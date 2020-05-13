Коронавирус не выпускают на улицу

В Южной Осетии выявлено два новых случая заражения коронавирусом. Таким образом, общее число инфицированных в республике достигло 25. Между тем в Цхинвал прибыли специалисты Ставропольского противочумного института. Они должны помочь югоосетинским медикам с лабораторной диагностикой коронавируса.

В Южной Осетии сегодня зафиксировали еще два случая заражения коронавирусной инфекцией. Среди заболевших – один из студентов российского военного вуза и женщина, прибывшая в республику по спискам консульского отдела МИД. Общее число зараженных, по словам представителей Югосетпотребнадзора, 25 человек, на двухнедельном карантине находятся 290.

На помощь местным специалистам приехали врачи Ставропольского противочумного института, которые привезли с собой тест-системы и расходные материалы. По словам заместителя главы комитета Югосетпотребнадзора Анны Гаглоевой, лаборатория «обеспечена всем необходимым. Помощь со стороны российских коллег будет оказываться и дальше».

Еще вчера президент Анатолий Бибилов на фоне отсутствия информации о новых случаях заражения поспешил поделиться хорошей новостью: «Коронавирус появился в республике, его благодаря принятым ранее мерам удалось локализовать, наша главная цель сегодня – сделать все возможное, чтобы инфекция не проникла на улицу, и это нам удается».

Заговорил глава государства и о надбавках к зарплатам медиков, работающих с инфицированными коронавирусом:

«Я бы хотел, чтобы Министерство финансов совместно с Министерством здравоохранения рассмотрели, изучили и определили возможные выплаты непосредственно медицинским работникам, которые находятся и работают именно в так называемой красной зоне. Это надо предусмотреть и для работников Югосетпотребнадзора, которые тоже непосредственно занимаются ковидными больными. Так что на ближайшее время сделать расчеты и представить… И я бы просил Министерство здравоохранения еще раз, чтобы обеспечили полный контроль и полную защищенность от того, чтобы через медицинских работников этот вирус мог выйти на улицу».

Согласно госсми, президент отметил, что в республике нет недостатка в средствах индивидуальной защиты: «У нас достаточно одноразовых масок, респираторов, костюмов, в том числе и костюмов высокой защищенности».

Однако сегодня в социальных сетях энтузиастами начался сбор средств для адресной помощи сотрудникам инфекционной больницы. Вчера они уже направили из Москвы во Владикавказ 10 противочумных костюмов и маски:

«Ситуация такая, что врачей нужно поддержать и защитить, чтобы вирус не вышел за стены больницы. К сожалению, сейчас там у них индивидуальные средства защиты в большом дефиците. В самую опасную "красную зону" запускают врачей в тканевых костюмах без полнолицевых масок. Для каждого предусмотрено всего три маски и один респиратор на всю неделю, но респираторы эффективны только первые шесть часов. Мы уверены, что государство обеспечит медиков всем необходимым, но государственный аппарат тяжел на подъем и медленно запрягает. А защита нужна прямо сейчас». Помощь для реанимационного отделения в виде расходников для ИВЛ оказал и меценат из Москвы.

Министр здравоохранения Южной Осетии Георгий Тотчиев между тем заявил, что «среди граждан с лабораторно подтвержденным положительным тестом, находящихся в инфекционном отделении в Цхинвале, на 13.05 температурящих нет. Состояние всех граждан удовлетворительное. Продолжается динамическое наблюдение за ними».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия