Вернуть младенца любой ценой

Возле здания Агентства социального развития в Тбилиси прошла акция с участием родителей 4-месячного ребенка с требованием вернуть его социально незащищенной семье. Супруги Александр Абовян и Мариам Гетиашвили утверждают, что их младенца без их ведома перевели из роддома в госучреждение по уходу за детьми, причем его точного местонахождения они не знают.

Вот уже неделю супруги Александр Абовян и Мариам Гетиашвили пытаются разобраться в том, почему не могут растить свою дочь в собственной семье. В Агентстве социального развития, возле здания которого сегодня родители малышки и их близкие провели акцию с требованием вернуть им ребенка, не дают четкого ответа на этот вопрос, утверждают супруги.

Их дочь Барбаре появилась на свет 21 января, когда Мариам была на шестом месяце беременности. Врачам пришлось делать матери кесарево сечение. Недоношенного ребенка необходимо было кормить через зонд, для чего потребовалось оставить ее в госпитале. 8 мая соцработники сообщили семье, что перевели четырехмесячную Барбаре из госпиталя в государственное учреждение по уходу за детьми в Зугдиди, рассказывает отец ребенка Александр Абовян:

«Мы хотим защитить наши права. Мы должны растить нашего ребенка в нашей семье. Мы не остановимся, будем проводить акции и завтра, и послезавтра, пока нам не вернут малышку. А если нет, то произойдет что-то плохое, еще больше людей выйдет на эти акции. Нас поддерживает вся Грузия».

Александр Абовян работает «стоянщиком», помогает водителям припарковать их автомобили, но выручка минимальная, семья также получает социальную помощь от государства. Но если соцработники приняли соответствующее решение из-за тяжелого финансового положения семьи, то непонятно, почему государство не задумалось о двух других несовершеннолетних детях Александра и Мариам – о трехлетней Анне-Марии и шестилетнем Георгии.

Не могут понять родители и то, почему их малышку перевели именно в Зугдиди, ведь они проживают в Тбилиси и до разрешения ситуации часто навещать ребенка они не смогут. Возмущает их и то, что представители агентства не предупредили о своих действиях заранее, а просто поставили их перед фактом, более того, не предоставили никаких письменных уведомлений или документов, и у родителей осталось лишь метрическое свидетельство, выданное им в роддоме при рождении девочки. Почему вместо оказания помощи семье государство пытается отобрать одного из детей – этот вопрос не перестает задавать Мариам Гетиашвили:

«Мы требуем, чтобы ребенка перевезли в Тбилиси, чтобы у нас был с ним контакт. Пусть окажут нам такую же помощь, какую оказывают другим, чтобы наши дети оставались рядом с нами. Я привлеку все телеканалы, буду выступать до тех пор, пока нам не покажут нашего ребенка и мы не узнаем, где он, пока не будут созданы условия, чтобы наш ребенок рос у нас. До тех пор я не успокоюсь», – заявила мать Барбаре в интервью телекомпании «Пирвели».

Права семьи защищает НПО «Партнерство за права человека». Представитель этой организации Анна Абашидзе сообщила «Эху Кавказа», что вчера у них состоялась встреча с представителями агентства:

«У нас много вопросов, но нам пока на них не ответили. Мы пытались разобраться на встрече, что стало причиной того, что ребенка забрали у семьи, но до сих пор это непонятно. Какими правовыми нормами руководствовались представители агентства? Я предполагаю, что документально оформленного решения вовсе не было, и ребенка увезли просто так. Вообще, в агентстве говорят о социальном положении семьи. Тогда логика совершенно непонятна. Как можно тогда забрать одного ребенка, а остальных оставить?»

С представителями Агентства социального развития «Эху Кавказа» сегодня связаться не удалось, несмотря на множество звонков и сообщений. Однако двумя днями раньше с ними удалось поговорить журналистам грузинской службы Радио Свобода. Представители этого учреждения заявили, что все их решения обоснованы, однако не стали вдаваться в подробности, сославшись на то, что информация по делу конфиденциальна.