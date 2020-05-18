После 56 дней карантина к привычному образу жизни возвращается Марнеульский муниципалитет. Блокпосты, которыми был окружен район, уже демонтированы – в Марнеули можно беспрепятственно въезжать и выезжать. Как прошли эти два месяца для местных жителей и почему соседствующий с Марнеульским – Болнисский муниципалитет все еще остается зоной риска?

«Если коротко, то все счастливы. Ночью, когда снимали эти бетонные барьеры, – мы показывали это в прямом эфире. Люди смотрели на это и писали, что не верят своим глазам, что это наконец происходит», – рассказывает Камилла Мамедова, директор общинного радио Марнеули.

Марнеульский муниципалитет наряду с Болнисским стал первой красной зоной Грузии – они первыми начали жить по правилам карантина, которые впоследствии были введены и в других точках страны. Впрочем, уже несколько недель, говорит Камилла Мамедова, новые случаи в районе практически не фиксировались.

«Провели т.н. агрессивное тестирование. Протестировали около двух тысяч людей – сотрудников полиции, муниципалитета, сельских врачей, продавцов маленьких продуктовых магазинов. Вот это тестирование и было трамплином для открытия Марнеули. Но, кроме того, мы думаем, что они (власти) поторопились с открытием Марнеули из-за волны недовольства, связанной с реализацией продуктов».

За 56 дней в статусе «зоны риска» Марнеули не раз оказывался в центре внимания – там возгорались вспышки недовольства, связанные с проблемами, возникшими у фермеров из-за невозможности реализации продуктов, в то же время сам Марнеули и его жители несколько раз подверглись нападкам ксенофобского характера.

В целом, говорит Камилла, подытоживая двухмесячный карантин, к ограничениям, которые поэтапно вводились в районе, марнеульцы относились порой без одобрения, но все же по большей части следовали им:

«В маленьких магазинчиках, когда, скажем, сын продавца, мальчик 12-ти лет, стоит на входе и регулирует поток людей – не пускает без маски или больше двух человек, – это уже их личная ответственность была. В принципе, они беспокоились о своем бизнесе, чтобы их не оштрафовали, чтобы они могли продолжить работу, потому что – это единственный источник дохода, который был тогда так необходим, потому что больше ничего не работало».

Болнисский муниципалитет все еще закрыт. Губернатор Квемо Картли Шота Рехвиашвили сегодня заявил, что снятие ограничений там зависит от того, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация. В настоящее время распространение главным образом фиксируется в двух селах Болнисского муниципалитета – Мушевани и Гета, но и оно под контролем, сказал губернатор.

«Этому (открытию Марнеули) предшествовали форс-мажорные работы, и, разумеется, без поддержки населения этот результат не был бы достигнут. Что касается Болниси, мы надеемся, что в грядущие дни положительная динамика сохранится и мы сможем обсудить отмену ограничений в городах и близлежащих селах».

Ситуацию в Болниси прокомментировал и Паата Имнадзе, замглавы Центра по контролю заболеваний. В интервью «Квирис палитра» он сравнил два болнисских села с Италией:

«Оба села маленькие, но если судить по уровню поражения их (коронавирусом), – это почти Италия. В Болниси вирус попал из Марнеули и начал распространяться. Когда люди не верят в существование вируса, государственными регуляциями ничего не добиться – в конце концов, нельзя ведь к каждому прикрепить полицейского».

Камилла Мамедова говорит, что, поскольку эти села закрыты, полной информации относительно того, что там происходит, у них нет. Впрочем, рассказы местных жителей дают основания полагать, что механизмы контроля могли быть задействованы не в полную силу:

«Люди, которые там живут, говорят, что ограничения определенные есть, но они условны. Как можно в закрытом карантинном селе не соблюдать меры безопасности? Где был патруль? У нас в деревнях, где были зафиксированы случаи инфицирования, – там все время дежурил патруль – контролировал, выходят или не выходят (на улицу) люди, которые должны быть в изоляции. Т.е. как контроль и его механизмы работали в деревнях Болниси и были ли они эффективны – мы не знаем».

За последние сутки в Грузии было зафиксировано шесть новых случаев инфицирования. Три из них относятся к кластерам Болниси. На сегодняшний день общее число инфицированных коронавирусом в Грузии превысило семь сотен (701). Летальных случаев 12, а выздоровело 432 человека.