ПАСЕ предостерегла Баку от давления на оппозицию из-за коронавируса

Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания подписал распоряжение о дальнейшем применении отдельных мер по защите населения от коронавирусной инфекции.

Как отмечается в документе, на основании решения Координационного штаба по защите населения республики от коронавирусной инфекции и в целях защиты жизни и здоровья граждан решено продлить до 1 июня 2020 года работу продуктовых, сельскохозяйственных и вещевых рынков в Сухуми и районах в соответствии с графиком и в порядке, определяемом главами администраций по согласованию с санитарно-эпидемиологической службой с обязательным использованием продавцами (работниками) средств индивидуальной защиты (медицинские маски и медицинские перчатки).

Санитарно-эпидемиологическим службам поручено систематически организовывать проведение профилактической дезинфекции территорий продуктовых, сельскохозяйственных и вещевых рынков. По-прежнему до 1 июня запрещено проведение массовых, культурных, физкультурных, спортивных, развлекательных, зрелищных и выставочных мероприятий на территории республики, а также свадебных, торжественных и иных мероприятий.

В распоряжении говорится о запрете на туристскую и экскурсионную деятельность на территории до 1 июня, а также о приостановлении на указанный период деятельности объектов посещения туристами и экскурсантами. Запрещено до 1 июня бронирование мест, прием и размещение граждан в гостиницах, санаториях, домах отдыха, гостевых домах и иных местах размещения.

Президент распорядился ограничить до 1 июня въезд в республику Абхазия через пункты пропуска на де-факто границе по реке Псоу иностранных граждан и лиц без гражданства, за исключением работников дипломатических учреждений иностранных государств, аккредитованных в республике, военнослужащих Пограничного управления ФСБ России в Абхазии, Объединенной российской военной базы, водителей транспортных средств, осуществляющих международные грузовые перевозки и машинистов грузовых поездов.

Граждане обязаны соблюдать 14-дневный срок изоляции со дня прибытия в республику из стран, где зафиксированы случаи заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Министерству иностранных дел поручено информировать МВД о лицах, получивших свидетельство на возвращение. До 1 июня также запрещена деятельность магазинов беспошлинной торговли (дьюти-фри) на де-факто границе по реке Псоу.

С 15 мая президент поручил возобновить работу объектов общественного питания с расстановкой столов с соблюдением социальной дистанции (не менее 1,5 метров) с обязательным использованием обслуживающим персоналом средств индивидуальной защиты (медицинские маски и медицинские перчатки). С 15 мая также возобновятся междугородние пассажирские перевозки.

Указом президента до 1 июня запрещена работа спортивных залов, СПА-салонов, саун, массажных салонов, а также оказание стоматологических услуг, за исключением заболеваний и состояний, требующих оказания стоматологической помощи в экстренной или неотложной форме. До 1 июня запрещена деятельность учреждений культуры.

Руководителям центральных и местных органов управления, учреждений, предприятий и организаций поручено до 1 июня освободить работников старше 60 лет и работников, имеющих детей дошкольного возраста от выполнения трудовых (служебных) обязанностей с сохранением заработной платы.

До 1 июня также сохраняется запрет на деятельность детских дошкольных учреждений. Отменены занятия в школьных образовательных учреждениях в текущем учебном году, за исключением проведения выпускных экзаменов в 11 классах с соблюдением соответствующих санитарно-эпидемиологических требований. Отменены также занятия в Абхазском университете, Сухумском открытом институте, а также в средне-профессиональных образовательных учреждениях республики Абхазия в текущем учебном году, за исключением проведения экзаменов и защиты дипломных (квалификационных) работ в соответствии с графиком, устанавливаемым указанными учреждениями, с соблюдением соответствующих санитарно-эпидемиологических требований.