Зараза берет медиков

В Южной Осетии за время распространения коронавируса инфицированы два медика, которые работали в «красной зоне» больницы поселка Знаур. Согласно официальной информации, зараженные не имели контакта c людьми вне медучреждения. Наблюдатели обращают внимание на другое: несоблюдение каких норм явилось прочной инфицирования медперсонала?

По состоянию на утро сегодняшнего дня в Южной Осетии зарегистрировано 33 случая заболевания COVID-19. По информации заместителя руководителя комитета по защите прав потребителя и благополучия человека Анны Гиголаевой, из них 31 был инфицирован на территории России и выявлен во время обязательного двухнедельного карантина. Остальные два случая – это медработники, которые заразились в «красной зоне» больницы поселка Знаур. При этом, как отметила Анна Гиголаева, зараженные медработники не имели контакта c людьми вне медучреждения.

По мнению югоосетинского врача Сармата Парастаева, это тревожный сигнал – заражение медперсонала (не важно, врача или санитарки) в условиях, когда еще нет никакой пандемии, а есть лишь первые пациенты в больнице, причем все на ногах, все переносят болезнь в легкой форме. Иными словами, нет тяжелобольных, нуждающихся в интенсивной терапии, в манипуляциях и процедурах, предполагающих более тесный контакт с пациентами и, соответственно, более высокие риски для медперсонала.

Нет и другого фактора риска для медиков, связанного с тяжелой формой болезни, – многократного увеличения вирусной нагрузки от пациента в сравнении с легкой и средней тяжестью. И если при таких условиях произошло заражение, значит, что-то не так в медучреждении, говорит Сармат Парастаев:

«Как у врача, который двадцать лет проработал в Южной Осетии, эта новость у меня вызывает тревогу. Быть может, в этом лечебном заведении не на должном уровне дисциплина, и медперсонал игнорирует спущенные им протоколы? Или, может, нет никаких протоколов и медперсонал не проинструктирован должным образом? Или все-таки причина в том, что у них нет необходимых средств защиты и из-за этого они получили дозу инфекции? Надо отнестись к этому случаю серьезно и разобраться, в чем конкретно причина заражения».

По словам депутата югоосетинского парламента Давида Санакоева, с тех пор, как из-за COVID-19 была закрыта на карантин граница с Грузией, он наблюдает за тем, как постепенно республика перестраивается перед новой угрозой, готовится к возможной пандемии. Готовится медленнее, чем хотелось бы, крайне нерационально используя фору во времени, которую республика получила благодаря ее обособленности. Эта нерациональность и нерасторопность, считает депутат, отчасти следствие замалчивания проблем, с которыми столкнулись власти. По мнению Давида Санакоева, это ошибочная тактика, напротив, людям надо говорить правду, это мобилизует обе стороны – и власть, и общество:

«Сейчас пытаются преподнести дело так, будто бы работа штаба по противодействию коронавирусной инфекции идет без сучка и задоринки. А потом в разных местах республики всплывают какие-то недоработки, которые пытаются замалчивать. Эта практика работает против властей. На самом деле ничего замалчивать не надо, наоборот, надо выявлять недостатки и демонстрировать работу над ошибками. Здесь нечего стесняться, это первый такой опыт у нас, как и во всем мире. Ошибки могут быть, но их не надо замалчивать и обманывать общественность, потому что такое поведение вызывает недоверие. А если люди будут видеть, что с ними честны, тогда и отношение с их стороны будет соответствующим, и они с пониманием будут относиться к ошибкам чиновников. Это не вопрос политической конкуренции, в этой истории мы все в одной лодке».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия