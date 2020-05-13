«Сделка века» по-грузински

Грузинская оппозиция после двухмесячного перерыва возобновила консультации по выработке единой позиции в противостоянии с «Грузинской мечтой». По итогам заседания в офисе Лейбористской партии противники власти заявили: если политзаключенные не будут освобождены, ответственность за срыв сделки будет полностью лежать на Бидзине Иванишвили и его команде. В правящей же партии, несмотря на косвенное подтверждение правоты оппозиции со стороны дипломатического корпуса и западных политиков, продолжают настаивать: никакого упоминания об освобождении политзаключенных в соглашении от 8 марта не было, а оппозиция лишь ищет причину нарушить договоренности по выборам.

«Грузинская мечта» виновна в провале конституционной реформы. С таким заявлением сегодня по итогам консультаций в офисе Лейбористской партии выступили лидеры оппозиционных сил. В документе говорится, что, если власти не освободят политзаключенных, личную ответственность за очередной провал избирательной реформы будут нести Бидзина Иванишвили и его команда:

«Сегодня, когда в условиях эпидемии COVID-19 и экономического кризиса Грузия сталкивается с самыми сложными вызовами, очень важно, чтобы парламентские выборы 2020 года прошли в мирной, нормальной и демократической обстановке. Эпидемии и экономическому кризису предшествовал серьезный политический кризис, вызванный действиями правительства. При посредничестве международных друзей было достигнуто соглашение, которое включало в себя компромиссную версию избирательной модели (120/30) и освобождение политических оппонентов и активистов, задержанных после «ночи Гаврилова», а также приостановку текущих дел».

Как утверждают лидеры оппозиции, в тексте соглашения были прописаны конкретные механизмы реализации договоренности по политическим арестам, в частности, упоминались исключительные полномочия президента, такие как помилование. При этом подписавшие заявление оппозиционеры утверждают:

«О важности выполнения обоих пунктов соглашения заявили посредники на переговорах – послы США и ЕС, а также другие друзья Грузии: председатель Комитета по международным отношениям Сената США Джеймс Риш, сопредседатель группы «Друзей Грузии» в Конгрессе США Адам Кинзингер и сопредседатель Парламентской ассамблеи «Евронест», депутат Европарламента Андрюс Кубилюс».

По словам одного из лидеров «Европейской Грузии» Давида Бакрадзе, отказавшись освобождать политзаключенных, «Грузинская мечта» полностью нарушит сделку. И в таком случае депутаты от меньшинства продолжат парламентский бойкот:

«Мы будем работать как внутри страны, так и за ее пределами, чтобы мобилизовать общественное мнение для обеспечения соблюдения соглашения от 8 марта. Мы не хотим, чтобы соглашение от 8 марта потерпело неудачу, чтобы страна снова низвергнулась в кризис и чтобы сохранилась нынешняя избирательная система. Мы хотим, чтобы это соглашение было выполнено. Поэтому мы мобилизуем общественное мнение и добьемся того, чтобы правительство выполнило все части соглашения от 8 марта под внутренним и внешним давлением».

К указанным в заявлении оппозиции западным политикам сегодня присоединился еще один. Член Европарламента от Германии, представитель Христианско-демократического союза Михаэль Галер прокомментировал политический кризис в Грузии. В своем Твиттере европарламентарий написал, что западные партнеры ждут от Грузии освобождения политзаключенных:

«Они («Грузинская мечта») испытывают судьбу, пытаются понять, ждут ли все еще западные друзья Грузии освобождения политзаключенных. Да, они ждут. Это необходимо для проведения в стране свободных и справедливых выборов. Все партии должны придерживаться содержания и духа соглашения от 8 марта».

При этом европарламентарий отметил, что это – лакмусовый тест для проверки истинных намерений Бидзины Иванишвили и «Грузинской мечты».

Впрочем, в правящей партии тест проходить отказались. Как заявил председатель парламента Арчил Талаквадзе, очевидно, что оппозицию не устраивают нормальные выборы, и она ищет причины нарушить соглашение. А общее заявление послов, выступивших гарантами мартовских договоренностей, в правящей партии истолковали по-своему:

«У оппозиции по этому соглашению есть обязательство поддержать законодательные изменения. Эти люди не собираются голосовать, хотят провалить конституционные поправки, а затем обвинить в этом нас. Их план – подорвать и дестабилизировать ситуацию и сорвать выборы. У оппозиции было ощущение, что послы-фасилитаторы тоже скажут, что якобы освобождение заключенных было частью соглашения. Как мы видим, этого не произошло».

В том, что разговора об освобождении политзаключенных не было в принципе, уверяет и генсек правящей партии, по совместительству мэр Тбилиси Каха Каладзе:

«Я с полной ответственностью заявляю, что мы готовы поддержать все те изменения, о которых мы договорились с участием послов. Но если оппозиция сорвет сделку, это будет исключительно ее ответственность. В соглашении от 8 марта вообще не было никакого упоминания о политзаключенных. Это отражено в тексте, и любой человек может это прочесть. Можно также послушать, какие заявления делались представителями нашей команды и представителями оппозиции. Так что такой договоренности (об освобождении политзаключенных) не было в природе».

Отреагировали в «Грузинской мечте» и на твитт Михаэля Галера. По словам первого вице-спикера парламента Георгия Вольского, заявление депутата Европарламента о том, что западные страны ждут освобождения политзаключенных в Грузии, весьма странно по своей сути, поскольку такие вопросы решаются только в правовом поле. Что же касается самого евродепутата, то ему Вольский советует изучить материалы уголовных дел тех, кого грузинская оппозиция называет политзаключенными.

Соглашение от 8 марта стало результатом переговоров более 30 оппозиционных партий и правящей «Грузинской мечты», заключенное под давлением международных партнеров. Переговоры длились с декабря прошлого года после срыва голосования по поправкам в Конституцию Грузии и начала массовых уличных протестов. В итоге стороны договорились об избирательной модели, подразумевающей 120 мандатов по пропорциональной системе и 30 – по мажоритарной, а также однопроцентный проходной барьер и сорокапроцентный барьер для партий, необходимый для формирования парламентского большинства.