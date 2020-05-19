Брюссель ценит Тбилиси, но осадок остается

Европарламентарии рассмотрели проект резолюции по выполнению Грузией обязательств в рамках Договора об ассоциации с ЕС, подготовленного докладчиком по Грузии Свеном Миксером. Депутаты говорили о важности грядущих парламентских выборов, о политзаключенных, хвалили президента Саломе Зурабишвили, но не учли ее замечания. Многие европарламентарии остаются при мнении, что в Грузии пока существуют политзаключенные.

Фамилии лидеров оппозиции – Угулава и Окруашвили и помиловавшей их президента Грузии Зурабишвили – многие европарламентарии произносят уже с грузинским акцентом. Решение главы государства Саломе Зурабишвили о помиловании стало одной из главных тем в ходе обсуждения проекта резолюции по ежегодной оценке имплементации Договора об ассоциации Грузии с ЕС. В самом тексте автор доклада Свен Миксер не называл конкретных имен, но упомянул договор от 8 марта между правящей и оппозиционными партиями при посредничестве послов США и ЕС об избирательной реформе, который должен вывести страну из политического кризиса. В то же время Свен Миксер счел нужным упомянуть о решении президента в ходе вступительного слова на комитетском слушании по иностранным делам:

«Верю, что решение президента Зурабишвили помиловать двух оппозиционных политиков будет способствовать разрядке политической напряженности. Безусловно, необходимо предпринять еще другие шаги для обеспечения беспристрастности судебной системы, но акт о помиловании президентом на прошлой неделе двух вышеупомянутых персон должен дать возможность политическим партиям выполнить условия мартовского договора».

Докладчик не забыл отметить, что пандемия COVID-19 несколько растянула во времени принятие конституционных поправок. Свен Миксер похвалил правительство за то, как успешно оно справляется с коронавирусом, чем обусловлена многомиллионная помощь Грузии со стороны ЕС. Отмечает автор в своем докладе и прочную поддержку ЕС Грузии в вопросе ее территориальной целостности, в нем также осуждается российская оккупация двух регионов Грузии – Абхазии и Южной Осетии. Свену Миксеру для доклада отведены четыре минуты, из коих он львиную долю уделяет внутренним вопросам, обращая внимание на важность свободы СМИ, выражает озабоченность по поводу недавних судебных дел против оппозиционных политиков, недостаточности высоких стандартов независимости судей. В тексте есть также призыв о пересмотре процедур и сожаление, что недавняя процедура отбора судей Верховного суда «страдала серьезными недостатками».

При этом и докладчик, и другие европарламентарии в течение одного часа, – а именно столько длилось обсуждение проекта резолюции, – отмечали, что Тбилиси как лидер в восточноевропейском партнерстве особенно дорог Брюсселю, что необходимо продолжить помощь, особенно после пандемии. А пристальное внимание к внутриполитическим процессам Грузии большинство выступающих европарламентариев расценивали как желание помочь молодой демократии. Парламентские выборы в октябре станут для нее очень важным тестом, но до выборов в стране уже не должно быть политзаключенных, считает европарламентарий Анна Фотига. Она вновь прибегла к этому термину, несмотря на то, что на днях на ее странице в Twitter по этому поводу замечание сделала сама президент Саломе Зурабишвили, напомнив, что в Грузии нет политзаключенных, поэтому она их не миловала. Тем не менее евродепутат решила напомнить грузинским властям еще об одном политзаключенном:

«Я приветствую решение президента Грузии помиловать Угулава и Окруашвили. Но я бы хотела упомянуть еще и имя Георгия Руруа. Он – независимый бизнесмен и владелец СМИ. С учетом моего оппозиционного опыта постсоветского периода, я вижу, что обвинения выглядят как просто ложные и должны быть сняты. И я надеюсь на мирное проведение октябрьских выборов».

Большинство европарламентариев, которые называют Гиги Угулава, Ираклия Окруашвили и Георгия Руруа политзаключенными, являются представителями Европейской народной партии, в которую входят «Нацдвижение» и «Европейская Грузия». Не следовать партийной солидарности и быть аккуратнее в выражениях посоветовала своим коллегам Марина Кальюранд от группы прогрессивного альянса социалистов и демократов в Европарламенте, к которой, кстати, относит себя правящая «Грузинская мечта». Марина Кальюранд, которая возглавляет Комитет парламентской ассоциации ЕС-Грузия, напомнила, что Грузия – молодая демократия, и, да, ей нужно усовершенствовать трудовое законодательство, по защите окружающей среды, обратить внимание на проблемы дискриминации уязвимых групп. Но не стоит забывать одно:

«Я призываю все политические партии, в том числе оппозицию, работать в конструктивном режиме в эти предвыборные месяцы. Я обращаюсь ко всем моим коллегам в обоих парламентах: проявляйте ответственность, всегда смотрите шире и помните о европейском выборе Грузии».

Особо досталось от Марины Кальюранд европейским депутатам, которые от имени всего ЕС выражают свою личную позицию:

«И еще. Проверяйте факты, пока делаете свои подстрекательские комментарии. Нам не нужна новая эпидемия фальшивых новостей».

Видимо, среди адресатов был и евродепутат Андрюс Кубилюс.

Он на прошлой неделе от имени ЕС предупредил Грузию, что она может недополучить финансовую помощь из Брюсселя из-за политических заключенных и нежелания выполнять мартовский договор. На этот раз сам Андрюс Кубилюс был краток и сдержан. Он лишь отметил, что октябрьские выборы для Грузии будут важным тестом и выразил надежду, что представительство ЕС в Грузии будет очень активно следить за процессами. Но воззвания Марины Кальюранд не счел нужным учесть глава комитета по иностранным делам Дэвид Макаллистер. К концу слушаний он вновь приветствовал факт помилования Гиги Угулава, которого он самолично навещал в тюрьме три года тому назад:

«Но один политический заключенный Георгий Руруа все еще ждет освобождения. И я хочу спросить представителей европейской внешней службы: что мы делаем для того, чтобы убедиться, что все политические заключенные будут освобождены, как это было условлено 8 марта 2020 года».

О том, что политические заключенные в Грузии ждут освобождения, Дэвид Макаллистер напомнил и представителям ЕС в Тбилиси перед тем, как объявить заседание закрытым. Он же сказал, что итоговый текст резолюции по Грузии с поправками будет принят завтра, 20 мая.