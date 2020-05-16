Три новых случая коронавирусной инфекции зафиксированы в Самегрело

Три новых случая коронавирусной инфекции зафиксированы в регионе Самегрело. Об этом сообщает Общественный вещатель со ссылкой на главу краевого отделения Национального центра по контролю заболеваний Анзора Кобалия.

Заболевание подтвердилось у членов семьи ранее инфицированного 42-летнего жителя Зугдиди – матери и двух малолетних детей. Все они сейчас помещены в Зугдидскую инфекционную больницу. Что касается мужчины, который стал источником инфицирования, он обратился в многопрофильную клинику Рухи 14 мая. На следующий день у него был выявлен коронавирус. В настоящее время состояние пациента оценивается как средней тяжести. У него диагностирована двухсторонняя пневмония.

По данным СМИ, мужчина работает водителем фуры. 17 апреля он въехал на территорию Грузию из Армении. По истечению двухнедельного режима самоизоляции, он снова вышел на работу и выполнил несколько междугородних рейсов. Сообщается, что 6 и 7 мая водитель посещал Тбилиси и Поти.

Когда у мужчины подтвердился COVID-19, шесть членов его семьи перевели в карантинную зону. Всем им провели тестирование и на данном этапе заболевание выявлено у троих. Специалисты продолжают устанавливать его контакты.