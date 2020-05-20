«Грузинская мечта» за новый порядок

Ограничение прав и свобод граждан без введения чрезвычайного положения и одобрения парламента противоречит Конституции. Гражданский сектор Грузии включился в полемику вокруг наделения правительства новыми полномочиями, позволяющими точечно и без санкции высшего законодательного органа вводить практически любые ограничения на любой территории. Вслед за оппозицией неправительственные организации усмотрели в действиях «Грузинской мечты» попытку установить в стране диктатуру.

Возможность ограничивать перемещение, собрания, экономическую и трудовую деятельность, право на собственность и т.д. без объявления чрезвычайного положения – все эти возможности правительство Грузии получит после принятия новой законодательной инициативы «Грузинской мечты» о внесении поправок в закон «Об общественном здоровье» и в Уголовно-процессуальный кодекс. Об опасности такого развития событий вслед за политиками заговорили правозащитники.

Грузинский офис Transparency International выступил со специальным обращением, в котором прямо заявляет о грубом нарушении Конституции:

«Основания для ограничения основных прав и свобод, а также правила ограничения этих прав определены Конституцией. К примеру, профессиональная и экономическая деятельность и свобода собраний могут быть ограничены лишь во время чрезвычайного положения декретом президента, который утверждает парламент Грузии. Других оснований для ограничений Конституция не предполагает, и, соответственно, ограничение этих прав без чрезвычайного положения является неконституционным».

НПО подчеркивает, что в условиях действия парламентской республики только представительский орган народа уполномочен принимать решение о введении режима ЧП. При этом оно может быть принято только в исключительных случаях и при крайней необходимости.

Впрочем, народные избранники от правящей партии не видят необходимости в подключении высшего законодательного органа к таким вопросам. Вице-спикер парламента Георгий Вольский считает, что в условиях, когда все, в том числе депутаты, очень устали, созывать парламент на внеочередные сессии в случае необходимости введения новых ограничений нецелесообразно:

«Все устали от этой ситуации, в том числе и мы. Я не вижу необходимости каждый раз в случае необходимости введения каких-то ограничений в условиях борьбы с коронавирусом собирать парламент».

Бывшая соратница Вольского по правящей партии Эка Беселия считает такую позицию странной. По словам независимого депутата, парламент все эти два месяца находится фактически на каникулах, и от чего мог так устать Георгий Вольский, для нее загадка. А вот что касается решения «Грузинской мечты» в ускоренном режиме принять поправки, в этом Беселия видит большую опасность для самого принципа парламентской республики. По словам бывшего председателя юридического комитета, парламент как раз и является гарантом того, что правительство, кто бы его ни возглавлял, не сможет воспользоваться законом в политических целях:

«Для того и требуется длительная работа над законом, чтобы исключить возможность того, что кто бы то ни было смог использовать положения закона в политической борьбе. Нормы и положения закона должны быть выверены так, чтобы у любой политической силы, которая будет у власти, не имелось возможности злоупотреблять этой властью. Для этого законы проходят комитетские слушания, дорабатываются и, если надо, меняются формулировки. В данном случае ни юридический комитет, ни комитет по правам человека не принимали участие в обсуждении этих поправок. А это профильные комитеты для этого закона. По сути, правительство получит уникальный инструмент, в том числе, для борьбы с политическими оппонентами».

По словам Беселия, в представленной правящей партией законодательной инициативе есть важный и очень опасный пункт. Если раньше закон позволял изолировать в карантинных зонах инфицированных людей, чтобы обезопасить здоровое население, то теперь в карантин смогут помещать любого человека, которого лишь заподозрят в том, что он может быть носителем инфекции. По сути, считает Беселия, это означает, что любого гражданина можно будет исключить на неопределенное время из общественно-политической жизни страны. Более того, закон может также применяться в экономическом поле, так как позволяет экспроприацию любого имущества или прекращение экономической деятельности в целях борьбы с эпидемией.

Самое же опасное в инициативе правящей партии, считают юристы, в том, что правительство не будет иметь надзорного органа в лице парламента. А значит, не будет подотчетно в своих действиях никому.

Как отметила еще один независимый депутат – Мариам Джаши, также ранее представлявшая «Грузинскую мечту», желание правящей партии в ускоренном порядке принять законодательные поправки понятно. До выборов остается очень мало времени, и отказываться от столь универсального средства административного давления на оппонентов партия власти не хочет. Голосование сразу в двух чтениях пройдет 21 мая.