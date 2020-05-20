Губит людей вода, или Кто против ГЭС на Риони

Защита природы или реализация энергетического потенциала страны? Несмотря на протесты общественности и экологов, государственные чиновники Грузии активно поддерживают проект Онской ГЭС, строительство которой планируется в высокогорном регионе Рача.

Реализация проекта Онского гидрокаскада (Они ГЭС) общей мощностью 206 мегаватт станет принципиально важной в долгосрочной перспективе для энергетического сектора страны, считают в правительстве. Согласно меморандуму, заключенному между инвесторами и государством, оно обязуется в течение 15 лет закупать основную часть вырабатываемой электроэнергии для местного рынка. Примечательно, что ГЭС на Риони собираются строить ЗАО «Каскад Они», ООО «Feri» и Фонд соинвестирования Бидзины Иванишвили.

Георгий Чиковани, директор Государственного фонда энергетического развития, сообщил в программе телекомпании «Имеди», что общая стоимость проекта составляет 330 миллионов долларов:

«Годовая выработка каскада Они составит 780 миллионов киловатт-часов, что сопоставимо с 6% нашего годового потребления. Во время зимних пиковых нагрузок, когда мы импортируем электроэнергию, электростанция на Риони смогла бы покрыть импорт на 31%».

Также, по словам Чиковани, проект поможет экономическому развитию муниципалитета Они, который будет получать около 8 миллионов лари в год в виде налога на недвижимость, в то время как их бюджет составляет 4,2 миллиона лари.

Природоохранная часть проекта была одобрена Министерством окружающей среды: экологическое разрешение за подписью министра окружающей среды и сельского хозяйства Левана Давиташвили № 2-256 было выдано, когда страна вела борьбу с коронавирусом – 22 марта. 12 мая министр на специальном брифинге обвинил экологов и часть местных жителей, которые категорически выступают против вырубки лесов и перевода части Риони в деривационный тоннель.

«Речь идет о минимальном вмешательстве в природу. Гидрологи прекрасно понимают, что мы не сможем загнать весь Риони в трубу. Река сохраняет свое русло, и мы будем поддерживать экосистему. Все оценки строительства, которые были предоставлены населению через средства массовой информации политиками и экологами, были ложью и даже клеветой», – сказал Давиташвили.

У противников каскада Они ГЭС своя аргументация. Наиболее проблемным вопросом является то, что каскад строится в сейсмически активной зоне, говорят в НПО «Зеленая альтернатива» – одной из организаций, которая собирается через суд обжаловать разрешение, выданное Министерством окружающей среды. Повторение девятибалльного землетрясения 1991 года может стать катастрофой. Прокладка тоннелей по верхней части деревень, где есть несколько пойменных рек, может привести к прорыву воды через обрушенные тоннели, как это уже произошло на Шуахевской ГЭС в Аджарии, напоминает представитель организации Дато Чипашвили. Также в качестве примера он привел катастрофу Дарьяльской ГЭС, где в 2014 году дважды сошедший оползень стал причиной гибели семи человек. Подрядчиком того проекта была та же фирма, которая собирается строить Онскую ГЭС, – «Feri».

В своем интервью грузинской службе Радио Свобода Дато Чипашвили назвал строительство Они ГЭС «реинкарнацией идеи, возникшей в коммунистическую эпоху», и сказал, что от Риони может остаться небольшой ручеек. Возможное воздействие строительства этой гидроэлектростанции на экосистему Рачи может оказаться губительным и с точки зрения развития туризма в регионе:

«По проекту планируется построить два тоннеля. Туннель Они-1 ГЭС длиной 12,5 км, а второй – около 9,5 м, чуть ниже, над селом Сори. На этих участках, включая деревню Уцера, река Риони больше не будет такой, какой люди видят ее сегодня. Там останется небольшой ручей. Учитывая размер русла реки Риони, все еще остается вопрос, появится ли эта вода там вообще».

Однако в менеджменте компании-строителя убеждены, что они и без того много уступили экологам. Говорит Заза Бакурадзе, руководитель проекта АО «Каскад Они ГЭС»:

«Идея строительства гидроэлектростанции в Риони существовала и раньше, но мы и «Feri» подключились к ее реализации в 2014 году. По старой схеме там должны были построить 140-метровую плотину. Планировалось сбросить два притока реки Риони в Рио, но этот проект изменился. Мы сняли плотину, и проект теряет много генерации, но это значительно снизило воздействие на окружающую среду, потому что фактически ничто не будет затоплено – у ГЭС не будет плотины, если не учитывать восьмиметровую дамбу».

И, наконец, по заверению премьер-министра Георгия Гахария, сделанному 11 мая, в проекте нет интересов Бидзины Иванишвили.

Строительство каскада Они ГЭС начнется осенью, если будет получено последнее разрешение на строительство, на этот раз от Министерства экономики. Противники строительства ГЭС на 24 мая наметили акцию «Нет Онской ГЭС!» На акции будут выступать жители Они, которые не собираются уступать интересам инвесторов.