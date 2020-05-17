Число жертв внебольничной пневмонии в Дагестане превысило 650

Сенаторы-республиканцы, члены Комитета по международным отношениям Тед Круз и Джон Корнин, конгрессмены Джуди Аррингтон и Марквейн Малин требуют оценки безопасности американского бизнеса в Грузии и связей Бидзины Иванишвили с Россией и Ираном.

В письме в адрес госсекретаря США Майка Помпео и министра финансов Стивена Мнучина от 15 мая, опубликованном сенатором Крузом, они написали, что обеспокоены проблемами управления в Грузии, в частности «незаконными финансовыми связями Грузии с конкурентами и врагами Америки, в том числе, с Ираном», что угрожает национальной безопасности США и интересам бизнеса.

Речь идет об интересах американской нефтяной компании Frontera, с которой Государственное нефтегазовое агентство Грузии расторгло контракт после решения Арбитражного суда. Грузинская сторона утверждала, что в соответствии с постановлением Арбитражного суда, корпорация Frontera Resources Corporation Georgia существенно нарушила контракт, что дало Грузии право расторгнуть договор.

В письме, направленном государственному секретарю и министру финансов, также упоминается тема глубоководного порта Анаклия и американской «Конти Групп»: «Мы пишем, чтобы выразить нашу обеспокоенность в связи с ухудшением хорошего управления в Грузии и потенциальной незаконной финансовой деятельностью... За последний год прямые иностранные инвестиции в Грузию сократились почти на 50%, а налоги и бюрократические барьеры для западного бизнеса возросли... Как только легальный бизнес был вытеснен, его место заняла незаконная торговля».

В письме сенаторы отмечают, что американская компания Frontera стала мишенью для притеснений со стороны правительства Грузии и в настоящее время сталкивается с возможной экспроприацией. А в 2019 году Conti Group была вытеснена из проекта строительства порта в Анаклия, которое на данном этапе приостановлено.

Кроме того, в письме говорится, что в течение многих лет Грузия была известна как лазейка для обхода санкций США в отношении Ирана. Упоминается порт Батуми - в качестве мишени для «незаконной нефтяной деятельности» Ирана.

Сенаторы просят оценить то, как нынешнее правительство Грузии во главе с «Грузинской мечтой» пытается вытеснить американский бизнес, который инвестирует в экономику Грузии; насколько подобные действия мотивированы геополитическими соображениями, включая предполагаемые связи Бидзины Иванишвили с российским правительством и т.д.? В письме также упомянуты грузинские порты и опасения в связи с безопасностью действий американской стороны.

«Грузия является важным стратегическим партнером на Кавказе и стремится стать союзником в НАТО», - пишут сенаторы и конгрессмены США. «С оборонной точки зрения грузины помогли нашей миссии в Афганистане. Географически страна является важным маршрутом для торговли и транзита энергетических ресурсов от Каспийского моря до Восточной Европы. Партнерство между США и Грузией имеет важное значение для интересов США, что, в свою очередь, требует того, чтобы Грузия вернулась к надлежащему управлению», - сказано в письме.