступлений. Именно это позволило приступить к поэтапному оказанию финансовой помощи местным бюджетам для выплаты заработной платы работникам бюджетной сферы. По сообщению Владимира Делба, согласно поручению главы правительства, Минфин на данным момент готовится к очередному этапу выплаты заработной платы сотрудникам сфер здравоохранения и образования в объеме 50 миллионов рублей.
Делба добавил, что в связи со сложившейся ситуацией были предоставлены с опережением межбюджетные трансферты (дотации) Пенсионному фонду республики и бюджету Гагрского района исходя из фактической потребности в расходах. Он также сообщил, что текущая задолженность по налоговым платежам за апрель увеличились на 157 миллионов рублей. В настоящее время финорганом разрабатываются предложения по повышению эффективности расходования бюджетных средств.
Министр экономики Кристина Озган проинформировала, что Министерство экономики приступило к анализу текущей ситуации в отраслях экономики с целью определения изменений в структуре экономики, вызванных тяжелым социально-экономическим положением и выработке мер по мобилизации имеющихся ресурсов.
В завершение рабочей встречи премьер-министр поручил наладить взаимодействие экономического блока правительства с целью координации действий по упреждению возможных неблагоприятных экономических последствий.
В Грузии выявлены 3 новых случая инфицирования коронавирусом
В Грузии число случаев заражения коронавирусом увеличилось на три. Соответственно, количество подтвержденных случаев коронавируса в стране составляет 642. Информация об этом размещена на созданном правительством специальном сайте stopcov.ge.
В режиме карантина находятся 4 600 человек, а в стационаре под наблюдением врачей – 413. Вместе с тем, 349 из 642 инфицированных выздоровели, умерли же 11 человек. Кроме того, из-за рубежа на лечение перевезены трое гражданин Грузии.
Один из новых случаев инфицирования был выявлен в Болнисском муниципалитете. Согласно данным полученным сегодня вечером из лаборатории анализов, коронавирус был подтвержден у одного местного жителя, сообщает Общественный вещатель.
Инфицированный является жителем села Гета, где накануне эпидемиологи взяли образцы биоматериала у 36 человек. В итоге на сегодняшний день всего у пяти жителей села Гета был подтвержден коронавирус.
Всего из Болнисского района в лабораторию были отправлены для тестирования 48 образцов, 36 из села Гета, три от контактировавших с зараженными в селе Мушавани, семь от находившихся в самоизоляции и два были взяты от пациентов «температурного центра».
К настоящему времени в Болниси было выявлено 122 подтвержденных случая коронавируса, трое пациентов скончались, 46 пациентов вылечились.
В Абхазии лабораторно подтверждены три новых случая коронавируса
По сообщению оперативного штаба по защите населения самопровозглашенной республики Абхазия от коронавирусной инфекции, за прошедшие сутки тестирование прошли 39 человек, у троих из них был подтвержден диагноз COVID-19. В ближайшее время они будут отправлены в Гудаутский госпиталь.
Инфицированными являются студенты российских вузов, которые недавно вернулись в республику и пребывали на карантине в сухумской гостинице «Айтар».
У семерых пациентов, ранее помещенных в Гудаутский госпиталь, состояние прежнее, без отрицательной динамики. Всем пациентам продолжают проводить соответствующую терапию.
На сегодняшний день в гостинице «Айтар» на карантине находятся 256 граждан, вернувшиеся из-за рубежа, 216 из которых - курсанты, обучающиеся в военных учебных заведениях Российской Федерации.
Абхазский президент подписал указы о новых назначениях в правительстве
Сегодня, 12 мая, президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания подписал ряд указов о новых назначениях в правительстве.
Указом президента заместителем руководителя президентской администрации назначен Джансух Нанба. С 2010 по 2011 год Нанба занимал должность начальника отдела внешнеэкономических связей Минэкономики республики; с 2010 по настоящее время он является старшим преподавателем, доцентом кафедры финансы и кредиты Абхазского университета. Джансух Нанба также занимал должности заместителя министра экономики, а также заместителя министра финансов – начальника Управления казначейства. С 30 апреля 2018 года по 30 апреля 2020 года он занимал пост вице-премьера, министра финансов республики.
Президент также подписал указ о назначении Теймураза Хишба министром туризма. Хишба в разное время занимал должности директора унитарного предприятия «Гагра-Свет» администрации Гагрского района, заведующего отделом по курортам и туризму, начальника управления по курортам и туризму администрации Гагрского района, в 2014-2016 годы он являлся заместителем главы администрации Гагрского района.
Сегодня же указом президента был освобожден от должности председателя Службы госбезопасности генерал-лейтенант Зураб Маргания, в связи с переводом на государственную гражданскую службу. Этим же указом временное исполнение обязанностей председателя Службы госбезопасности было возложено на заместителя председателя СГБ генерал-майора Владимира Арлан.
Глава «Роснефти» попросил Путина о льготах для бизнеса
Глава госкорпорации "Роснефть" Игорь Сечин попросил президента России поддержать нефтегазовый бизнес на фоне пандемии коронавируса и падения цен на нефть.
Помочь отрасли, по словам Сечина, может отсрочка налоговых платежей по геологоразведке на период более высоких цен на нефть. Глава "Роснефти" также уточнил, что компания нуждается в смягчении банковской политики кредитования для поддержки инвестиционных программ компании. В этом году они могут снизиться с 950 миллиардов до 750 миллиардов рублей.
По прогнозам Сечина, отрасль преодолеет кризис, связанный с падением цен на нефть, в течение двух-трёх лет.
Владимир Путин попросил главу "Роснефти" представить письменные предложения.
Ранее Сечин просил премьер-министра Михаила Мишустина предоставить "Роснефти" налоговые льготы для разработки трудноизвлекаемых залежей газа в Западной Сибири.
- Спрос на нефть в мире стал падать из-за распространения COVID-19. При этом на мировом рынке был переизбыток нефти на 20 млн баррелей в день. Последствия распространения коронавируса усугубили разногласия между Россией и Саудовской Аравией по условиям сделки о сокращении добычи. В результате в марте цены на нефть упали в несколько раз, в какой-то момент оказавшись ниже 20 долларов за баррель.
- ·В апреле страны, входящие в группу ОПЕК+, включая Россию, договорились сократить добычу на рекордные 9,7 миллиона баррелей в сутки – в мае и июне этого года. Впоследствии ограничения будут ослабляться.
«Агрессия в отношении Грузии, аннексия Крыма» - Польша назвала «неоимперскую» политику России главной угрозой
Варшава назвала самой серьёзной угрозой своей безопасности "неоимперскую политику" российских властей. Об этом говорится в новой стратегии национальной безопасности Польши, которую подписал президент страны Анджей Дуда.
Он отметил, что предыдущая стратегия действовала с 2014 года, когда в стране "была совершенно другая реальность". "Сегодня у нас здесь восточный фланг НАТО, и это очевидный элемент безопасности как для нас - государств Балтии, так и для стран Североатлантического союза на юге Европы", - подчеркнул Дуда.
По поводу России в тексте стратегии говорится, что Москва активно развивает свои наступательные военные возможности, в том числе на западном направлении, расширяет так называемую концепцию сдерживания противника в Балтийском регионе, в частности, в Калининградской области. Также упоминаются проводимые Россией масштабные армейские учения, сценарий которых предполагает конфликт с одной из стран-членов НАТО, быстрое развёртывание значительного воинского контингента и даже использование ядерного оружия.
"Агрессия в отношении Грузии, аннексия Крыма и действия на востоке Украины нарушают основные принципы международного права и подрывают основы европейской системы безопасности", - подчеркивается в стратегии. Дальнейшее встраивание в трансатлантические и европейские структуры в документе названы "главным фактором, определяющим безопасность Польши".
Неоднократные обвинения в агрессии в отношении стран Балтии и Восточной Европы Россия всегда категорически отрицала, в ответ указывая на недружественные шаги со стороны союзников по НАТО. Присоединение Крыма Москва называет восстановлением исторической справедливости.
В конце прошлого года между Россией и Польшей разгорелся дипломатический скандал, которому предшествовала резолюция Европарламента о роли СССР в развязывании Второй мировой войны. Президент Владимир Путин назвал польского посла, работавшего в Берлине в 1934–1939 годах "сволочью" и "антисемитской свиньёй". Позднее Сейм Польши одобрил резолюцию, осуждающие "провокационные и не соответствующие правде" заявления высших российских должностных лиц.
Закупленные Грузией экспресс-тесты «нидерландского производства» оказались китайскими – OC Media
30 000 экспресс-тестов на антитела к COVID-19 «нидерландского производства», приобретённые правительством Грузии, были на самом деле произведены в Китае и заново маркированы, - об этом пишет OC Media.
Сообщается, что 5 тысяч тестов, поступивших в продажу под маркой «Biozek», правительству Грузии подарил 15 апреля TBC Bank. 24 апреля министерство здравоохранения закупило 30 тысяч дополнительных тестов на сумму 930 000 лари (290 000 долларов США) у грузинского импортёра медицинской продукции компании «Solemart».
В приложении к заказу о закупке заместитель министра здравоохранения Гиорги Цоцколаури написал, что тесты, предоставленные TBC Bank, получили положительную оценку Национального центра по контролю заболеваний. В качестве изготовителя тестов указана компания «Inzek International Trading», Нидерланды.
Однако в результате расследования, проведённого OCCRP — Платформой журналистов по освещению организованной преступности и коррупции — и их партнёрами, включая голландское издание, занимающееся журналистскими расследованиям «Investico», выяснилось, что тесты «Biozek» были фактически перемаркированными тестами, произведёнными китайской фирмой под названием «Alltest».
Столкнувшись с обвинениями, генеральный директор «Inzek» Зеки Хамид признал, что тесты были произведены в Китае. «Фирма в Китае — действительно профессиональный производитель, и у них есть официальные сертификаты», — цитирует его OCCRP. «На вопрос, почему тесты рекламировались на веб-сайте как произведённые в Нидерландах, Хамид сказал: «Возможно, там ошибка в одном слове. Возможно, нам нужно это исправить». Информация на веб-сайте была изменена на следующий день, 29 апреля, для отвода обвинений», — пишет OCCRP.
«Эхо Кавказа» уже сообщало, что «нидерландские тесты» китайского производства закупили московские власти. В статье говорилось о возможной неточности тестов. Житель Северной Македонии Роджер Зекировски заболел в начале марта, и все симптомы указывали на коронавирусную инфекцию. За 20 долларов он сделал экспресс-тест Biozek Medical, который оказался отрицательным, и Роджера отпустили домой к семье. Однако спустя несколько дней он умер. Вскрытие показало, что коронавирус у пациента всё-таки был. В итоге 72 медработника, контактировавшие с погибшим, были вынуждены отправиться на карантин, десять из них, как выяснилось позже, заразились коронавирусом.
Журналисты в Нидерландах и других странах сомневаются в заявленной точности тестов. Согласно OCCRP, тесты фирмы «Alltest» «в некоторых независимых испытаниях показали себя менее точными, чем было заявлено». В Министерстве здравоохранения Грузии сказали OC Media, что они не знали об обвинениях.
Грузинский импортёр тестов «Biozek», компания «Solemart», настаивает на том, что тесты были изготовлены в Нидерландах. Основатель и директор «Solemart» Зураб Туквадзе сказал OC Media, что они не первый раз сотрудничают с «Inzek» и назвал их «компанией высокого уровня».
Бибилов заявил, что коронавирус «на данной стадии удалось локализовать»
В Цхинвали под председательством президента самопровозглашенной республики Южная Осетия прошло очередное заседание оперативного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции. Анатолий Бибилов назвал обстановку стабильной, - сообщает агентство «Рес».
«Носители вируса и те граждане, у которых не подтвердилось наличие коронавируса, находятся на карантине в лечебных учреждениях Южной Осетии. Коронавирус появился в республике, его благодаря принятым ранее мерам удалось локализовать, наша главная цель сегодня сделать все возможное, чтобы инфекция не проникла на улицу, и это нам удается», - отметил югоосетинский лидер.
Бибилов заявил, что в Цхинвали нет недостатка медикаментов, средств защиты и дезинфекции, но власти намерены пополнять запасы.
«Что касается состояния больных, то они чувствуют себя хорошо, им оказывается вся необходимая помощь. Карантинные мероприятия будут способствовать тому, чтобы коронавирус не проник за стены медицинских учреждений. И здесь огромная ответственность в целом на работников здравоохранения и на тех медработниках, которые постоянно находятся с людьми в карантине», - подчеркнул он.
Первые случаи коронавируса были подтверждены в Южной Осетии 6 мая. К 11 мая число инфицированных выросло до 23. Среди них –курсанты российских вузов; граждане, прибывшие из Северной Осетии по линии МИД и военнослужащий российской пограничной службы.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заразился коронавирусом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков соообщил РИА Новости, что заболел коронавирусом. Представитель Кремля уточнил, что находится в больнице.
Ранее коронавирус выявили у премьер-министра России Михаила Мишустина, министра строительства Владимира Якушева и министра культуры Ольги Любимовой.
За прошедшие сутки в России выявили 10 899 новых случаев инфицирования коронавирусом. Число подтверждённых случаев заражения достигло 232 243.
ОМОН взял штурмом дом обещавшего изгнать Путина якутского шамана
ОМОН задержал и увёз в психиатрическую больницу якутского шамана Александра Габышева, который в прошлом году обещал изгнать из Кремля президента России Владимира Путина. Об этом сообщает “МБХ медиа” со ссылкой на координатора “Правозащиты Открытки” Алексея Прянишникова.
По утверждению правозащитника, дом шамана в Якутске штурмовали не менее 20 сотрудников спецназа. С чем связано задержание — неизвестно. Сегодня к Габышеву несколько раз приходили люди, который представлялись медицинскими работниками и просили протестировать его на коронавирус. Вместе с ним задержаны двое его сторонников за нарушение режима самоизоляции.
Габышев стал известен весной 2019 года, когда отправился пешком в Москву для проведения обряда изгнания президента России Владимира Путина из Кремля.
Он был задержан с привлечением спецназа 19 сентября на границе Бурятии и Иркутской области. Он стал подозреваемым в уголовным делом о призывах к экстремизму. С него взяли подписку о невыезде. Психолого-психиатрическая экспертиза, сделанная по заказу следствия, признала Габышева невменяемым.
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