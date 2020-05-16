На батумских пляжах и бульваре сегодня было многолюдно. Некоторые даже рискнули искупаться в море. По словам инфекциониста, регионального менеджера клиники «Медальфа» Левана Антадзе, купание в море не несет опасности для людей.

«Я не думаю, что плавать в море опасно. Коронавирус не распространяется в морской воде», - сказал Леван Антадзе, отметив при этом необходимость соблюдения дистанции между людьми.

По словам министра здравоохранения Аджарии Заала Микеладзе, морская вода не опасна с точки зрения распространения коронавируса.

«Плавать в море безопасно, об этом говорилось много раз. Но рекомендуется соблюдать дистанцию. Мировой опыт в этом отношении пока очень небольшой, мы ожидаем, что Всемирная организация здравоохранения разработает и протокол поведения на море, которым мы будем руководствоваться. Пока же советую гражданам не задерживаться на пляже надолго», - сказал Заал Микеладзе.

Между тем, по словам местных жителей, сегодня морская вода была необычайно чистой.