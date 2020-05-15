Саломе Зурабишвили предлагают главную роль второго плана

Грузия в поисках выхода из политического тупика. Чтобы успеть утвердить конституционные поправки к избирательной системе, остается мало времени. Но оппозиционные «Европейская Грузия» и «Нацдвижение» отказываются поддержать законодательные изменения. Они требуют освобождения из тюрьмы оппозиционных лидеров. Правящая «Грузинская мечта» заявляет, что не вправе отменять судебные решения. Но сегодня сразу два представителя правящей силы заявили, что президент Саломе Зурабишвили может разрешить вопрос.

«Калбатоно Саломе, в двух словах, вы помилуете Гиги Угулава?» – спросила ожидавшая у ворот дома президента журналист ТВ «Пирвели». Но ей удалось лишь получить подтверждение верности Саломе Зурабишвили своей традиции своенравных ответов на волнующие общество вопросы:

«В двух? А почему не в трех? Во-первых, здравствуйте. И до свидания», – сказала президент, садясь в автомобиль.

О решающей роли в разрешении политического кризиса, которая ей может быть доверена, первым предположил мажоритарный депутат «Грузинской мечты» Кахабер Окриашвили. Оппозиция настаивает, что в договоре с правящей силой при посредничестве послов США и стран ЕС о реформе избирательной системы вторым пунктом значится освобождение так называемых политзаключенных – генсека «Европейской Грузии» Гиги Угулава, лидера «Победоносной Грузии» Ираклия Окруашвили и совладельца ТВ «Мтавари» Георгия Руруа.

Позицию «Грузинской мечты» вкратце можно изложить словами премьер-министра Георгия Гахария: «В Грузии нет политзаключенных. И точка». Он сегодня сообщил, что после 22 мая ЧП продлеваться не будет. Это значит, что парламент в срочном порядке должен приступить к рассмотрению конституционных поправок, чтобы успеть с реформой избирательной системы. Эти изменения дадут возможность стране провести парламентские выборы по системе, максимально приближенной к пропорциональной. Этого долго добивалась оппозиция, это обещала «Грузинская мечта», провалившая реформу. Но 8 марта при посредничестве послов США и ЕС стороны договорились, а второй раз рисковать доверием западных партнеров «Грузинской мечте» себе дороже, считает депутат Кахабер Окриашвили:

«Процесс оказался в тупике из-за спора, есть у нас в стране политзаключенные или нет, выпустят этих трех человек или нет. Это мое субъективное мнение: правящее большинство не сможет признать наличие политзаключенных. Но у нас есть надпартийный – так, по крайней мере, по Конституции – президент. Она должна помиловать этих людей. Потому что наша главная задача в октябре 2020-го – провести такие выборы, легитимация которых ни у кого не вызовет вопросов».

Сам Кахабер Окриашвили не намерен голосовать за конституционные поправки. Он единственный из 93 депутатов большинства, который давно об этом публично заявляет. Но сегодня о том, что только президент может помиловать заключенных, а другие ветви власти не вправе вмешиваться в судебные решения, заявил и генсек «Грузинской мечты» Каха Каладзе. Ему возразил глава парламентского комитета по процедурным вопросам, однопартиец Георгий Кахиани: «Для того чтобы президент помиловал осужденных, они должны признать свою вину».

В спор с бывшим однопартийцем вступила независимый депутат Тамар Чугошвили. В ноябре 2019 года, после провала избирательной реформы, она в знак протеста покинула правящую партию и должность вице-спикера. Тамар Чугошвили отметила, что судебный процесс Георгия Руруа не завершен и он не может быть помилован, но в случае Угулава и Окруашвили вердикт уже вынесен, а значит:

«У президента сейчас огромные полномочия: из трех обсуждаемых заключенных она вполне легитимно может помиловать двух (Угулава и Окруашвили). И здесь не будет никакого вмешательства в правосудие, власть должна отказаться от таких спекуляций. Президент должна взять на себя политическую ответственность и выполнить большую часть этого договора».

Тамар Чугошвили намерена проголосовать за поправки, если даже оппозиционные политики не будут помилованы президентом. Депутат напоминает, что и в условиях бойкота «Европейской Грузией» и «Нацдвижением» «Грузинская мечта» сможет мобилизовать необходимые для конституционных поправок 113 голосов. В парламенте 149 депутатов, из них 93 – большинство «Грузинской мечты», поддержать реформу намерены фракции независимых депутатов, «Альянс патриотов», а также внефракционные депутаты – итого 124 депутата.

То, что голосов хватит с запасом, к концу дня подтвердил и бывший спикер парламента, один из лидеров «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе. Тем не менее он считает безответственной позицию «Европейской Грузии» и «Нацдвижения». Раскритиковал Ираклий Кобахидзе и мажоритарного депутата из большинства Кахабера Окриашвили за субъективные и «печальные», по словам Кобахидзе, заявления. Он отметил, что в вопросе заключенных оппозиционеров у партии принципиальная позиция. На 21 июня запланировано первое голосование по конституционным поправкам, на 29 июня - третье и окончательное.

Сама Саломе Зурабишвили уже предлагала посредничество политическим партиям в этой полемике. Но оппозиция предпочла помощь послов западных стран. Большинство грузинских наблюдателей полагают, что Саломе Зурабишвили будет действовать с учетом мнения «Грузинской мечты» и лично Бидзины Иванишвили. Но, судя по противоречивым заявлениям представителей большинства, в правящей партии, особенно на фоне давления западных партнеров, мнения по поводу заключенных оппозиционеров разделились.

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Около восьми вечера по Тбилиси президент Саломе Зурабишвили сообщила, что подписала акт о помиловании одного из лидеров оппозиционной партии «Европейская Грузия – движение за свободу» Гиги Угулава и лидера партии «Победоносная Грузия» Ираклия Окруашвили. По словам президента, ею помилованы «одиозные фигуры» – лишь для того, чтобы вывести страну из политического кризиса, что это помилование не снимает с оппозиционных лидеров вины.

«Я не милую политзаключенных, потому что с полной ответственностью заявляю, что сегодня в Грузии политзаключенных не существует», – заявила президент Грузии.

Освобождение оппозиционных лидеров было одним из пунктов договоренности правящей и оппозиционных партий, достигнутой 8 марта при посредничестве послов США и стран ЕС.