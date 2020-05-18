В Марнеули отменили введённый почти два месяца назад строгий карантин

Режим строгого карантина, введённый в Марнеульском муниципалитете почти два месяца назад, отменён. Сняты ограничения на въезд и выезд из района.

Решение об отмене строгого карантина принято на фоне улучшения эпидемиологического фона.

«Мы должны учитывать все рекомендации, чтобы открытие не было временным», - заявил мэр Марнеули Заур Даргали.

Строгий карантин был введён в Марнеули 23 марта после того, как специалисты не установили источник заражения одного из пациентов.

Ограничения пока не сняты в Болниси и Тетри-Цкаро. Новые случаи заражения коронавирусом в основном фиксируются в этих двух муниципалитетах.