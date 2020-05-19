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Коронавирус повторно подтвердился у выздоровевшего мужчины, выписанного из Сачхерского медцентра
В Сачхерский медицинский центр помещен один пациент с диагностированным коронавирусом. По словам директора центра Михаила Камушадзе, пациент – молодой мужчина, поступивший в клинику несколько дней назад. Как заявил Камушадзе, состояние пациента удовлетворительное, передает «ИнтерпрессНьюс».
Глава управления Имеретии центра контроля заболеваний Гоча Гиоргадзе заявляет, что пациент две недели назад лечился в Сачхерском медицинском центре от кронавируса, в результате лечения тестирование у него вирус не выявило. После этого мужчину выписали из клиники и перевели в самоизоляцию на две недели.
За этот период у пациента появились симптомы, характерные для коронавируса. В результате исследования в клинике у него вновь подтвердился коронавирус.
Другие новости дня
Баграт Боджгуа назначен и.о. главы администрации Гудаутского района
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания назначил Баграта Боджгуа исполняющим обязанности главы администрации Гудаутского района. Об этом сообщается на официальном сайте абхазского лидера.
СМИ публикуют биографию Баграта Боджгуа . Он родился 3 августа 1973 года в селе Лыхны. В 1990 году окончил Гудаутскую среднюю школу № 5 им. Д.К. Кобахия. В 1991 году поступил в Московский государственный социальный университет по специальности «Социальная работа», который окончил в 2002 году.
В августе 1992 года вернулся в Абхазию. «В период Отечественной войны народа Абхазии 1992-93 гг. проходил воинскую службу в пограничных войсках Министерства обороны Республики Абхазия. С 2003 по 2005 гг. - ведущий специалист отдела социального обеспечения Администрации Гудаутского района. С 2005 года - заведующий отделом социального обеспечения Администрации Гудаутского района. Женат. Отец троих детей», - указано в биографии.
В Петербурге запретили прощание с умершими вне зависимости от диагноза
Главный санитарный врач Cанкт-Петербурга Наталья Башкетова ужесточила правила похорон из-за "ухудшения эпидемиологической обстановки". Родственникам запретили прощания с умершими вне зависимости от причин смерти. Об этом сообщает "Фонтанка" со ссылкой на предписание.
"Исключить осуществление ритуальных церемоний прощания со всеми умершими вне зависимости от установленного диагноза в связи с продолжающимся ухудшением эпидемиологической обстановки в городе Санкт-Петербурге", - говорится в документе.
"Фонтанка" уточняет, что этот документ пока нигде не опубликован, фотографию предписания прислал в редакцию один из читателей. При этом в ГУП "Ритуальные услуги" изданию подтвердили, что хоронить всех умерших действительно будут в закрытых гробах, даже если причиной их смерти стали ДТП или насильственные действия. "Тела же все равно находятся все вместе (в морге), это для вашей же безопасности", - пояснили в учреждении. На какое время введён запрет - неясно.
Ранее петербургское управление Роспотребнадзора предписало хоронить в закрытых гробах только умерших от коронавирусной инфекции - пишет Север.Реалии.
По официальным данным на 19 мая, в Петербурге выявлено 11340 случаев заболевания. Умерли 95 человек, выздоровели - 2272 человека.
- В последние дни резкого роста числа новых инфицированных в Петербурге по официальным данным не наблюдается, их число колеблется от 400 до 450. В связи с этим неясно, что имеется в виду под "ухудшением эпидемиологической обстановки".
- Губернатор Петербурга Александр Беглов на днях заявлял, что, помимо коронавирусной инфекции, в городе многие болеют так называемой внебольничной пневмонией, причём число смертей от пневмонии в несколько раз больше, чем подтверждённых случаев смерти от COVID-19. Такая же ситуация и в ряде других регионов, наиболее известен пример Дагестана.
- В Москве на время так называемого режима самоизоляции закрыт доступ на кладбища, однако на участие в похоронах этот запрет не распространяется.
Автандил Сурманидзе назначен заместителем главы администрации Сухуми
И. о. главы администрации Сухуми Беслан Эшба сегодня представил коллективу нового заместителя – Автандила Сурманидзе, сообщает пресс-служба ведомства.
«Человек с опытом работы в коммунальном хозяйстве, ветеран Отечественной войны, порядочный человек. Надеюсь, у нас будет слаженная, эффективная работа. Впереди предстоят определенные реформы. Как только мы их завершим, все работники администрации будет знать, кто за какое направление из заместителей будет отвечать и курировать», - сказал Беслан Эшба.
Автандил Сурманидзе поблагодарил главу администрации за оказанное доверие.
«Я многих знаю в Администрации, работал вместе с вами. Если все структуры будут слаженно работать, это будет на пользу городу. Сухум должен быть комфортным для жителей. Надеюсь, что я оправдаю оказанное мне доверие», - сказал Сурманидзе.
Пресс-служба публикует биографию Сурманидзе. Он родился 11 ноября 1967 года. В 1984 году окончил московскую школу №2. В 1986-1988 гг. – проходил службу в рядах Советской армии.
«Во время Отечественной войны народа Абхазии принимал участие в боевых действиях на Восточном фронте в составе группы «Каскад». В 1999 году окончил Башкирский государственный университет, специальность «юрист». В 2008 году принимал активное участие в освобождении Кодорского ущелья. С 2010 по 2014 гг. – начальник домоуправления №1 при Администрации Сухума», - указано в сообщении.
Путин отверг предложение Армении и Беларуси по цене на газ
Президент России Владимир Путин отклонил предложение Армении и Беларуси установить единый тариф на газ.
На заседании Высшего совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС) Путин отметил, что считает, что единый тариф может применяться только на едином рынке.
Открывая встречу, президент Беларуси Александр Лукашенко вновь коснулся цены на газ, подчеркнув, что по этому вопросу они не могут прийти к взаимоприемлемому решению уже на протяжении нескольких лет, в то время как актуальность вопроса растет.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян также рассказал об общем подходе к единому рынку на энергоносители и ценообразованию в ЕАЭС.
Между тем, Владимир Путин возразил, что единый тариф может быть реализован только на едином рынке с единым бюджетом и единой системой налогообложения.
«Столь глубокий уровень интеграции в ЕврАзЭс пока еще не достигнут. Мы об этом с вами очень хорошо знаем. А пока цены должны формироваться на основе рыночной конъюнктуры, учитывать затраты, инвестиции поставщиков, а также обеспечивать обоснованную норму прибыли на вложенный в добычу капитал», - заявил президент РФ.
Гахария назвал помилованных политиков «кастой привилегированных»
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария прокомментировал помилование экс-мэра Тбилиси Гиги Угулава и бывшего министра обороны Ираклия Окруашвили.
Гахария заявил, что президент Саломе Зурабишвили имела на это полное право. При этом глава правительства назвал помилованных политиков «кастой привилегированных».
«Я хорошо понимаю простых граждан, которые злятся. Они видят, что касту привилегированных политиков помиловали после конкретных криминальных преступлений лишь из-за того, что они примерили на себя политическую мантию», - заявил Гахария журналистам.
- Саломе Зурабишвили помиловала оппозиционных политиков – одного из лидеров партии «Европейская Грузия» Гиги Угулава и лидера партии «Победоносная Грузия» Ираклия Окруашвили.
- Депутат Европарламента Анна Фотыга написала в Twitter, что «приветствует помилование президентом Саломе Зурабишвили политических заключенных». Зурабишвили ответила ей: «Если быть точным, я не помиловала «политических заключенных». В Грузии нет политзаключенных».
ЦИК Беларуси отказал в регистрации сторонникам Статкевича
Центризбирком Беларуси на заседании во вторник отказал в регистрации 22-м инициативным группам по выдвижению кандидатов на предстоящих в августе президентских выборах.
Среди отклоненных заявок – те, что подавали сторонники оппозиционного политика, лидера незарегистрированной социал-демократической партии (Народная Громада) Николая Статкевича. Агентство "Интерфакс" также передаёт, что глава избиркома Лидия Ермошина обвинила соратников Статкевича в попытках заразить сотрудников ЦИК коронавирусом. Ермошина утверждает, что в группе оппозиционеров был человек с положительным тестом на этот вирус. Реакцию активистов на эти слова агентство не приводит.
19 мая ЦИК зарегистрировал лишь одну инициативную группу, которая представляет заместителя председателя Ассоциации грузоперевозчиков "Регион 8" Наталью Кисель.
Всего в ЦИК поступило 55 заявлений от потенциальных кандидатов. Это число называют рекордным за всю историю президентских кампаний в стране. Приём заявлений завершился в минувшую пятницу. Тогда же комиссия рассмотрела 14 заявок, зарегистрировав 4 группы, в том числе действующего президента Александра Лукашенко.
Среди тех, кому было отказано, блогер Сергей Тихановский, который ведёт популярный YouTube-канал "Страна для жизни". На машине с логотипом "Реальные новости" блогер больше месяца ездил по стране. После задержания Тихановского 6 мая начались акции в его поддержку. 18 мая блогеру назначили второй административный арест на 15 суток.
Парламент Беларуси утвердил датой очередных выборов президента 9 августа. Предвыборная кампания проходит в условиях эпидемии коронавируса, хотя общенациональный карантин в стране не вводился. С 4 по 8 августа будет проходить досрочное голосование.
The Hill: В Грузии Кремль продолжает постепенное наступление на границы
Оказавшись под давлением глобальных кризисов, Путин нашел способы использовать их в своих интересах, - под таким заголовком публикует статью американское издание The Hill.
В статье говорится, что падение мировых цен на нефть и пандемия нанесли удар по Путину в очень неподходящий момент. «Это случилось в самый разгар кампании по продвижению поправок к российской конституции, которые в случае принятия позволят Путину снова баллотироваться в президенты в 2024 году», - сказано в публикации, перевод которой опубликовал портал Inosmi.
Но автор публикации полагает, что кризисы, слившиеся в одной точке, «в ближайшее время вряд ли существенно ослабят позиции Путина внутри России или за ее пределами». В этом контексте говорится о четырёх причинах – Путин сумел накопить значительные золотовалютные резервы; он укрепляет контроль над внутрироссийским информационным пространством; путинские механизмы общественного контроля хорошо отлажены, эффективны и постоянно расширяются; другие страны заняты борьбой с распространением COVID-19 и своими собственными внутренними проблемами.
В статье говорится, что Кремль «оттачивает свои инструменты гибридной войны, экспериментируя с кампаниями по распространению дезинформации касательно здоровья».
The Hill описывает и действия России в Украине и Грузии.
«В марте российские агенты провели скоординированную дезинформационную кампанию на Украине, в результате которой жители небольшого города устроили акцию протеста против приезда украинцев, эвакуированных из Китая», - сказано в статье.
«Кремль и в Грузии продолжает постепенное наступление на границы. В апреле поддерживаемые Россией сепаратисты построили ограждение на границе югоосетинского региона», - говорится в публикации.
«Это оголение подноготной всей российской агрессии!» – Саакашвили об интервью с Гиркиным
Экс-президент Грузии, глава исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины Михаил Саакашвили заступился за журналиста Дмитрия Гордона, который взял интервью у Игоря Гиркина, также известного как Игорь Стрелков.
«Совершенно не понимаю и не приемлю нападок на Дмитрия Гордона из-за интервью с известным врагом Украины, которого прислали из России для разжигания и поддержки сепаратистов. Это профессиональная обязанность журналиста разговаривать со всякого рода людьми, в том числе с теми, кого мы абсолютно не приемлем», - написал Саакашвили, подчеркнув, что уверен в том, что Гордон является патриотом Украины.
По мнению главы исполкома Нацсовета реформ, попрекать журналиста в том, что он задаёт интересующие общество вопросы самым неприятным людям и даже нелюдям - это просто «отголосок совкового прошлого, которое уже не работает в современном мире».
Саакашвили подчеркнул, что Гиркин дал прямые показания против себя, против Путина, против Российской федерации, и её спецслужб, которые будут использованы при получении решения международного суда ООН по делу об оккупации Крыма и по агрессии России на Донбассе.
«Если пересилить чувство отвращения и реально посмотреть это интервью, а я так и сделал, то можно понять, чего Дмитрий хотел добиться и чего добился. А это реально оголение подноготной всей российской агрессии!» - отметил Саакашвили.
- В беседе, которая шла по скайпу больше трёх часов, Гиркин признался, что во время участия в боевых действиях на востоке Украины в 2014 году по его личному приказу были расстреляны как минимум четверо украинских граждан, которых в интервью он назвал "диверсантами". Также по приказу Гиркина были расстреляны несколько ополченцев "ДНР" – за мародёрство и пытки. Одного из них, по словам бывшего командира сепаратистов, он убил лично. "Иногда мы хоронили, даже не зная кого", – признался Гиркин.
- Отвечая на вопрос о сбитом в июле 2014 года в небе над Донбассом малайзийском "Боинге", в результате чего погибли 298 иностранных граждан, Гиркин, которого международное следствие считает одним из виновников преступления, признал себя "косвенно ответственным" за него и отметил, что не удивится, если предстанет перед Гаагским трибуналом.
- Гиркин, однако, подчеркнул, что "ополчение не сбивало" самолёт, летевший рейсом MH17. На дальнейшие вопросы об инциденте Гиркин отвечать отказался, отметив, что ему жалко жертв и что он не сомневается в "участии" в том, что произошло, и украинской стороны.
- Гиркин подверг резкой критике нынешнее руководство России и политических лидеров "ДНР" и "ЛНР". По его мнению, "команда Путина умеет только воровать", а сам Владимир Путин – "хуже, чем преступник". Бывшего помощника президента России Владислава Суркова, который в самый интенсивный период конфликта на востоке Украины отвечал за политику Кремля на этом направлении, Гиркин назвал "конченым и наиболее вредоносным мерзавцем".
- Гордон уже во второй раз менее чем за месяц берёт интервью у видных деятелей так называемой "русской весны", в отношении которых на Украине выдвинуты многочисленные обвинения в связи с их ролью в аннексии Крыма и войне на востоке Украины. Ранее он общался с депутатом Госдумы Натальей Поклонской. За интервью с ней, а теперь и со Стрелковым в адрес Гордона звучит и критика.
- Гордон заявляет, что эти разговоры он записывал «в содружестве с украинскими спецслужбами». По его мнению, данные интервью помогут Украине в международных судах по делу об аннексии Крыма и развязыванию войны на Донбассе.
Грузия выясняет, как корейская НПО собирается оказать гуманитарную помощь Сухуми
Издание The Korea Herald накануне опубликовало статью о гуманитарной помощи из Южной Кореи. В ней говорилось об инициативе НПО Global Honors Network, которая планирует помочь самопровозглашенной республике Абхазия в борьбе с коронавирусом. Речь идёт, в частности, о поставках тестов для диагностики COVID-19.
В статье Абхазия была названа страной, недавно отколовшейся от Грузии. Был приведён и список стран, признавших её независимость.
Посол Грузии в Южной Корее Отар Бердзенишвили заявил «Эху Кавказа», что грузинское дипломатическое ведомство обратилось к корейскому изданию, которое внесло в статью несколько изменений – например, Абхазия больше не упомянута в заголовке. Посол связался и с представителями внешнеполитического ведомства Южной Кореи.
«Корейская Республика безоговорочно поддерживает территориальную целостность и суверенитет Грузии. Кроме того, корейское правительство не принимает никакого участия в оказании помощи, как это было указано в статье. После вмешательства посольства издательство внесло изменения в текст – Абхазия уже не указана в качестве новообразованного государства. Что касается НПО, она основана в Корее, у неё есть связи в России и США. Мы пытаемся связаться с организацией, чтобы узнать детали», - заявил Бердзенишвили «Эху Кавказа».
По словам дипломата, для оказания любой помощи из Южной Кореи необходимо разрешение правительства, а обращение по данному вопросу не поступало. Посол не исключает, что помощь оказывают через третью страну.
- В самопровозглашенной республике Абхазия число подтверждённых случаев коронавируса достигло 24.
Михаил Мишустин вернулся к исполнению обязанностей главы правительства
Михаил Мишустин вернулся к исполнению обязанностей главы правительства России. Указ президента России Владимира Путина об этом опубликован на сайте Кремля.
Премьер-министр был на больничном с 30 апреля после того как стало известно, что он заразился коронавирусной инфекцией. Его обязанности исполнял первый вице-премьер Александр Белоусов.
Тем не менее Мишустин провёл несколько совещаний из больницы. В качестве кого он его проводил, если его обязанности исполнял другой человек — не сообщалось.
- Кроме Мишустина в правительстве переболели коронавирусной инфекцией глава министерства строительства Владимир Якушев (он до сих пор находится на больничном), министр культуры Ольга Любимова и министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Также инфекцию выявили у пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова и нескольких депутатов Госдумы.
Франция и Германия предложили создать фонд поддержки ЕС
Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель предложили направить 500 миллиардов евро в фонд восстановления после эпидемии коронавируса.
Макрон и Меркель выступили с совместным заявлением по видеосвязи. По словам политиков, Париж и Берлин заинтересованы в сильном Евросоюзе, поэтому они внесли такую инициативу.
Деньги из фонда направят в наиболее пострадавшие сектора и регионы. Какие именно отрасли нуждаются в помощи, решит Еврокомиссия.
Фонд может стать дополнением к общему бюджету ЕС на период с 2021 по 2027 годы. По словам Меркель, с помощью дополнительных инвестиций получится перезапустить европейскую экономику.
Западные СМИ называют это важным шагом, который поможет объединить Евросоюз после пандемии COVID-19.
Жителя Грузии задержали в карантинной зоне за наркопреступление
Полиция задержала жителя Грузии за незаконное приобретение и хранение наркотиков. По информации грузинской службы «Радио Свобода», таблетки Метадона были обнаружены в ходе обыска гостиничного номера одной из карантинных зон.
Задержанному гражданину 1992 года рождения грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.
Ранее СМИ также сообщили о задержании в т.н. температурном центре города Терджола 36-летнего мужчины. У него обнаружили марихуану и 36 таблеток Суботекса.
Число случаев инфицирования коронавирусом в России приблизилось к 300 000
В России за сутки выявлены 9263 инфицированных коронавирусом, свидетельствует статистика оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Общее число выявленных случаев с начала вспышки приблизилось к 300 тысячам и составило 299 941.
Четвёртые сутки подряд, согласно официальной статистике, выявляется менее десяти тысяч инфицированных. Число умерших от коронавируса за день, по официальным данным, составило 115, за всё время — 2837. Выздоровели за сутки 5921 человек, а всего 76 130.
Дипломатам поручили рекламировать Грузию как безопасную страну для туристов
Премьер-министр Георгий Гахария поручил послам Грузии представить миру страну как безопасную и привлекательную для туристов.
Гахария в формате видеоконференции поговорил с главами грузинских зарубежных дипломатических представительств, - сообщает «Новости-Грузия» со ссылкой на пресс-службу правительства.
«Необходимо, чтобы Грузия была представлена как одна из самых безопасных стран. Думаю, что эта задача ясна для всех. Работа над этим уже начата, и сегодняшняя встреча послужила этой цели. От премьер-министра, министра экономики, министра иностранных дел и руководителя администрации туризма послы получили полную информацию в связи с этими основными приоритетными направлениями», заявил после видеоконференции глава МИД Давид Залкалиани.
В ближайшее время дипломаты получат конкретные инструкции и протоколы, которые будут действовать в связи с въездом иностранных туристов в Грузию.
В ходе видеоконференции речь шла и о новой роли и месте Грузии в глобальном инвестиционном процессе.
Грузинские власти приняли решение уже 15 июня начать туристический сезон внутри страны, а 1 июля открыть границы для иностранных туристов.
Трамп дал ВОЗ 30 дней на исправление недостатков в работе
Президент США Дональд Трамп сообщил о намерении прекратить финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), если она не возьмет на себя обязательства улучшить работу в течение 30 дней. В этом противном случае, Трамп готов пересмотреть членство Соединенных Штатов в ВОЗ и сделать временную приостановку финансирования постоянной. Об этом президент США написал в письме главе ВОЗ, которое опубликовал в твиттере.
По его словам, единственный путь вперед для ВОЗ — продемонстрировать независимость от Китая. Ранее Трамп назвал ВОЗ китайской "марионеткой".
В Вашингтоне считают, что Пекин скрывал истинные масштабы и темпы распространения эпидемии. Руководство ВОЗ , по мнению американских властей, слепо верило данным, поступающим из Пекина, и не сумело оценить серьезность угрозы. В результате о пандемии было объявлено только в середине марта, когда коронавирусная инфекция уже привела к тысячам смертей в мире.
К тщательному расследованию источника происхождения и массового распространения нового вируса призывают Европейский союз и Австралия. Это предложение поддержали уже 122 страны, в том числе Великобритания и Россия.
Китай уже отверг призывы к проведению независимого международного расследования вспышки COVID-19.
На открывшейся вчера в режиме видеоконференции Всемирной ассамблеи здравоохранения выступил глава Госсовета Китая Си Цзиньпин. Он заявил, что информация, которую предоставляли китайские власти, была "максимально достоверной и прозрачной", и призвал отложить любые расследования до тех пор, пока пандемия в мире не будет взята под полный контроль. Си Цзиньпин добавил, что Китай в течение двух лет направит 2 миллиарда долларов на помощь странам, пострадавшим от пандемии.
На 19 мая коронавирусом инфицированы более 4,8 миллионов человек, его жертвами стали свыше 319 тысяч. Более 1,8 миллионов пациентов выздоровели.
В Грузии всего один новый случай коронавируса, 24 выздоровели
За сутки в Грузии выявили лишь один новый случай заражения коронавирусом. Число подтверждённых случаев достигло 702.
По данным правительственного портала StopCov.ge, число выздоровевших пациентов выросло на 24 и достигло 456.
В стране от коронавируса лечатся 234 пациента, 12 скончались. В карантине находятся 3787 человек, под наблюдением медиков в стационарах – 337.
- Вспышка нового типа коронавируса произошла в китайском городе Ухань в конце 2019 года, после чего вирус стал распространяться в других странах.
- 26 февраля 2020 года первый случай был зафиксирован в Грузии у мужчины, вернувшегося из Ирана.
- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила, что распространение нового коронавируса достигло стадии пандемии.
- С 21 марта в Грузии объявлен режим чрезвычайного положения. В стране действует комендантский час - с 21:00 до 06:00.
- 4 апреля в Грузии умер первый пациент с коронавирусом - 79-летняя женщина с тяжёлыми сопутствующими заболеваниями.
«Я не помиловала политзаключённых» - Зурабишвили ответила Фотыге в преддверии дебатов в Европарламенте
На заседании Комитета по иностранным делам Европарламента сегодня рассмотрят подготовленный Свеном Миксером отчет, который касается выполнения Грузией оформленного с ЕС соглашения об ассоциации. Ожидается, что евродепутаты обсудят и политические процессы в Грузии, в том числе по реформе избирательной системе.
Ранее депутат Европарламента Анна Фотыга написала в Twitter, что «приветствует помилование президентом Саломе Зурабишвили политических заключенных».
Вчера Зурабишвили ответила ей: «Если быть точным, я не помиловала «политических заключенных». В Грузии нет политзаключенных».
- Саломе Зурабишвили помиловала оппозиционных политиков – одного из лидеров партии «Европейская Грузия» Гиги Угулава и лидера партии «Победоносная Грузия» Ираклия Окруашвили.
Число случаев коронавируса в Азербайджане достигло 3387
В Азербайджане выявлено еще 113 случаев инфицирования коронавирусом, излечились 40, скончался один человек, сообщает агентство Trend.
Об этом в ходе брифинга Оперативного штаба при Кабинете министров сказала заведующая отделом Объединения по управлению территориальными медицинскими объединениями (TƏBİB) Ягут Гараева.
По ее словам, в настоящее время число активных больных в больницах особого режима составляет 1 333 человека. В целом по стране на сегодняшний день зафиксировано 3 387 случаев инфицирования.
Как сказала Гараева, эпидемиологическая ситуация в Азербайджане зависит только от самих граждан.
«С сегодняшнего дня правила карантина смягчаются. Однако, мы - врачи - должны быть готовы к более сложной работе. Это показывает и статистика. С 11 по 17 мая зафиксировано 755 случаев инфицирования. Никогда ранее за одну неделю не фиксировалось такое число зараженных. Эта цифра начала расти с момента смягчения карантинных ограничений. Все это показывает, что мы не проявляем социальную ответственность на должном уровне. На сегодняшний день государство приняло все меры для защиты населения. Но и мы сами должны осознавать свою ответственность», - подчеркнула Гараева.
Гиркин – Гордону: «По моему приказу расстреливали граждан Украины»
Бывший командир вооружённых отрядов так называемой "Донецкой народной республики", бывший сотрудник российских спецслужб Игорь Гиркин, также известный как Игорь Стрелков, дал интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.
В беседе, которая шла по скайпу больше трёх часов, Гиркин признался, что во время участия в боевых действиях на востоке Украины в 2014 году по его личному приказу были расстреляны как минимум четверо украинских граждан, которых в интервью он назвал "диверсантами". Также по приказу Гиркина были расстреляны несколько ополченцев "ДНР" – за мародёрство и пытки. Одного из них, по словам бывшего командира сепаратистов, он убил лично. "Иногда мы хоронили, даже не зная кого", – признался Гиркин.
Отвечая на вопрос о сбитом в июле 2014 года в небе над Донбассом малайзийском "Боинге", в результате чего погибли 298 иностранных граждан, Гиркин, которого международное следствие считает одним из виновников преступления, признал себя "косвенно ответственным" за него и отметил, что не удивится, если предстанет перед Гаагским трибуналом.
Гиркин, однако, подчеркнул, что "ополчение не сбивало" самолёт, летевший рейсом MH17. На дальнейшие вопросы об инциденте Гиркин отвечать отказался, отметив, что ему жалко жертв и что он не сомневается в "участии" в том, что произошло, и украинской стороны.
Гиркин подверг резкой критике нынешнее руководство России и политических лидеров "ДНР" и "ЛНР". По его мнению, "команда Путина умеет только воровать", а сам Владимир Путин – "хуже, чем преступник". Бывшего помощника президента России Владислава Суркова, который в самый интенсивный период конфликта на востоке Украины отвечал за политику Кремля на этом направлении, Гиркин назвал "конченым и наиболее вредоносным мерзавцем".
Про бывшего руководителя "ДНР" Александра Захарченко, погибшего в августе 2018 года в результате покушения, Гиркин сказал, что тот "хапал всё, что валялось у него под рукой". В частности, по словам бывшего командира ополчения, "Захарченко ограбил в Донецке всех коллекционеров оружия". Собеседник Гордона также рассказал, что глава "ДНР" "пил каждый день, и в пьяном виде был неуправляем". Гиркин высказал уверенность, что его убили из-за "властно-денежных проблем" и что украинские спецслужбы к этому непричастны. Нынешний Донбасс он назвал "серой зоной, которая бездарно управляется из России".
Вместе с тем, по мнению Гиркина, Донбасс и аннексированный Крым могут вернуться под контроль Украины только в одном случае: если Россия развалится. Сам бы он этого не хотел и, напротив, мечтал бы видеть в составе России всю Украину.
Отдельно Гиркин отметил, что если бы не военная помощь из Москвы и если бы украинскую армию в 2014 году возглавляли более дееспособные и умные командующие, то силами одного ополчения добиться успеха было бы невозможно.
- Гордон уже во второй раз менее чем за месяц берёт интервью у видных деятелей так называемой "русской весны", в отношении которых на Украине выдвинуты многочисленные обвинения в связи с их ролью в аннексии Крыма и войне на востоке Украины. Ранее он общался с депутатом Госдумы Натальей Поклонской. За интервью с ней, а теперь и со Стрелковым в адрес Гордона звучит и критика.
- Гордон заявляет, что эти разговоры он записывал «в содружестве с украинскими спецслужбами». По его мнению, данные интервью помогут Украине в международных судах по делу об аннексии Крыма и развязыванию войны на Донбассе.
Трамп принимает гидроксихлорохин для профилактики коронавируса – это может быть опасно
В понедельник президент США Дональд Трамп объявил о том, что он принимает препарат от малярии в качестве профилактического средства от коронавируса. В прошлом месяце Федеральное управление по контролю за безопасностью продуктов питания и медицинских препаратов предупредило, что это лекарство может применяться только для больных, находящихся на стационарном лечении под наблюдением врачей.
Во время пресс-брифинга президент Трамп сообщил, что он уже больше недели принимает гидроксихлорохин и цинк-содержащие добавки. "Я начал его принимать, поскольку я считаю, что это хорошее средство" , - пояснил Дональд Трамп. Согласно официальному заявлению врача Белого дома Шона Конли, после многочисленных обсуждений достоинств и недостатков препарата с президентом, они решили, что "потенциальные выгоды перевешивают относительный риск".
Президент Трамп неоднократно говорил об этом препарате, как об эффективном средстве от COVID-19, хотя его эффективность не была подтверждена экспериментально. "Нет никаких свидетельств, свидетельствующих, что гидроксихлорохин предотвращает или излечивает COVID-19, - говорит в интервью информационному агентству Associated Press Пэтрис Харрис, президент Американской медицинской ассоциации. - Предварительные результаты исследований не выглядят многообещающими". При этом применение препарата может вызвать опасные, потенциально, фатальные побочные эффекты, включая сердечную аритмию.
Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что она бы предпочла, чтобы "наш президент не принимал препараты, не одобренные учеными, особенно учитывая его возраст и его, скажем так, весовую категорию".
В начале мая у двух сотрудников Белого дома был выявлен коронавирус, вызывающий COVID-19. C тех пор там были введены частичные меры изоляции с целью предотвратить возможность заражения президента и вице-президента. Сотрудников администрации, работающих в Белом доме, обязали носить медицинские маски, а президент, вице-президент и их ближайшие помощники ежедневно тестируются на наличие коронавируса.
За прошедшие сутки в Абхазии выявлено 4 новых случая инфицирования COVID-19
По сообщению Оперативного штаба по защите населения самопровозглашенной республики Абхазия от коронавируса, за прошедшие сутки тестирование прошли 88 человек, и у четверых их них был подтвержден диагноз COVID-19. Все они будут отправлены в Гудаутский госпиталь.
52 курсанта, у которых коронавирус не был подтвержден, готовятся к выписке из обсервации в сухумском доме отдыха «Айтар».
У трех пациентов, 17 мая стационированных в Гудаутский госпиталь, состояние удовлетворительное, без отрицательной динамики.
Оперативный штаб в очередной раз обращается к гражданам, в связи с заметным ухудшением эпидемиологической ситуации в республике, соблюдать режим карантина и самоизоляции, не покидать свои дома без острой необходимости.
Из 45 инфицированных в Норкском доме-интернате 28 – сотрудники учреждения
В Норкском доме-интернате в Ереване подтверждены 45 случаев инфицирования коронавирусом. По словам пресс-секретаря Министерства труда и социальных вопросов Соны Мартиросян, состояние трех пожилых людей крайне тяжелое.
«28 инфицированных – это сотрудники учреждения. В основном у них вообще нет симптомов. Поэтому они изолированы в гостиницах. 14 из 17 пожилых людей получают медицинскую помощь в медицинских центрах «Сурб Григор Лусаворич» и «Сурб Аствацацин», - сказала Мартиросян.
Были протестированы все проживающие в интернате пожилые люди - более 200 человек. По словам пресс-секретаря министерства, позже будет проведено повторное тестирование.
Карантинный режим в учреждении еще больше ужесточен, приглашены специалисты извне, чтобы держать состояние здоровья пожилых пациентов под контролем, сообщает Радио Азатутюн.
В трех домах престарелых в Армении проживают около 580 человек. Норкский дом-интернат, расположенный в 20 метрах от инфекционной больницы «Норк», является единственным, где были выявлены случаи заражения.
В доме-интернате № 1 проживают 210 человек. Директор Ваан Зурабян сказал, что у них нет случаев заражения. Он сообщил, что все дома престарелых в конце февраля перешли на карантинный режим. «С 21-го апреля мы вообще перешли на закрытый режим работы. Работники не уходят домой, отменены все посещения, приходы и уходы», - сказал он.
Единственным исключением является машина, привозящая продукты питания, водитель которой, по заверению директора, перед тем, как войти, тщательно проверяется. Сам директор входит в дом престарелых только в день смены, раз в 14 дней. Пока в этом доме-интернате нет ни одного случая заражения, прогулки для пожилых людей не запрещены.
А вот жители Норкского дома-интерната больше не спускаются во двор.
Грузинская оппозиция планирует провести акцию протеста в день годовщины «гавриловской ночи»
Объединенная оппозиция планирует 20 июня провести акцию протеста в годовщину «гавриловской ночи» 20 июня, заявил сегодня, 18 мая, лидер партии «Европейская Грузия» Гиги Угулава. «20 июня является очень важной датой в истории современной Грузии. Это тот день, когда граждане Грузии возвысили голос против бессмысленных, бессодержательных и вредящих стране уступок, которые эта власть осуществляла в отношении России», - сказал Угулава.
При этом оппозиционер отметил, что на акции демонстранты будут соблюдать все правила безопасности. «Важно то, что создан новый стандарт, страна продолжает жить, формы протеста могут измениться, но посыл не изменится, решение не изменится», - заявил Угулава.
Акция протеста стихийно началась в Тбилиси 20 июня, как ответ на приглашение в Тбилиси и выступление в зале пленарных заседаний парламента Грузии депутата Госдумы РФ, коммуниста Сергея Гаврилова – сопредседателя Межпарламентской ассамблеи православия, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Вечером того же дня акция с участием около семи тысяч человек на проспекте Руставели перед парламентом переросла в столкновения с полицией. Против митингующих применили слезоточивый газ, резиновые пули нескольких модификаций, а также водометы. Было задержано около 300 человек, более 100 получили повреждения и попали в больницы. Несколько человек потеряли зрение. У двоих молодых людей резиновой пулей выбило глаз.
После этого митинги возле парламента проходили еще в течение трех месяцев. Митингующие требовали отставки министра внутренних дел – тогда этот пост занимал нынешний премьер Георгий Гахария, возлагая на него ответственность за действия полиции вечером 20 июня.
Вместе с тем под давлением протестов 24 июня правящая партия «Грузинская мечта» и лично ее лидер Бидзина Иванишвили пообещали отказаться от мажоритарных выборов в парламент уже в 2020 году и провести выборы по исключительно пропорциональной системе.
Несмотря на это обещание, в ноябре «Грузинская мечта» провалила соответствующие конституционные изменения в парламенте, что вызвало новую волну протестов оппозиции, которой удалось достичь соглашения с правящей партией о частичном изменении избирательной системы только 8 марта при посредничестве дипломатического корпуса.
Открылась конференция ВОЗ, посвящённая борьбе с COVID-19
Двухдневное заседание руководящих органов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) проводится сегодня, 18 мая, в формате видеоконференции для обсуждения ситуации вокруг пандемии COVID-19.
Международные эксперты призвали правительства всех стран следовать рекомендациям ООН для сдерживания пандемии.
Официальные данные указывают, что коронавирус SARS-CoV-2 поразил не менее 4 миллионов 730 человек во всем мире, в результате чего погибли более 315 тысяч человек.
К тщательному расследованию источника происхождения и массового распространения нового вируса призывают Европейский Союз и Австралия. Это предложение поддержали уже 122 страны, в том числе Великобритания и Россия.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш назвал пандемию самым серьезным вызовом нашего времени и подчеркнул, что пока не удалось найти действенных средств подавления пандемии. По словам Гуттериша, «разные страны применяют разные, иногда спорные, стратегии против распространения вируса. По его словам, человечеству приходится платить тяжелую цену за несоблюдение рекомендаций Всемирной организации здравоохранения».
О борьбе украинских врачей с эпидемией и организаионных и финансовых трудностях рассказывается в видеорепортаже Радио Свобода:
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