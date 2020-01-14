«Мой клиент конкретно указал, что это политическое преследование»

Верховный суд Южной Осетии отказал Георгию Кабисову в кассационной жалобе на приговор Цхинвальского горсуда от 5 июля 2019 года и кассационное определение Судебной коллегии по уголовным и военным делам ВС РЮО от 23 августа 2019 года. Судья Цховребова К.С. оставила в силе вердикт предыдущей инстанции – 7 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Постановление Верховного суда вручили Георгию Кабисовау под Новый год, 30 декабря, в тюрьме, где он отбывает срок заключения. На воле о нем узнали лишь сегодня после того, как с ним ознакомился адвокат Кабисова Икрамжан Раматов.

«Эхо Кавказа» изучило постановление. Что бросается в глаза – в документе нет ничего конкретного, кроме самого отказа. Чтобы было понятно, приводим его фрагмент:

«Всесторонний анализ собранных по делу доказательств, полученных в установленном законом порядке, полно и объективно исследованных в судебном заседании и получивших оценку суда в соответствии с требованием ст. 88 УПК РФ, свидетельствуют, что судом правильно установлены фактические обстоятельства дела и сделан обоснованный вывод о виновности Кабисова Г.С. в совершении инкриминируемых ему преступлений. Нарушений требований как уголовного, так и уголовно-процессуального закона, влекущих за собой отмену обжалуемых судебных постановлений, не нахожу...»

То есть ни одного внятного ответа по существу тех нарушений УПК, на которые указывает адвокат в надзорной жалобе, – одни общие фазы: «все закону, все объективно».

По словам адвоката Икрамжана Раматова – это главная проблема, с которой он столкнулся еще в суде первой инстанции:

«Все время так. Во время заседаний в суде первой инстанции мы об этом говорили: «Ну дайте нам хоть одно доказательство! Чем обосновываетесь? Общими словами вы хотите сделать его виновником-преступником?» Нет доказательств. В кассации об этом говорили – не могут опровергнуть ни один довод. Мы ссылались на соответствующие постановления Пленума ВС РФ, где конкретно говорится, что приведенный довод должен быть опровергнут, в том числе, судьей со ссылкой на конкретное доказательство. Но мы же видим, что нет у них ничего. О чем тут можно говорить? Нечем им опровергать, поэтому просто общие слова, общая терминология и не более того. Придет время, только Всевышний спросит, как же ты судил? А так, что мы можем сказать? Тут человеческий фактор, не более».

Например, в кассационной жалобе адвокат Раматов приводит следующий довод против обвинений Кабисова по статье 201 УК РФ – злоупотребление служебными полномочиями. По закону, если его деяние причинило вред интересам коммерческой организации, в данном случае ЗАО «Остелеком», уголовное преследование может осуществляться только по заявлению этой организации либо с ее согласия. То есть по жалобе потерпевшей стороны.

Но никакого заявления от потерпевшей стороны в деле нет. Судья Цховребова на этот вопрос не ответила. Как не ответила на вопрос, исходя из чего суд определил причиненный Госкомитету связи материальный ущерб в размере 156 миллионов.

Примечательно, что во время судебных заседаний об этом ущербе не было сказано ни слова, он появился в приговоре как бы ниоткуда. Кто и как его определил, остается тайной до сих пор, говорит Икрамжан Раматов:

«Как суд мог определить ущерб, если в этой части не было исследований? Акта ревизии нет, акта инвентаризации нет, не проводилось финансово-экономической экспертизы, которая бы сказала: «Вот здесь деньги пропали!». Нет ничего, абсолютно. Они говорят: «Дивиденды не выплачивались». Хорошо, не выплачивались. На это есть объяснения: потому что чистой прибыли не было. И решения участников о выплате дивидендов не было, и не могло быть, так как все полученные деньги уходили на инвестиции, на погашение полученных кредитов и т.д. И в этой части обратное не доказано. Им просто нечем ответить на эти доводы. Мой клиент конкретно указал, что это политическое преследование, когда еще заявлял отвод судье первой инстанции. Мы не согласны абсолютно с этим постановлением, в котором судья даже не смог мотивировать свое решение.

– Что ваш клиент намерен делать дальше?

– Обжаловать это решение на имя председателя Верховного суда».

Это последняя судебная инстанция, в которую может обратиться с кассационной жалобой Георгий Кабисов.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия