Локдаун приказал всем долго жить

Грузия не будет продлевать режим чрезвычайного положения после 22 мая. Об этом было заявлено на сегодняшнем заседании антикризисного совета правительства.

22 мая исполняется ровно два месяца с момента введения режима чрезвычайного положения. В связи с положительной динамикой эпидемиологической ситуации правительство Грузии больше не будет обращаться в парламент с просьбой о продлении режима, заявил сегодня премьер-министр. Вместе с тем Георгий Гахария предупредил, что отмена некоторых ограничений все же остается делом более отдаленной перспективы:

«Хотел бы подчеркнуть: это не означает, что введенные ограничения будут полностью и сразу сняты. Есть ограничения, которые эпидемиологи советуют сохранить, чтобы контролировать риски на должном уровне. Мы просим парламент начать обсуждение законодательных изменений, которые дадут нам возможность справляться с эпидемией без объявления чрезвычайного положения», – сказал Георгий Гахария.

Напомним, об отмене части ограничений было объявлено еще вчера – с понедельника заработают салоны красоты, а также снимается запрет на собрание из трех человек. Но при этом в силе остается ограничение на возможность передвижения более трех человек в одном автомобиле. И главный вопрос, неприятие которого постепенно стало общенациональным, – комендантский час, накладывающий запрет на любое передвижение на улицах Грузии в ночные часы.

Часть экспертов говорят о непоследовательности властей. Директор Центра исследований здравоохранения и социальной политики Серго Чихладзе убежден, что власти манипулируют запретами в сугубо политических целях:

«Некоторые из ограничений лишены всяческого смысла и являются нелогичными. По крайней мере, еще месяц назад я и некоторые эксперты поднимали вопрос об ограничениях, включая запрет на поездку в автомобиле двух человека кроме водителя. Такие ограничения не имеют ничего общего с предупреждением коронавируса. Срочный выход из локдауна необходим, и зачем ждать неделю, если эпидемиологическая ситуация предоставляет такую возможность? Вероятнее всего, ограничения служат инструментом психологического воздействия правительства на людей в канун выборов, вплоть до очевидного намерения таким шагом ограничить акции протеста».

Кроме того, комендантский час создает трудности для населения, но никак не мешает распространению вируса. Главной профилактической мерой при пандемии остается повсеместное ношение хирургических масок и соблюдение социального дистанцирования, напомнил Серго Чихладзе.

По мнению лектора Свободного университета Звиада Хоргуашвили, абсурдные запреты властей препятствуют запуску экономической активности в тех регионах Грузии, где риск распространения коронавируса сведен к нулю:

«Большая часть бизнеса остается закрытой, а целесообразность запретов ставится под вопрос даже ярыми поклонниками правительства. Не говоря уже о том, что комендантский час нарушает функциональность даже онлайн-сервисов, так как доставка товаров фактически сворачивается в середине дня».

В свою очередь, Андриа Гвидиани, экономист Ассоциации молодых финансистов и бизнесменов, говорит о последовательной политике властей в этом вопросе:

«Грузия добилась впечатляющего прогресса в борьбе с коронавирусом, и произошло это именно по причине введения этих запретов. Да, они некомфортны и имели целью минимизировать контакты между людьми. Следующим логическим шагом станет их поэтапное снятие и поэтапный запуск экономики. Да, и у меня есть некоторые вопросы по срокам отмены комендантского часа, но в целом мне сложно упрекнуть власти в непоследовательности, так как действовали они согласно рекомендациям эпидемиологов, и, как показал мировой опыт, результат превзошел самые смелые ожидания».

В целом, по общему мнению экспертов, власть пока в этой полемике склонна слушать эпидемиологов. По крайней мере, в сегодняшних заявлениях премьер ничего не сказал о сроках восстановления автобусного и железнодорожного сообщения между городами, не говоря уже о работе общественного транспорта внутри городов. Также по-прежнему не отменены ограничения на работу крупных торговых центров и некоторых видов бизнес-деятельности.