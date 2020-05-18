В Грузии считают политзаключенных

Надежды грузинских оппозиционеров не оправдались. Сегодня тбилисский городской суд оставил в предварительном заключении Георгия Руруа, совладельца оппозиционного ТВ «Мтавари». Оппозиция предупреждает, что без освобождения Георгия Руруа о реформе избирательной системы речи быть не может. Власть перекладывает ответственность на оппозицию.

Доводы Георгия Руруа не убедили суд. В отличие от прежних заседаний, из-за эпидемии коронавируса совладелец ТВ «Мтавари» в судебном заседании участвовал дистанционно. Он убеждал судью, что 18 ноября на протестной акции его задержали из-за его политической активности. Он владеет оппозиционной телекомпанией, поддерживал и финансировал антиправительственные и антиоккупационные гражданские движения, такие как «Позор». Жаловался Руруа и на произвол полицейских, которые, по его утверждению, подложили ему оружие. А на этом оружии, как он заявляет, нет отпечатков его пальцев, как и на одежде нет следов ношения.

«Новые обстоятельства не были представлены», – заявил судья Валериан Бугианашвили и продлил меру пресечения в виде ареста еще на два месяца. Поскольку, считает судья, есть опасность, что Георгий Руруа может скрыться или же повлиять на свидетелей и тем самым помешать следствию. Все это уже длится полгода. Хотя на этот раз в связи с помилованием президентом оппозиционеров Гиги Угулава и Ираклия Окруашвили у защиты были надежды, что Георгия Руруа освободят без залога.

Георгий Руруа наряду с ними значился в списке так называемых политзаключенных, освобождение которых является частью договора от 8 марта между «Грузинской мечтой» и оппозиционными партиями. Надежды защитников и соратников Руруа подкреплялись заявлениями американских сенаторов. 16 мая председатель комитета сената США по иностранным делам, республиканец Джим Риш и демократ Джин Шахин позитивно оценили решение президента Грузии Саломе Зурабишвили.

«Мы ожидаем увидеть согласованные изменения, внесенные в избирательную систему, когда парламент Грузии вернется к работе в ближайшие недели. А также освобождение господина Георгия Руруа, владельца СМИ, задержанного в декабре по ложным обвинениям», – говорится в заявлении американских сенаторов. Кстати, ранее они, призывая к освобождению оппозиционеров, называли их политзаключенными. К такому определению американские сенаторы прибегли после того, как «Грузинская мечта» стала опровергать информацию о том, что в договоре с участием послов значился и пункт об обязательстве освобождения заключенных оппозиционных лидеров.

О новой череде критических писем из Вашингтона и Брюсселя предупредила сегодня власть одна из лидеров «Нацдвижения» депутат Саломе Самадашвили. Ее партия и «Европейская Грузия» до освобождения Руруа намерены продолжать бойкотировать в парламенте обсуждение конституционных поправок к избирательной системе:

«Георгий Руруа должен быть освобожден, чтобы мы поддержали конституционные поправки и в стране нормализовался политический процесс. Окно возможностей остается до тех пор, пока продолжается процесс обсуждения конституционных поправок. Потому сегодня я хочу призвать власть Бидзины Иванишвили освободить суд от политического давления для того, чтобы суд смог принять законное решение и освободить Георгия Руруа, который сегодня сидит в тюрьме по состряпанным обвинениям».

С этим требованием согласны представители и других оппозиционных партий. Оппоненты власти ждут, что Георгия Руруа освободят до 21 июня – в этот день в парламенте состоится первое чтение конституционных поправок. А лидер «Победоносной Грузии» Ираклий Окруашвили перечислил три варианта развития событий для председателя правящей «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили:

«До первого чтения конституционных поправок освобождение Георгия Руруа неизбежно, думаю, это все понимают. Рано или поздно все закончится очень хорошо. Я Бидзине Иванишвили желаю только хорошего. У него три выбора: хороший, плохой и очень плохой. Хорошее для него – переход в оппозицию в итоге смены власти, плохое – уход из политики и страны, а очень плохое – оказаться там, где позавчера находились я и Гиги».

Об этом Ираклий Окруашвили заявил перед началом встречи представителей оппозиционных партий в офисе лейбористов. Лидеры оппозиции в совместном заявлении приветствуют освобождение Угулава и Окруашвили, но мартовский договор они считают невыполненным, если на свободу не выйдет Георгий Руруа.

Оппозиционеры также рассматривают дальнейшие предвыборные планы, считают, что в мажоритарных округах лучше выдвигать единого кандидата, чтобы противостоять кандидату от партии власти, об этом рассказал генсек «Европейской Грузии» Гиги Угулава:

«Перед таким коварным вызовом, как Иванишвили, оппозиция показала, что она может действовать скоординированно и сплоченно. Считаю, что нет разночтений и в вопросе выдвижения мажоритарных кандидатур. Что касается партийной части – должно быть многообразие, чтобы избиратель в этой большой мозаике смог найти свое и не поддался призывам Иванишвили выбрать наименьшее зло, то есть его».

От имени власти оппонентам ответил вице-спикер парламента, глава комитета по процедурным вопросам Георгий Кахиани. Он напомнил обществу, что в Грузии «суд независим в принятии решений», и посоветовал дождаться окончательного вердикта:

«Очень важно, чтобы «Нацдвижение» и «Европейская Грузия» поддержали инициативу конституционных поправок. В противном случае ответственность ляжет на них. А заявления о том, что, раз суд не изменил меру пресечения, они отказываются поддержать принятие поправок, – это очень неправильно».

Грузинские наблюдатели считают, что властям придется уступить и в случае Георгия Руруа с учетом предупреждений от европарламентариев из Брюсселя о возможном ограничении финансирования, а также писем американских конгрессменов. Несколько из них на днях обратились к госсекретарю США Майку Помпео с сомнениями в безопасности американского бизнеса в Грузии и подозрениями в связях Бидзины Иванишвили с Россией и Ираном.