«Это оголение подноготной всей российской агрессии!» – Саакашвили об интервью с Гиркиным

Экс-президент Грузии, глава исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины Михаил Саакашвили заступился за журналиста Дмитрия Гордона, который взял интервью у Игоря Гиркина, также известного как Игорь Стрелков.

«Совершенно не понимаю и не приемлю нападок на Дмитрия Гордона из-за интервью с известным врагом Украины, которого прислали из России для разжигания и поддержки сепаратистов. Это профессиональная обязанность журналиста разговаривать со всякого рода людьми, в том числе с теми, кого мы абсолютно не приемлем», - написал Саакашвили, подчеркнув, что уверен в том, что Гордон является патриотом Украины.

По мнению главы исполкома Нацсовета реформ, попрекать журналиста в том, что он задаёт интересующие общество вопросы самым неприятным людям и даже нелюдям - это просто «отголосок совкового прошлого, которое уже не работает в современном мире».

Саакашвили подчеркнул, что Гиркин дал прямые показания против себя, против Путина, против Российской федерации, и её спецслужб, которые будут использованы при получении решения международного суда ООН по делу об оккупации Крыма и по агрессии России на Донбассе.

«Если пересилить чувство отвращения и реально посмотреть это интервью, а я так и сделал, то можно понять, чего Дмитрий хотел добиться и чего добился. А это реально оголение подноготной всей российской агрессии!» - отметил Саакашвили.