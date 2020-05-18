Владимир Путин назвал Россию «отдельной цивилизацией»

"Появились новые технологии, они уже меняют мир. Все эти направления - беспилотная техника, генетика, медицина, образование - всё это и будет той базой, на которой будет развиваться страна", - сказал Путин.

Президент Путин в интервью государственному телеканалу предрёк России, как "отдельной цивилизации", развитие на основе новейших технологий. Как сообщает "Интерфакс", интервью Путин было записано в сентябре прошлого года, но впервые транслировалось в эфире только теперь - в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" (ВГТРК).

Россия должна развиваться на базе самых современных технологий, считает Путин. Без этого, по его словам, нельзя "обеспечить будущее нашей цивилизации - Россия - это не просто страна, это действительно отдельная цивилизация - если мы хотим сохранить эту цивилизацию, то должны делать упор именно на высокие технологии и на будущее их развитие".

У России есть высокотехнологичные виды оружия, которых пока нет ни у одной страны мира

По его словам, Россия должна смотреть на то, что делается в других странах, но не забывать о собственной базе. Президент подчеркнул, что не будь этой базы, то у России никогда бы не было высокотехнологичных видов оружия, которых пока нет ни у одной страны мира.

"Нам нужно теперь не только трансформировать эти достижения в гражданские сферы, но и опираться на достижения предыдущих поколений. Они у нас всегда были, есть и сейчас - не только в военной, но в гражданской областях", - сказал Путин.