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Три новых случая коронавирусной инфекции зафиксированы в Самегрело
Три новых случая коронавирусной инфекции зафиксированы в регионе Самегрело. Об этом сообщает Общественный вещатель со ссылкой на главу краевого отделения Национального центра по контролю заболеваний Анзора Кобалия.
Заболевание подтвердилось у членов семьи ранее инфицированного 42-летнего жителя Зугдиди – матери и двух малолетних детей. Все они сейчас помещены в Зугдидскую инфекционную больницу. Что касается мужчины, который стал источником инфицирования, он обратился в многопрофильную клинику Рухи 14 мая. На следующий день у него был выявлен коронавирус. В настоящее время состояние пациента оценивается как средней тяжести. У него диагностирована двухсторонняя пневмония.
По данным СМИ, мужчина работает водителем фуры. 17 апреля он въехал на территорию Грузию из Армении. По истечению двухнедельного режима самоизоляции, он снова вышел на работу и выполнил несколько междугородних рейсов. Сообщается, что 6 и 7 мая водитель посещал Тбилиси и Поти.
Когда у мужчины подтвердился COVID-19, шесть членов его семьи перевели в карантинную зону. Всем им провели тестирование и на данном этапе заболевание выявлено у троих. Специалисты продолжают устанавливать его контакты.
- С 26 февраля и по сегодняшний день в Грузии было выявлено 683 случая инфицирования коронавирусом. Из них 419 пациентов выздоровели, 12 скончались. На данный момент в карантине находятся 3 822 человека, а под наблюдением медиков в стационарах – 360.
Другие новости дня
Соединенные Штаты готовят к отправке в Россию 200 аппаратов ИВЛ
Соединенные Штаты передадут России 200 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). «Голос Америки», ссылаясь на правительственные документы, сообщил, что первые аппараты ИВЛ, произведенные в Калифорнии, будут готовы к отправке в Москву в среду. Еще 150 аппаратов будут отправлены в Россию 26 мая.
Правительство США оплатило полностью стоимость аппаратов, оборудование для их пуска и расходы на доставку – в общей сложности, по словам представителей администрации, затраты составили 4,7 миллиона долларов.
Аппараты ИВЛ будут доставлены в Россию военной авиацией, так как между Россией и США в настоящее время почти нет коммерческих рейсов. В администрации подчеркивают, что аппараты предназначены для жителей России, и это решение не является сигналом какого-либо партнерства с российскими военными, отмечает «Голос Америки».
Среди пожилых жителей и сотрудников дома-интерната в Ереване обнаружен коронавирус
У более 40 пожилых граждан, проживающих в Норкском доме-интернате в Ереване, а также у некоторых сотрудников учреждения обнаружен коронавирус. Об этом сообщила пресс-секретарь министра здравоохранения Армении Алина Никогосян, передает Радио Азатутюн.
На своей странице в Facebook Никогосян написала: «Конечно, это очень опасный очаг распространения заболевания, учитывая возраст пациентов и имеющиеся у них сопутствующие хронические заболевания. Уже два дня на месте работают врачи медцентра «Сурб Григор Лусаворич», чтобы оценить и проконтролировать состояние здоровья пациентов. С сегодняшнего дня организуется также их перевод в больницы для дальнейшего лечения».
Путин: Россия обладает оружием, какого нет ни у одной страны
Россия располагает оружием, которого нет ни у одной страны мира, сообщил президент Владимир Путин в программе «Москва. Кремль. Путин». Полную версию интервью представит завтра, 17 мая, телеканал «Россия-1».
«Это было бы абсолютно невозможно. Но мы это сделали», - сказал президент в интервью. Таких успехов не удалось бы добиться без «фундаментальной науки, научных школ и инженерных кадров», отметил Путин. В публикации газеты «Коммерсантъ» отмечается, что ранее, в телефонном разговоре президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина обсуждались вопросы контроля над вооружением. Трамп тогда призвал российского президента не допустить дорогостоящей гонки вооружений.
В публикации говорится, что Россия заняла второе место после США в рейтинге крупнейших производителей оружия. Такой список ежегодно составляется Стокгольмским международным исследовательским институтом проблем мира (SIPRI).
В Грузии число случаев инфицирования коронавирусом увеличилось до 683
В Грузии число случаев заражения коронавирусом увеличилось на 6 и составляет 683. Информация об этом размещена на созданном правительством специальном сайте stopcov.ge.
В режиме карантина находятся 3 822 человека, а в стационаре под наблюдением врачей – 360. По этой же информации, 393 из 683 инфицированных уже выздоровели, 12 же скончались. Кроме того, из-за рубежа на лечение перевезены три гражданина Грузии.
- Специалисты констатируют, что кривая заражений в Грузии вышла на плато и страна избежала резкого роста количества заболеваний. Согласно прогнозам, Грузия сумеет полностью побороть эпидемию коронавируса уже к концу июня.
- В то же время специалисты заявляют, что даже если в день будет поступать по 50 новых больных, система здравоохранения справится с таким потоком и обеспечит пациентам полноценный уход в стационаре.
Священнослужители проведут автомобильное шествие в Тбилиси на «День святости семьи»
Завтра, 17 мая, священнослужители проведут в Тбилиси автошествие со святой водой и иконами, чтобы отметить «День святости семьи» - праздник, учрежденный патриархией Грузией. Об этом говорится в заявлении на сайте патриархии.
Ежегодно 17 мая патриархия организует пешее шествие от площади Первой Республики до кафедрального собора Святой Троицы – Самеба. «День святости семьи» отмечают тысячи человек. Как правило, к священнослужителям и пастве, которые прибывают в Тбилиси из регионов, присоединяются байкеры, чохоносцы, ультранационалисты и все те, кто считает себя защитником традиционных ценностей.
Для предотвращения распространения коронавируса до 22 мая в Грузии действует чрезвычайное положение. Любые собрания и массовые мероприятия запрещены. Патриархия была вынуждена отказаться от традиционного формата празднования «Дня святости семьи». В воскресенье колонна машин со священнослужителями проедет по центру Тбилиси и окропит улицы, освященной водой.
«17 мая, после праздничной службы, Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй благословит семьи, столицу и всю Грузию. С его благословения священнослужители пройдут улицы Тбилиси с иконами, освященной водой и благословят население», - говорится в заявлении патриархии.
«День святости семьи» был учрежден патриархией Грузии в 2014 году, после того, как 17 мая 2013 года православные активисты во главе с десятком священников жестоко разогнали акцию против гомофобии в центре Тбилиси. В тот день пострадали около 30 гражданских активистов и правозащитников и несколько полицейских. С тех пор акции защитников ЛГБТ-сообщества в Тбилиси проходят под серьезной охраной полиции.
Задержан брат бывшего генпрокурора Грузии Отара Парцхаладзе
Брат бывшего генерального прокурора Грузии Отара Парцхаладзе задержан за наркопреступление. Факт задержания Общественному вещателю подтвердили в пресс-службе МВД.
Согласно распространившейся информации, при задержании у Торнике Парцхаладзе полицейские обнаружили 1 таблетку субоксина. Одновременно оппозиционный телеканал «Мтавари архи» утверждает, что речь идет об изъятии этого наркотического вещества в большом количестве. Следствие начато по статье «незаконные изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, их аналогов или прекурсоров». Данное преступление наказывается лишением свободы на срок до шести лет.
По данным «Мтавари», в настоящее время Торнике Парцхаладзе помещен в изолятор предварительного содержания. Утверждается, что прокуратура ходатайствует об установлении в качестве меры пресечения залога.
На должности генерального прокурора Грузии Отар Парцхаладзе оставался рекордно короткий срок – всего 40 дней. В декабре 2013 года ему пришлось подать в отставку после того, как оппозиция обнародовала скандальную деталь его биографии - в молодости Парцхаладзе был осужден в Германии за магазинную кражу. По некоторым данным, Парцхаладзе судили, в том числе за кражу кроссовок. Еще одно громкое обвинение против Парцхаладзе - нападение на генерального аудитора Лашу Тордия в мае 2017 года возле ночного клуба.
Журналисты-расследователи утверждают, что Парцхаладзе стоит за масштабной незаконной налоговой схемой, с помощью которой из госбюджета были похищены как минимум 30 миллионов долларов. Другие скандалы, в которых в прошлом всплывало имя экс-прокурора, касаются рэкета и вымогательства денег.
В Болнисском муниципалитете зафиксированы еще 6 новых случаев коронавируса
В Болнисском муниципалитете зафиксированы еще 6 новых случаев заражения коронавирусом. Четыре из них выявлены в селе Гета и два – в селе Мушевани.
Как сообщили «ИнтерпрессНьюс» в мэрии муниципалитета, накануне, 15 мая, были взяты мазки у 156 лиц, и в результате исследования, проведенного в лаборатории Лугара, коронавирус подтвердился у шестерых из них.
К этому времени в Болнисском муниципалитете выявлено 145 случаев коронавируса, при этом выздоровели еще два человека, и число вылечившихся выросло до 51, умерли же трое.
На батумских пляжах и бульваре сегодня было многолюдно
На батумских пляжах и бульваре сегодня было многолюдно. Некоторые даже рискнули искупаться в море. По словам инфекциониста, регионального менеджера клиники «Медальфа» Левана Антадзе, купание в море не несет опасности для людей.
«Я не думаю, что плавать в море опасно. Коронавирус не распространяется в морской воде», - сказал Леван Антадзе, отметив при этом необходимость соблюдения дистанции между людьми.
По словам министра здравоохранения Аджарии Заала Микеладзе, морская вода не опасна с точки зрения распространения коронавируса.
«Плавать в море безопасно, об этом говорилось много раз. Но рекомендуется соблюдать дистанцию. Мировой опыт в этом отношении пока очень небольшой, мы ожидаем, что Всемирная организация здравоохранения разработает и протокол поведения на море, которым мы будем руководствоваться. Пока же советую гражданам не задерживаться на пляже надолго», - сказал Заал Микеладзе.
Между тем, по словам местных жителей, сегодня морская вода была необычайно чистой.
В СГБ сообщили о возобновлении бордеризации на де-факто грузино-абхазской границе
Cлужба государственной безопасности (СГБ) Грузии сообщила о возобновлении незаконной бордеризации на линии де-факто границы с самопровозглашенной республикой Абхазия.
Согласно сообщению СГБ, абхазская сторона ведет работы по обозначению де-факто границы на территории, неконтролируемой центральными властями – участке между селами Пахулани и Саберио. Следует отметить, что здесь находится один их немногих пунктов перехода между Гальским и Зугдидским районами.
«В частности, происходит замена незаконно возведенных проволочных ограждений и установка дополнительных незаконных инсталляций», - говорится в сообщении СГБ, которое распространяет Общественный вещатель.
В ведомстве отметили, что уже активизирована «горячая линия» и о происходящем проинформирована Миссия наблюдателей Евросоюза. «Незаконная бордеризация вредит существующей обстановке безопасности на местах и повседневной жизни местных жителей», - добавили в ведомстве.
Глава Минздрава: Грузия одной из первых получит действенную вакцину от коронавируса
«Если в мире будет зарегистрирована вакцина от коронавируса и начнется ее использование, Грузия станет одной из первых стран в данном процессе», - заявила глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе в эфире Общественного вещателя.
«Мы включены во все те активности, которые исходят от Всемирной организации здравоохранения. В том случае, если вакцина будет зарегистрирована и ее использование станет возможным, мы будем одной из первых стран в процессе вакцинации», - сказала Тикарадзе.
В настоящее время над разработкой вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 работают десятки исследовательских групп, а также фармацевтические и биотехнологические компании из США, Канады, Индии, Китая и Европы. По самым оптимистичным прогнозам, получить вакцину удастся не раньше, чем через полгода, то есть осенью.
Перед запуском в производство вакцина проходит несколько этапов испытаний -лабораторное тестирование на животных и несколько фаз тестирования на людях. Без подтверждения безопасности и действенности вакцины ее не могут производить и использовать.
- Первый случай заражения коронавирусом в Грузии был зафиксирован 26 февраля. С 21 марта власти ввели режим чрезвычайного положения из-за угрозы распространения инфекции. С 31 марта ограничения были ужесточены, установлен комендантский час. Режим чрезвычайного положения, согласно указу президента, действует до 22 мая.
- С 26 февраля по 14 мая в Грузии зафиксировано 677 случаев заражения коронавирусом. Из них 491 человек выздоровел, 12 пациентов скончались. Сейчас в больницах лечение продолжают 246 пациентов. Таким образом, активными остаются примерно 36% от всех случаев, зарегистрированных по стране.
Глава Минздрава Грузии считает, что страна прошла эпидемию без пика. В интервью Общественному вещателю министр отметила, что сейчас их задача заключается в том, чтобы каждый регион Грузии был свободен от COVID-19.
Гиги Угулава: Начинается эпоха больших перемен
«Мы должны понимать, что в последующие десять лет Грузия вступает в совершенно новую политическую жизнь. Политическая и, соответственно, общественная жизнь больше не будет такой, какой она была в эти прошедшие 30 лет», - заявил журналистам один из лидеров «Европейской Грузии» Гиги Угулава, говоря о конституционных изменениях, сообщает «ИнтерпрессНьюс».
По словам Угулава, сейчас важный исторический момент и начинается эпоха больших трансформаций. «Мы находимся в историческом моменте, несмотря на то, что не смогли полностью перейти на пропорциональную систему, но, по существу, на пропорциональную систему мы перейдем в течение следующих 3-4 лет, а это означает реальную многопартийность, согласие противостоящих, исключает политическое насилие над политическими оппонентами, использование суда так, как тебе заблагорассудится. Поэтому начинается эпоха больших трансформаций, эпоха больших перемен», - заявил Угулава.
Он отметил, что для того, чтобы общество жило, в первую очередь нужно заняться экономикой.
Накануне, 15 мая, президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала акт о помиловании одного из лидеров «Европейской Грузии» Гиги Угулава и бывшего министра обороны Грузии Ираклия Окруашвили. Они покинули пенитенциарное учреждение.
На судебном процессе 18 мая адвокаты будут ходатайствовать об освобождении Георгия Руруа
Адвокаты одного из дольщиков «Мтавари архи» («Главного канала»), обвиняемого Георгия Руруа, на намеченном на 18 мая судебном процессе будут ходатайствовать об освобождении его из-под стражи. Об этом «ИнтерпрессНьюс» сообщил один из адвокатов обвиняемого Дмитрий Садзаглишвили.
Как поясняет адвокат, сторона защиты обратится к суду с ходатайством об оставлении Руруа без меры пресечения. По словам адвоката, правовых оснований для содержания Георгия Руруа под стражей не существует, поскольку большая часть свидетелей уже опрошены. Вместе с тем, Садзаглишвили заявляет, что и допрошенные полицейские не могут подтвердить, что у Георгия Рурая было огнестрельное оружие.
Как поясняет адвокат, он не ожидает, что прокуратура обратится к суду с ходатайством об изменении меры пресечения. По заявлению Садзаглишвили, он затрудняется прогнозировать и решение суда.
Для справки, Георгий Руруа был задержан правоохранителями 18 ноября за преступление, предусмотренное статьей УК Грузии «противоправное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия». В качестве меры пресечения ему избрано заключение под стражу.
Северная Осетия показала наибольший прирост смертей от коронавируса в СКФО
Два жителя Северной Осетии и один пациент в Карачаево-Черкесии умерли от COVID-19 за минувшие сутки. Теперь в Северной Осетии 15 умерших, в Карачаево-Черкесии - четыре. В Ингушетии 35 умерших, в Дагестане - 27, на Ставрополье - 26, в Чечне - девять, в Кабардино-Балкарии - семь. Таким образом, общее число умерших в СКФО выросло на три и достигло 123.
Темпы прироста заражений в СКФО сокращаются второй день подряд. По данным Роспотребнадзора на 16 мая, в СКФО зарегистрированы 372 новых случаев заражения коронавирусом, что на 15 меньше, чем за предыдущие сутки.
Дагестан с 88 новыми заражениями остается лидером в федеральном округе. В Северной Осетии подтверждены еще 73 случая заражения, в Кабардино-Балкарии - 71, на Ставрополье - 59, в Ингушетии - 36, в Чечне 27, в Карачаево-Черкесии - 18, указано на сайте Роспотребнадзора России.
По данным на правительственном сайте «Стопкоронавирус», наибольшее число заражений с начала пандемии произошло в Дагестане – 3 280. В Северной Осетии за все время зафиксированы 2 016 случаев заражения, в Кабардино-Балкарии – 1 690, в Ингушетии – 1 443, на Ставрополье – 1 367, в Чечне – 918, а в Карачаево-Черкесии – 632. Всего в СКФО с начала пандемии зафиксировано 11 146 случаев заражения.
В большинстве регионов СКФО число болеющих коронавирусом превышает число выздоровевших. Иная ситуация в Чечне, где 340 болеющих при 569 выздоровевших с начала пандемии. В течение суток число выздоровевших (1 018) превысило число болеющих (983) и в Северной Осетии, то есть выздоровели 50,5% из 2016 зараженных. Близок к перелому в ситуации с коронавирусом и Дагестан, где болеют 1 683 человека, а выздоровели уже 1 570. Всего выздоровевших в СКФО – 4524, сообщает «Кавказский узел».
В Москве резко снизилось число новых инфицированных коронавирусом
В Москве за сутки выявлено 3 505 инфицированных коронавирусом, это лучший показатель с 30 апреля, свидетельствует статистика оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. С начала мая в городе обычно выявляли около 5-6 тысяч инфицированных в сутки.
За прошедшие сутки в России зарегистрированы еще 9 200 случаев инфицирования коронавирусом в 83 регионах, включая аннексированный Крым.
Всего с начала эпидемии в стране вирус обнаружен у 272 тысяч человек. Прямо сейчас коронавирусной инфекцией больны 206 340 человек. 63 166 – выздоровели. 2537 – умерли, в том числе 119 человек за последние 24 часа.
Почти в 45 процентах новых случаев заболевание протекало бессимптомно и было выявлено только с помощью тестирования. Кроме того, впервые с начала эпидемии на Москву и Московскую область приходится меньше половины заболевших.
Ряд американских сенаторов и конгрессменов требуют оценки безопасности бизнеса в Грузии
Сенаторы-республиканцы, члены Комитета по международным отношениям Тед Круз и Джон Корнин, конгрессмены Джуди Аррингтон и Марквейн Малин требуют оценки безопасности американского бизнеса в Грузии и связей Бидзины Иванишвили с Россией и Ираном.
В письме в адрес госсекретаря США Майка Помпео и министра финансов Стивена Мнучина от 15 мая, опубликованном сенатором Крузом, они написали, что обеспокоены проблемами управления в Грузии, в частности «незаконными финансовыми связями Грузии с конкурентами и врагами Америки, в том числе, с Ираном», что угрожает национальной безопасности США и интересам бизнеса.
Речь идет об интересах американской нефтяной компании Frontera, с которой Государственное нефтегазовое агентство Грузии расторгло контракт после решения Арбитражного суда. Грузинская сторона утверждала, что в соответствии с постановлением Арбитражного суда, корпорация Frontera Resources Corporation Georgia существенно нарушила контракт, что дало Грузии право расторгнуть договор.
В письме, направленном государственному секретарю и министру финансов, также упоминается тема глубоководного порта Анаклия и американской «Конти Групп»: «Мы пишем, чтобы выразить нашу обеспокоенность в связи с ухудшением хорошего управления в Грузии и потенциальной незаконной финансовой деятельностью... За последний год прямые иностранные инвестиции в Грузию сократились почти на 50%, а налоги и бюрократические барьеры для западного бизнеса возросли... Как только легальный бизнес был вытеснен, его место заняла незаконная торговля».
В письме сенаторы отмечают, что американская компания Frontera стала мишенью для притеснений со стороны правительства Грузии и в настоящее время сталкивается с возможной экспроприацией. А в 2019 году Conti Group была вытеснена из проекта строительства порта в Анаклия, которое на данном этапе приостановлено.
Кроме того, в письме говорится, что в течение многих лет Грузия была известна как лазейка для обхода санкций США в отношении Ирана. Упоминается порт Батуми - в качестве мишени для «незаконной нефтяной деятельности» Ирана.
Сенаторы просят оценить то, как нынешнее правительство Грузии во главе с «Грузинской мечтой» пытается вытеснить американский бизнес, который инвестирует в экономику Грузии; насколько подобные действия мотивированы геополитическими соображениями, включая предполагаемые связи Бидзины Иванишвили с российским правительством и т.д.? В письме также упомянуты грузинские порты и опасения в связи с безопасностью действий американской стороны.
«Грузия является важным стратегическим партнером на Кавказе и стремится стать союзником в НАТО», - пишут сенаторы и конгрессмены США. «С оборонной точки зрения грузины помогли нашей миссии в Афганистане. Географически страна является важным маршрутом для торговли и транзита энергетических ресурсов от Каспийского моря до Восточной Европы. Партнерство между США и Грузией имеет важное значение для интересов США, что, в свою очередь, требует того, чтобы Грузия вернулась к надлежащему управлению», - сказано в письме.
COVID-19: в Армении выявлено рекордное число инфицированных – 239; скончались еще 3 пациента
Число случаев коронавируса в Армении за последние сутки увеличилось на 239, в общем составив 4 283. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.
Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 16 мая число выздоровевших пациентов увеличилось на 125 и сейчас составляет 1 791. За сутки от COVID-19 скончались еще трое пациентов. Таким образом, общее число умерших с начала эпидемии коронавируса нового типа в Армении составляет 55.
Как сообщают в Минздраве, скончались 46-летняя женщина, 71-летний и 60-летний мужчины, у которых были сопутствующие хронические заболевания. Согласно информации Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, общее число пациентов с диагнозом COVID-19, которые скончались по другим причинам, в настоящее время составляет 22.
По информации Радио Азатутюн, что на данный момент количество пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 2 415, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 39 005.
В Южной Осетии коронавирус выявили у двух медработников
За минувшие сутки в самопровозглашенной республике Южная Осетия выявлено 4 новых случая заболевания коронавирусом. Число лабораторно подтверждённых случаев достигло 34.
Среди инфицированных – два медработника, находившихся в «красной зоне», - сообщает агентство «Рес» со ссылкой на заместителя главы комитета Югосетпотребнадзора Анну Гаглоеву.
«Мы провели в ПЦР лаборатории 111 тестов (всего 701), из них четыре дали положительный результат. Это два гражданина республики, прибывшие из РФ, и два медработника из «красной зоны» в больнице поселка Знаур, которые, что важно, не имели контакта c людьми вне медучреждения», - сказала Гаглоева.
Она отметила, что исследования в лаборатории продолжатся в субботу.
Всего на двухнедельном карантине находятся 348 человек, в медучреждениях - 236. Кроме того, на самоизоляции в домашних условиях находятся 69 человека и еще 43 определены на карантин в гостиницу «Алан».
ЕП одобрил выдачу Грузии кредита в 150 млн евро на борьбу с последствиями пандемии
Европарламент одобрил выделение Грузии пакета макрофинансовой помощи в размере 150 миллионов евро для преодоления экономических последствий пандемии коронавируса. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте Европарламента.
В конце апреля Европейская комиссия объявила о предоставлении макрофинансовой помощи в размере 3 миллиардов евро для борьбы с пандемией коронавируса 10 странам, в том числе Грузии. Больше всего из этой суммы получит Украина - 1,2 миллиарда евро. На втором месте - Тунис (600 миллионов), на третьем - Босния и Герцеговина (250 миллионов).
5 мая Совет ЕС на уровне постоянных представителей принял предложение Еврокомиссии о выделении пакета. Чтобы ускорить выплату помощи, Европарламент проголосовал за ее утверждение в срочном порядке. Решение было принято 547 голосами, против высказались 93 европарламентария, 47 воздержались от голосования.
«Цель финансирования – позволить этим странам смягчить негативные социальные и экономические последствия кризиса, сохранив при этом финансовую стабильность государства», - отмечено в сообщении.
Теперь Евросоюзу необходимо будет заключить меморандумы о взаимопонимании с государствами-получателями кредитов, в которых будут определены условия выдачи денег. Обычно транши кредитов из макрофинансовой помощи выделяются при выполнении страной-получателем определенных условий, в том числе проведения реформ.
Средства будут доступны в течение двенадцати месяцев и будут выплачиваться двумя частями. Максимальный средний срок погашения кредитов составляет 15 лет.
Ранее в ЕК сообщили, что средства будут предоставляться в форме займов «на очень выгодных условиях», чтобы помочь покрыть срочные потребности в финансировании, которые увеличились из-за борьбы с распространением COVID-19.
Дипломаты-посредники политического диалога приветствуют помилование Угулава и Окруашвили
Посольство США в Грузии распространило заявление, сделанное от имени посредников политического диалога между властями и оппозицией, в котором приветствуется решение президента Грузии Саломе Зурабишвили помиловать оппозиционных политиков Гиги Угулава и Ираклия Окруашвили.
«Мы приветствуем сегодняшнее решение президента Грузии использовать ее конституционные полномочия в интересах политической деполяризации и создания политической обстановки, более благоприятной для свободного, справедливого и прозрачного избирательного процесса. Мы, как посредники политического диалога, рассматриваем это решение также в качестве основного вклада в осуществление соглашения от 8 марта.
Мы настоятельно призываем все стороны полностью выполнить соглашение в соответствии с его содержанием и духом и сыграть свою роль в успешном принятии конституционных поправок и законодательства о реформе избирательной системы для проведения свободных и справедливых выборов осенью. Мы будем продолжать внимательно следить за дальнейшим прогрессом в отношении всех аспектов, связанных с соглашением от 8 марта», - сказано в совместном заявлении посредников политического диалога.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили накануне вечером, 15 мая, объявила о помиловании бывшего министра обороны страны, оппозиционного политика Ираклия Окруашвили, а также лидера партии «Европейская Грузия», экс-мэра Тбилиси Гиги Угулава. Освобождения двух политиков требовал весь оппозиционный спектр Грузии. О признаках политически мотивированного судебного преследования в делах Угулава и Окруашвили прямо говорили в США и Евросоюзе.
На этой неделе в оппозиционном лагере заявили, что отказ от освобождения политзаключенных будет означать срыв конституционной реформы по системе парламентских выборов. Соглашение по избирательному законодательству правящая партия «Грузинская мечта» подписала с оппозицией 8 марта при посредничестве западных партнеров.
Из Европарламента прозвучали заявления о том, что Грузия может лишиться беспрецедентной финансовой помощи, выделенной стране Евросоюзом на борьбу с пандемией COVID-19, если власти не выполнят всех своих обязательств по достигнутому 8 марта меморандуму - отказа от использования судебной системы в политических целях и реформы избирательного законодательства.
В Грузии за сутки выявлено 6 случаев заражения коронавирусом, 26 пациентов выздоровели
В Грузии до 677 увеличилось число лабораторно подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом, сообщается на правительственном сайте StopCov. За последние сутки выявлено шесть новых фактов заболевания. Число выздоровевших пациентов с пятницы увеличилось на 26 и сейчас составляет 419.
В настоящее время активными остаются 246 случаев. 12 человек в возрасте от 45 до 86 лет скончались. В карантине находятся 3 873 человека, а под наблюдением медиков в стационарах – 393. По данным Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии, по состоянию на 15 мая в стране проведено более 36,2 тысячи ПЦР-тестов на коронавирус.
В Грузии госпитализируют абсолютно всех людей с подтвержденным COVID-19. Согласно официальной статистике, у 83% пациентов заболевание протекает в легкой форме, у 13% - в тяжелой, в 4% случаях речь идет о критическом состоянии.
Количество вылечившихся от коронавирусной инфекции пациентов уже несколько дней превышает число активных случаев COVID-19, сообщает агентство «Новости-Грузия». К настоящему времени 11 ковид-больниц по всей Грузии не заполнены даже наполовину.
- Специалисты констатируют, что кривая заражений в Грузии вышла на плато и страна избежала резкого роста количества заболеваний. Согласно прогнозам, Грузия сумеет полностью побороть эпидемию коронавируса уже к концу июня.
- В то же время специалисты заявляют, что даже если в день будет поступать по 50 новых больных, система здравоохранения справится с таким потоком и обеспечит пациентам полноценный уход в стационаре.
Италия откроет границы для Евросоюза в начале июня
Италия снимет ограничения на пересечение границы страны 3 июня для путешествующих из Евросоюза, Шенгенской зоны и Монако сообщило правительство страны. Прилетевшим из этих стран не нужно будет проходить карантин, пишет газета La Reppublica.
Шаг направлен на восстановление туризма и должен помочь государству перезапустить экономику после двух месяцев карантина. Туристическая отрасль приносит Италии до 14,3 процента ВВП.
Италия была первой страной, в которой ввели ограничение на перемещение на национальном уровне. Это случилось после вспышки коронавирусной инфекции в регионах Ломбардия и Венето. Сейчас карантинный режим постепенно смягчается. Ограничения на перемещения внутри страны так же будут сняты к 3 июня.
Внешние границы Италии останутся закрытыми как минимум до 15 июня. В середине следующего месяца Европейская комиссия решит, стоит ли продлевать закрытие внешних границ.
Русскоязычные пользователи интернета устроили «виртуальную осаду Белого дома»
Русскоязычные пользователи интернета устроили «виртуальную осаду» в официальных аккаунтах в соцсетях Белого дома. Они оставляют сотни комментариев выражая свое недовольство постом опубликованным в инстаграме от имени Белого дома, в котором говорилось, что Америка и Великобритания одержали победу над нацистами.
Комментаторы публикуют тексты песен о Великой Отечественной войне, оставляют записи о советских солдатах и пишут о победе СССР. Ранее россиян призвал «оставлять свои мысли в комментариях» рэпер Тимати. А под постом Белого дома появились записи Айзы Долматовой, певицы Валерии, Марии Кожевниковой и других российских звезд.
Ранее МИД России возмутился попытками США принизить роль СССР в победе над гитлеровской Германией и намерен серьезно обсудить эту тему с официальными американскими лицами.
В ведомстве считают, что приписывание главной заслуги в разгроме общего врага только «Америке и Великобритании» идет вразрез с принятым 25 апреля президентом РФ Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом заявлением по случаю годовщины исторической встречи советских и американских солдат в 1945 году на Эльбе.
Туроператоры России начали отменять июньские туры
Крупные российские туроператоры аннулируют туры по всем зарубежным направлениям с вылетами в июне. Причиной такого решения, как сообщили «Интерфаксу» в Ассоциации туроператоров России (АТОР), стала полная неопределенность с датами снятия ограничений в России и за рубежом.
Среди операторов, отменивших туры, Coral Travel, ANEX Tour, PEGAS Touristik. В качестве альтернативы клиентам предложено перенести поездки и использовать уже проведенную оплату для приобретения туров на более поздние даты – до конца 2021 года.
Туристическая отрасль наиболее пострадала от последствий пандемии, комментирует ситуацию «Новая газета». Закрыты границы, прекращено авиасообщение. Возникли трудности и у операторов, занимающихся турами внутри России. Жители крупных городов воздерживаются от поездок в регионы из-за введенных там карантинных мер.
Гиги Угулава и Ираклий Окруашвили покинули пенитенциарное учреждение
Один из лидеров оппозиционной партии «Европейская Грузия - движение за свободу» Гиги Угулава покинул здание Руставской пенитенциарной службы, сообщает грузинская служба Радио Свобода.
«Нет частичной беременности, нет частичного договора. Мы не на рынке, и мы не торгуемся с "Мечтой"», - сказал Угулава после того, как покинул тюрьму. Он заявил, что их партия не поддержит конституционные изменения, если Георгий Руруа останется в тюрьме. Он поблагодарил президента.
Спустя некоторое время тюрьму покинул и лидер партии «Победоносная Грузия» Ираклий Окруашвили. Он сказал, что «сделает небольшой комментарий».
«Единственное легко выполнимое обещание сделал Иванишвили, что многих оппозиционеров отправит в тюрьму, но и этого он не сделал... Я благодарю всех тех, кто внес вклад в соглашение от 8 марта», - сказал Окруашвили, и заключил, что Георгий Руруа также должен быть освобожден.
- Сегодня вечером президент Грузии Саломе Зурабишвили объявила о помиловании Гиги Угулава и Ираклия Окруашвили. По словам президента, ею помилованы «одиозные фигуры» лишь для того, чтобы вывести страну из политического кризиса, что это помилование не снимает с оппозиционных лидеров вины.
- «Я не милую политзаключенных, потому что с полной ответственностью заявляю, что сегодня в Грузии политзаключенных не существует», - заявила президент Грузии.
- Освобождение оппозиционных лидеров было одним из пунктов договоренности правящей и оппозиционных партий, достигнутой 8 марта при посредничестве послов США и стран ЕС.
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