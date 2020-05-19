У амнистии появились защитники

Общественная организация «Союз кавалеров ордена Уацамонга» обратилась к югоосетинскому президенту Анатолию Бибилову с просьбой проявить «гуманный подход к судьбе осужденного Георгия Кабисова». Экс-министр связи и массовых коммуникаций был приговорен к семи годам лишения свободы летом прошлого года за злоупотребление должностными полномочиями и незаконное хранение оружия. Обращение воинского содружества связано с предложением объявить амнистию в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

Экс-министр связи и массовых коммуникаций Георгий Кабисов был осужден за «легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления», злоупотребление должностными полномочиями и незаконное приобретение и хранение оружия. За резонансным задержанием, следствием и судебным процессом, который длился почти два года, следила вся республика. Сам экс-министр называл свой арест политическим преследованием нынешнего президента Анатолия Бибилова, с которым у него были разногласия. Именно эти три статьи Уголовного кодекса кавалеры ордена Уацамонга и просят внести в список тех, которые подпадут под амнистию.

Среди подписавших обращение - 25 человек, репутация которых не вызывает сомнений у жителей Южной Осетии. По информации «Эха Кавказа», Кабисов – единственный заключенный, который имеет высшую воинскую государственную награду республики. Именно это и стало поводом для обращения к президенту представителей боевого содружества.

С инициативой объявить амнистию в честь 75-летия победы две недели назад выступили в парламенте представители политической партии «Ныхас». Они связали амнистию еще и с пандемией коронавируса, из-за чего часть заключенных также может быть выпущена на свободу.

После этого комитету по законности и законодательству поручили разработать проект постановления, сказал «Эху Кавказа» депутат от партии «Ныхас» Давид Санакоев:

«Естественно, возникло много вопросов. За основу, наверное, будут брать предыдущее постановления об амнистии, и сейчас идет сбор материалов. Также в этом примут участие все заинтересованные министерства и ведомства, то есть те, кто будет исполнять амнистию. Это и Генпрокуратура, и Министерство юстиции – чтобы и они внесли свои предложения. Генпрокуратура уже внесла свои предложения, и со стороны других ожидается такой же подход.

– Что значит «свои предложения», это списки или что?

– Нет, свои предложения по тому проекту, который был уже представлен комитетом. Там по отдельным статьям есть какие-то уточнения, потому что упустили какие-то нормы, и вот чтобы они были соблюдены, вот в этом плане они сделали (замечания) в рамках своих полномочий. То же самое сейчас сделают другие ведомства и министерства. И в ближайшее время должен состояться очередной комитет.

– Согласно вашему предложению, к амнистии были предложены и кавалеры орденов, в том числе Уацамонга?

– Мы просто предложили всех тех, которые были в советское время. То есть кавалеров орденов и медалей Советского Союза и кавалеров орденов и медалей Республики Южная Осетия. То есть всех. И самый важный момент здесь, конечно, относится к тому, чтобы это была не просто амнистия для того, чтобы объявить амнистию, а чтобы она имела определенный результат, потому что мы ее приурочили к 75-летию. Вторым пунктом у нас шел коронавирус, который сейчас присутствует в республике».

К председателю парламента Алану Тадтаеву и еще 14 главам комитетов и депутатам письменно обратились и родственники экс-министра: «Предлагаем распространить амнистию на граждан, имеющих заслуги перед родиной, отмеченных государственными наградами, принимавших участие в боевых действиях по защите отечества, не представляющих общественной опасности, впервые осужденных к лишению свободы, родителей несовершеннолетних детей, среди которых Кабисов Георгий Сергеевич». Мать Георгия Кабисова Марина говорит, что ее сын вправе рассчитывать на гуманизм со стороны государства:

«Мы считаем, что, если человек немало сделал для своей родины, он вправе рассчитывать на акт гуманизма в ответ от государства. Бывают моменты, когда и само государство должно сделать что-то для своих граждан, проявить символический акт гуманизма. Нельзя откладывать рассмотрение вопроса об амнистии в создавшихся кризисных условиях, когда здоровье и жизнь каждого находятся под угрозой, не говоря уже о тех людях, которые находятся в столь тяжелом, уязвимом положении. Мы видим, что государства по всему миру в условиях эпидемии амнистируют неопасных для общества заключенных. Мы надеемся, что парламентарии примут справедливое решение и помогут амнистировать человека, который очень немало сделал для своей родины и для своего государства».

Пять лет назад в Южной Осетии уже была объявлена подобная амнистия – в честь 70-летия победы в ВОВ. Текст постановления висит на сайте парламента в открытом доступе. Согласно второй статье, предлагалось «освободить от наказания в виде лишения свободы независимо от назначенного срока осужденных:

а) принимавших участие в боевых действиях по защите Отечества;

б) награжденных орденами или медалями СССР, РФ и Республики Южная Осетия».

Георгий Кабисов находится в заключении уже почти два с половиной года.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия