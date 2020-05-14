Меркель: против России могут принять меры в связи с хакерской атакой

Канцлер Германии Ангела Меркель в среду заявила, что против России могут быть приняты меры в связи с хакерской атакой на сайт Бундестага, осуществлённой в 2015 году.

Выступая в Бундестаге, канцлер сказала, что у германской прокуратуры есть достаточные доказательства причастности России к этой атаке.

По словам Меркель, речь шла об эпизоде "гибридной войны", а не о случайности. Канцлер подчеркнула, что Берлин оставляет за собой право принять ответные меры в отношении России. Она отметила, что выступает за улучшение отношений с Россией, но действия Москвы являются серьёзным препятствием для достижения этой цели.

Меркель упомянула также убийство бывшего полевого командира чеченских сепаратистов Зелимхана Хангошвили в германской столице в августе прошлого года. Берлин официально обвинил Москву в недостаточном сотрудничестве при расследовании этого преступления, по подозрению в котором арестован российский гражданин. Согласно расследованию Bellingcat, он связан с российским спецслужбами. В связи с убийством Германия выслала из страны двух российских дипломатов.