Грузинские банки предоставят временно безработным дополнительную отсрочку по кредитам

Число случаев коронавируса в Армении за последние сутки увеличилось на 335, в общем составив 5606. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 21 мая число выздоровевших пациентов увеличилось на 162 и сейчас составляет 2581.

За сутки от COVID-19 скончались еще трое пациентов. Таким образом, общее число умерших с начала эпидемии коронавируса нового типа в Армении составляет 70.

Напомним, что с начала эпидемии коронавируса нового типа 27 пациентов с диагнозом COVID-19 скончались по другим причинам.

Отметим, что на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 2928, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 45822.