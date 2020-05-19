В Грузии всего один новый случай коронавируса, 24 выздоровели

Президент США Дональд Трамп сообщил о намерении прекратить финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), если она не возьмет на себя обязательства улучшить работу в течение 30 дней. В этом противном случае, Трамп готов пересмотреть членство Соединенных Штатов в ВОЗ и сделать временную приостановку финансирования постоянной. Об этом президент США написал в письме главе ВОЗ, которое опубликовал в твиттере.

По его словам, единственный путь вперед для ВОЗ — продемонстрировать независимость от Китая. Ранее Трамп назвал ВОЗ китайской "марионеткой".

В Вашингтоне считают, что Пекин скрывал истинные масштабы и темпы распространения эпидемии. Руководство ВОЗ , по мнению американских властей, слепо верило данным, поступающим из Пекина, и не сумело оценить серьезность угрозы. В результате о пандемии было объявлено только в середине марта, когда коронавирусная инфекция уже привела к тысячам смертей в мире.

К тщательному расследованию источника происхождения и массового распространения нового вируса призывают Европейский союз и Австралия. Это предложение поддержали уже 122 страны, в том числе Великобритания и Россия.

Китай уже отверг призывы к проведению независимого международного расследования вспышки COVID-19.

На открывшейся вчера в режиме видеоконференции Всемирной ассамблеи здравоохранения выступил глава Госсовета Китая Си Цзиньпин. Он заявил, что информация, которую предоставляли китайские власти, была "максимально достоверной и прозрачной", и призвал отложить любые расследования до тех пор, пока пандемия в мире не будет взята под полный контроль. Си Цзиньпин добавил, что Китай в течение двух лет направит 2 миллиарда долларов на помощь странам, пострадавшим от пандемии.

На 19 мая коронавирусом инфицированы более 4,8 миллионов человек, его жертвами стали свыше 319 тысяч. Более 1,8 миллионов пациентов выздоровели.