Брюссель предупреждает Тбилиси: Грузия может недополучить денег

В адрес Тбилиси снова звучат предупреждения из Брюсселя. Грузия может потерять значительную часть денежной помощи от ЕС, если правительство «Грузинской мечты» не выполнит взятые на себя обязательства. Об этом предупреждает Андрюс Кубилюс, глава делегации Европейского парламента в Парламентской ассамблее «Евронест».

«Я хотел бы обратить внимание на огромную поддержку в размере более 500 миллионов евро, которую оказывают ЕС и его международные партнеры, чтобы помочь Грузии в проведении реформ, борьбе с пандемией COVID-19 и устранении ее социальных и экономических последствий», – говорит в своем заявлении Андрюс Кубилюс, глава делегации Европейского парламента в Парламентской ассамблее «Евронест». («Евронест» –межпарламентская ассамблея, созданная для сближения с Евросоюзом государств-участников программы «Восточное партнерство»).

Далее европарламентарий перечисляет, как Грузии в марте было выделено 90 миллионов евро, в апреле – 183 миллиона, и в том же месяце было принято решение о дополнительном пакете помощи в размере 150 миллионов евро.

«Важно отметить, что часть расходов на поддержку бюджета будет привязана к конкретным условиям для Грузии, в частности, к осуществлению текущих реформ в области верховенства закона, судебной и избирательной систем», – пишет Андрюс Кубилюс и подсказывает грузинским властям, как не подорвать доверие между Грузией и ЕС, без которого сложно сотрудничать:

«Это доверие можно укрепить только путем достижения прогресса в выполнении взятых обязательств и обещаний, в том числе, тех, которые были достигнуты 8 марта 2020 года между всеми основными политическими партиями в Грузии».

А договор от 8 марта подразумевает реформу избирательной системы, которую правящая «Грузинская мечта» провалила в 2019 году, а также вопрос содержания под стражей оппозиционных политиков. Конкретно речь идет о генсеке «Европейской Грузии», бывшем мэре Тбилиси Гиги Угулава, совладельце оппозиционного ТВ «Мтавари» Георгии Руруа и лидере «Победоносной Грузии», бывшем министре обороны Ираклии Окруашвили.

Оппозиция называет их «политзаключенными» и требует их незамедлительного освобождения. «Грузинская мечта» категорически опровергает существование политзаключенных в стране, как и то, что в рамках договора от 8 марта правящая сила обязалась их освободить.

И это – несмотря на постоянное беспокойство, которое выражали и продолжают выражать посредники на прошедших в марте переговорах – посольства США и стран ЕС в Грузии.

В Грузии хорошо знакомы со строгими оценками европарламентариев. Вопрос уголовного преследования оппонентов власти они поднимают еще с прошлого года. Нелицеприятные замечания правящей «Грузинской мечте» пришлось выслушивать, в том числе, и от Андрюса Кубилюса в декабре 2019-го в ходе двухдневной межпарламентской ассамблеи «Евронест» в Тбилиси.

Но тогда и речи не было о том, что это недовольство представителей ЕС может отразиться на последующих финансовых потоках из Брюсселя. Поэтому новое заявление европарламентария Андрюса Кубилюса насторожило в Грузии многих. Но… не министра экономики Натию Турнава. Она с гордостью сообщила сегодня, что с начала пандемии коронавируса Грузии различные международные институты обещают помощь до 3,5 миллиардов долларов США. И получению этой помощи ничто не угрожает.

«Никакой опасности нет, напротив, эта помощь стала возможной именно потому, что на протяжении лет мы осуществляли реформы, в том числе и судебную. Реформа судебной системы и европейские ценности означают именно то, что ни одно правительство и ни один политик не смогут вмешаться в судебные процессы и (повлиять) на решения. Это европейские ценности, которым мы верны, и это то, почему рассматривается, в том числе, и вопрос помощи Грузии», – сказала министр Натия Турнава.

Действительно, выделенные ЕС деньги на борьбу с COVID-19 Грузия получит полностью, подтверждает Вано Чхиквадзе, менеджер программы по евроинтеграции фонда «Открытое общество – Грузия». По его словам, европарламентарий Кубилюс в этом заявлении продолжает продвигать идею, за которую он выступает давно:

«Андрюс Кубилюс выступает за внедрение принципа «меньше за меньшее» в политике Восточноевропейского соседства. Этот термин появился и в недавнем коммюнике Совета ЕС. Это объясняется тем, что ожидания, которые были у ЕС, не до конца оправдываются. Раньше ЕС действовал по принципу давать больше за большее осуществление реформ не только Грузии, но и другим странам восточноевропейского партнерства. Теперь может быть наоборот: если страна проведет малую часть реформ, то ранее выделенное ей финансирование постепенно будет уменьшаться, и государство может его (в конце концов) совсем не получить».

В таком случае Грузия потеряет больше всех, соглашается Вано Чхиквадзе. Ведь Тбилиси считается лидером среди других стран – участников данного проекта ЕС. В среднем в рамках Инструмента европейского соседства, откуда выделяются деньги для реформ, Грузия ежегодно получает 110-120 миллионов евро, тем самым Тбилиси с учетом на душу населения получал больше всех остальных пяти стран программы (Азербайджана, Армении, Беларуси, Молдовы и Украины).

По словам Вано Чхиквадзе, следует дождаться саммита Восточного партнерства, который состоится 20 июня 2020 года, и понять, решат ли главы государств ЕС тесно связать финансирование своих восточных партнеров с «темпами, прогрессом и качеством реализованных реформ», как об этом говорится в заключении Совета ЕС от 12 мая.

К саммиту Восточного партнерства уже точно будет известно, смогут ли правящая «Грузинская мечта» и оппозиционные партии утвердить конституционные поправки для избирательной системы и договориться в вопросе уголовных преследований оппозиционеров. И это, безусловно, будут учитывать европейские лидеры во время принятия своего нового решения.

Но до июня Тбилиси придется ожидать и других решений и резолюций от ЕС. 19 мая комитет по внешним связям Европарламента рассмотрит доклад Свена Миксера «По реализации Соглашения ЕС об ассоциации с Грузией». В проекте итоговой резолюции есть призыв к скорейшему выполнению договора от 8 марта, в котором также выражается «обеспокоенность по поводу недавних судебных дел против оппозиционных политиков». Есть и другие замечания, которые касаются судебной системы.