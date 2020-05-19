Видео содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия.
«Крик улиц» - в память об изгнанниках
Невзрачная стена на сухумской улице превратилась в объект искусства. Художник-репатриант из Турции Кадир Тванба завершил свою работу «Приветствие ласточки» незадолго до трагической даты - 21 мая, Дня памяти махаджиров. Это продолжение проекта «Крик улик» общественной организации «Амч»(сила).
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