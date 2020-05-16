Священнослужители проведут автомобильное шествие в Тбилиси на «День святости семьи»

Завтра, 17 мая, священнослужители проведут в Тбилиси автошествие со святой водой и иконами, чтобы отметить «День святости семьи» - праздник, учрежденный патриархией Грузией. Об этом говорится в заявлении на сайте патриархии.

Ежегодно 17 мая патриархия организует пешее шествие от площади Первой Республики до кафедрального собора Святой Троицы – Самеба. «День святости семьи» отмечают тысячи человек. Как правило, к священнослужителям и пастве, которые прибывают в Тбилиси из регионов, присоединяются байкеры, чохоносцы, ультранационалисты и все те, кто считает себя защитником традиционных ценностей.

Для предотвращения распространения коронавируса до 22 мая в Грузии действует чрезвычайное положение. Любые собрания и массовые мероприятия запрещены. Патриархия была вынуждена отказаться от традиционного формата празднования «Дня святости семьи». В воскресенье колонна машин со священнослужителями проедет по центру Тбилиси и окропит улицы, освященной водой.

«17 мая, после праздничной службы, Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй благословит семьи, столицу и всю Грузию. С его благословения священнослужители пройдут улицы Тбилиси с иконами, освященной водой и благословят население», - говорится в заявлении патриархии.

«День святости семьи» был учрежден патриархией Грузии в 2014 году, после того, как 17 мая 2013 года православные активисты во главе с десятком священников жестоко разогнали акцию против гомофобии в центре Тбилиси. В тот день пострадали около 30 гражданских активистов и правозащитников и несколько полицейских. С тех пор акции защитников ЛГБТ-сообщества в Тбилиси проходят под серьезной охраной полиции.