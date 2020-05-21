Новости
За сутки в Армении выявили 335 новых случаев коронавируса, трое пациентов скончались
Число случаев коронавируса в Армении за последние сутки увеличилось на 335, в общем составив 5606. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.
Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 21 мая число выздоровевших пациентов увеличилось на 162 и сейчас составляет 2581.
За сутки от COVID-19 скончались еще трое пациентов. Таким образом, общее число умерших с начала эпидемии коронавируса нового типа в Армении составляет 70.
Напомним, что с начала эпидемии коронавируса нового типа 27 пациентов с диагнозом COVID-19 скончались по другим причинам.
Отметим, что на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 2928, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 45822.
Другие новости дня
В Северной Осетии коронавирус подтвердился у министра здравоохранения и муфтия
Коронавирус подтвердился у министра здравоохранения Северной Осетии Тамерлана Гогичаева и муфтия республики Хаджимурата Гацалова. Об этом "Кавказ.Реалии" сообщили в пресс-службе местного Минздрава.
Состояние обоих расценивается как удовлетворительное. 65-летний председатель духовного управления мусульман проходит лечение в республиканской клинической больнице. А 53-летний глава министерства здравоохранения справляется с коронавирусом в домашних условиях.
Напомним, что Гацалов распорядился ограничить посещения крупных мечетей еще до появления первых заразившихся в республике. А Гогичаев регулярно призывал всех граждан Северной Осетии соблюдать карантинные меры.
Всего в республике насчитывается 2387 человек с коронавирусом, умерли – 22.
Грузинские банки предоставят временно безработным дополнительную отсрочку по кредитам
Оставшиеся без работы граждане Грузии получат дополнительную, 3-месячную отсрочку по кредитам. Об этом сообщил премьер-министр страны Георгий Гахария.
Банки автоматически предоставят отсрочку лицам, которые получат от государства компенсацию в рамках антикризисного плана (без капитализации процента).
Граждане, доход которых сократился, также смогут обратиться к коммерческим банкам для получения отсрочки.
- Правительство Грузии в течение 6 месяцев будет выплачивать временно безработным гражданам по 200 лари (около 63 долларов США). Лица, потерявшие работу в условиях пандемии коронавируса (наёмные рабочие), получат 1200 лари (377 долларов).
Гахария подтвердил, что чрезвычайное положение и комендантский час отменят после 22 мая
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария на заседании правительства подтвердил, что чрезвычайное положение и комендантский час в стране отменят после 22 мая.
«Страна должна постепенно вернуться к нормальной жизни», - заявил Гахария.
По словам премьера, часть ограничений будет действовать после отмены ЧП – для этого парламент утвердит новый законодательный пакет.
Гахария отметил, что в стране продолжится конституционный процесс и правительство сделает всё, чтобы провести демократические и свободные парламентские выборы в октябре.
- Из-за угрозы распространения коронавируса в Грузии чрезвычайное положение было объявлено 21 марта.
В Адыгее 155 человек заразились коронавирусом на похоронах
Глава Красногвардейского района Адыгеи Альберт Османов подал в отставку после того, как 155 человек заразились коронавирусом после похорон с участием нескольких сотен гостей. Об этом сообщило правительство Адыгеи.
1 мая в ауле Бжедугхабль Красногвардейского района Адыгеи прошли похороны, на которые пришли более 500 человек. Изначально с диагнозом COVID-19 была госпитализирована одна женщина, а к 19 мая число зараженных превысило 150 человек.
Исполняющим обязанности главы района стал Темур Губжоков. Перед ним поставлена задача - стабилизировать ситуацию с распространением коронавирусной инфекции среди местных жителей.
В Красногвардейском районе ограничено передвижение между населенными пунктами, началась дезинфекция общественных мест, введено обязательное ношение масок и перчаток.
По официальным данным на 20 мая, всего в Адыгее выявлен 561 случай коронавируса, восемь человек умерли.
Угулава раскрыл секрет – Мерабишвили будет в «Национальном движении»
Экс-мэр Тбилиси, один из лидеров оппозиционной партии «Европейская Грузия» Гиги Угулава заявил, что бывший глава МВД Вано Мерабишвили будет в рядах «Национального движения».
«Мы друзья, но партийность – это другой вопрос. Я выдал секрет? Думал, что об этом и так все знали», - заявил Угулава в эфире программы «360 градусов» на канале «Палитраньюс».
Мерабишвили вышел на свободу 20 февраля после 6 лет и 9 месяцев заключения.
В Грузии 8 новых случаев коронавируса, 10 пациентов выздоровели
За сутки в Грузии выявили 8 новых случаев заражения коронавирусом. Число подтверждённых случаев достигло 721.
Накануне коронавирус выявили у водителя грузового автомобиля – он приехал в Грузию из Армении. Новые случаи подтверждены и в Болнисском районе.
По данным правительственного портала StopCov.ge, число выздоровевших пациентов выросло на 10 и достигло 485.
В карантине находятся 3519 человек, под наблюдением медиков в стационарах – 351.
Навальный на Радио Свобода: призываю не голосовать за Конституцию
Глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный в интервью Радио Свобода заявил, что не будет участвовать в голосовании по поправкам в Конституцию России. Оппозиционер призвал всех последовать его примеру.
Навальный высказал уверенность, что, несмотря на пандемию коронавруса и карантинные меры, власть попытается провести голосование по поправкам уже 24 июня. Именно для этого, по мнению главы ФБК, Госдума и Совет Федерации в спешном порядке приняли закон, разрешающий электронное голосование на выборах и референдумах всех уровней. Навальный предполагает, что "это будет не просто фальсификация, а грандиозная подделка результатов". При таком формате голосования не существует никаких механизмов контроля, считает оппозиционер.
Навальный признал, что огромное количество россиян будут вынуждены пойти на голосование под давлением. Этим людям Навальный посоветовал голосовать против поправок.
- Внесение в Конституцию поправок инициировал в январе президент России Владимир Путин. Тогда же он заявил, что они должны быть одобрены не только парламентом, но и всенародным голосованием, хотя закон этого не требовал.
- Одними из самых обсуждаемых поправок являются установление приоритета Конституции России над международным правом, а также "обнуление" президентских сроков, которое позволит Путину ещё дважды избираться на пост главы страны. Представители оппозиции считают поправки противоречащими действующей Конституции и требуют отменить их.
- Изначально голосование было намечено на 22 апреля, но в связи с пандемией коронавируса Путин перенёс его на неопределённый срок.
Иракская разведка заявила об аресте лидера «Исламского государства»
Иракская разведка заявила об аресте лидера террористической группировки “Исламское государство”, сообщает канал “Аль-Арабия”. По утверждению спецслужбы, арестованный возглавил организацию после убийства американскими военными бывшего лидера ИГ Абу Бакра аль-Багдади в октябре прошлого года.
“Исламское государство” в своих сообщениях называет лидером организации Абу Ибрагима Аль-Хашими Аль-Кураши. Вашингтон считает, что под этим именем скрывается один из основателей и идеологов организации Амир Мохаммед Абдель Рахман аль-Мауля, сообщал раньше “Голос Америки”. Иракская разведка утверждает, что настоящее имя арестованного — Абдельнасер аль-Кирдаш.
Подробности его биографии не приводятся, российский анонимный телеграм-канал Directorate 4 со ссылкой на неназванного иракского эксперта сообщает, что арестованный мог быть высокопоставленным членом “Аль-Каиды”, а с 2011 по 2019 год — руководителем ИГ в Сирии.
О месте, времени и обстоятельствах его ареста так же не сообщается. Утверждается только, что он был арестован за счёт получения точных разведывательных данных. "Аль-Арабия" напоминает, что в начале апреля глава национальной разведки Ирака Мустафа аль-Каземи возглавил правительство страны.
Леван Варшаломидзе, «который строил Батуми», возглавит украинский инвестофис
Украина откроет инвестиционный офис в сентябре 2020 года под руководством экс-главы правительства Аджарии Левана Варшаломидзе, сообщил президент страны Владимир Зеленский. «Я могу сказать об инвестиционном офисе, который мы откроем в конце сентябре. Мы взяли туда руководителем г-на Варшаламидзе, который строил Батуми», - сказал он в ходе пресс-конференции в Киеве.
В настоящее время офис претерпевает кадровые изменения, добавил президент. «Мы приняли решение - один отдельный прозрачный инвестиционный офис будет работать уже в сентябре. И только он будет заниматься всеми инвестициями. Первый план я уже согласовал... там план на 18 месяцев быстрых инвестиций в размере $7 млн», - прокомментировал Зеленский.
Как отметил президент, законопроект об инвестнянях готов и в ближайшие дни будет зарегистрирован в парламенте. «Что касается инвестиционной няни, кстати, мы там кое-что изменили, потому что сейчас нужно в мире бороться за инвестиции... Мы будем за них бороться - мы понизили планку», - указал он.
Зеленский добавил, что законопроект будет предусматривать назначение инвестняни для инвесторов, вложивших меньше 100 миллионов долларов, о которых речь шла раньше. К тому же, отметил президент, этот инструмент будет доступен не только иностранным инвесторам, но и украинским, передает «Интерфакс-Украина».
Варшаломидзе - соратник Михаила Саакашвили, назначенного главой Исполнительного комитета реформ Украины.
Амиран Гамкрелидзе: Решение о запуске общественного транспорта будет принято в ближайшее время
По словам главы Национального центра контроля заболеваний Грузии Амирана Гамкрелидзе, решение о запуске общественного транспорта в Грузии будет принято в ближайшее время. По словам Гамкрелидзе, вопрос обсуждается в Координационном совете.
«Было объявлено, что чрезвычайное положение в стране будет отменено 22-го. И сегодня на Координационном совете говорилось, что на примере наших соседей нам следует быть очень осторожными при отмене ограничений в быстром темпе.
Спрос на общественный транспорт, конечно, высок. Вы знаете, что общественный транспорт в основном загружен в больших городах, особенно в тбилисском метро, автобусах и т.д. Я могу заверить вас, что этот вопрос обсуждается и, конечно, это может случиться не завтра или послезавтра, но решение будет принято в ближайшее время», - сказал он.
За прошедшие сутки в Абхазии не было выявлено новых случаев коронавируса
По сообщению оперативного штаба по защите населения самопровозглашенной республики Абхазия от COVID-19, за прошедшие сутки биоматериал для тестирования на коронавирусную инфекцию взят у 46 человек. Все тесты показали отрицательный результат.
34 человека сегодня в течение дня были выписаны из обсервации в столичном доме отдыха «Айтар», все они являются военными курсантами: 32 - по линии Минобороны и 2 - Министерства внутренних дел. У всех диагноз коронавирус не был подтвержден.
Таким образом, по данным оперативного штаба, на сегодняшний день в Гудаутском госпитале находятся 20 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии за время пандемии составляет 25 человек. Из них трое выздоровели, и один пациент скончался.
Саломе Зурабишвили пригласила в Грузию короля Бельгии
Президент Грузии Саломе Зурабишвили обсудила по телефону с королем Бельгии Филиппом стратегию открытия экономики в Грузии и Бельгии, сообщает сегодня, 20 мая, администрация президента.
Как отметил король Бельгии, ответственность общества очень важна во время борьбы с пандемией коронавируса, а также на этапе открытия экономики, и в этом отношении население Грузии и Бельгии показали отличный пример ответственности.
Президент Грузии рассказала об открытии сферы туризма, коридорах безопасного туризма и безопасных туристических местах в стране, отметив, что огромное значение для выхода Грузии из экономического кризиса имеет задействование сектора туризма. Зурабишвили поблагодарила Бельгию за поддержку Грузии и пригласила короля Филипа посетить Грузию.
Со своей стороны, король пригласил президента Грузии на открытие Международного фестиваля культуры «Европалия - 2022» в Брюсселе, который будет посвящен Грузии.
Международный фестиваль культуры «Европалия» проводится в Бельгии раз в два года, начиная с 1969 года, под патронажем королевской семьи. Название фестиваля происходит от объединения слов «Европа» и «опалия» (от латинского opalia – древнеримский праздник богатого урожая), сообщает агентство «Новости-Грузия».
Саломе Зурабишвили сегодня также беседовала по телефону с великим герцогом Люксембургским, с которым обсудила перспективы сотрудничества в области безопасного туризма и ситуацию с коронавирусом в двух странах.
В беседе Зурабишвили отметила, что преодоление экономического кризиса и открытие безопасного туризма являются приоритетными направлениями. По ее словам, ведется работа с тем, чтобы Грузия открыла безопасные коридоры воздушного сообщения с разными странами, но в то же время эффективно избежать второй волны коронавируса.
Посол США о президенте Грузии: «Она поставила интересы страны выше личных убеждений»
Посол США в Грузии Келли Дегнан прокомментировала помилование президентом Грузии Саломе Зурабишвили оппозиционных политиков – Гиги Угулава и Ираклия Окруашвили.
Дегнан считает, что Зурабишвили приняла смелое решение. «Она поставила интересы страны выше личных убеждений», - сказала дипломат в ходе онлайн-конференции с журналистами.
Дегнан призывает все стороны к выполнению соглашения от 8 марта. «Это создаст возможность для большего плюрализма на парламентских выборах текущего года», - отметила она.
- Саломе Зурабишвили помиловала оппозиционных политиков – одного из лидеров партии «Европейская Грузия» Гиги Угулава и лидера партии «Победоносная Грузия» Ираклия Окруашвили.
В Южной Осетии сообщили о первых выздоровевших от коронавируса пациентах
В самопровозглашенной республике Южная Осетия от коронавируса выздоровели двое граждан, 32 продолжают лечение, – сообщает агентство «Рес» со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
«Состояние остальных больных стабильное, у многих из них отсутствует температура. Пациенты находятся под пристальным вниманием медиков», – сказали в пресс-службе.
Югоосетинские медучреждения на сегодняшний день покинули 87 человек, которые находились на двухнедельном карантине.
«Из 200 человек, находящихся на карантине в РММЦ, выписались 65. Вечером также планируем отпустить домой 40 граждан, также ожидается поступление 7 курсантов МЧС», - сказали в министерстве.
Там добавили, что из 33 человек, которых расположили в гостинице «Алан», с карантина вышли 13. В среду туда поступили еще двое.
Всего на двухнедельном карантине находятся 248 человек, в медучреждениях республики - 172. Накануне в ПЦР лаборатории в республике проведено 115 тестов, все они отрицательные (всего 935).
Синод Православной церкви Молдовы опасается чипирования граждан вакцинами от COVID-19
Синод Православной церкви Молдовы выпустил обращение к властям страны, в котором потребовал, чтобы вакцинация от коронавируса после изобретения прививки была добровольной. В обращении сказано, что с помощью "вакцин от COVID-19 в организм людей могут быть введены микрочипы", — сообщает региональная служба Радио Свобода.
"Общество во многих европейских странах протестует против обязательного использования вакцин, особенно вакцины против COVID-19, потому что оно рассматривает их как возможность для глобальной системы антихристов ввести микрочипы в тела людей, чтобы контролировать их с помощью технологии 5G", – сказано в обращении церкви.
В документе также сказано, что американский миллиардер Билл Гейтс, основатель компании Microsoft, "считается основным человеком, ответственным за создание технологии микрочипирования посредством вакцины".
Информация о Гейтсе, микрочипах и 5G, на которую ссылается митрополия Молдовы, – одна из теорий заговора, которая широко распространилась в последнее время в соцсетях. Зачастую она распространяется изданиями, имеющими отношение к российскими властям, что подтверждают исследования Европейской комиссии, отмечает G4media.
Генпрокуратура России также сочла эту информацию фейком и запретила её распространение, напоминает канал "Настоящее время".
- Православная церковь Молдовы является доминирующей религиозной организацией в стране и насчитывает около 3 миллионов прихожан. Канонически она находится в составе Русской православной церкви, однако при этом имеет широкую автономию и право на самоуправление.
- Вакцина от коронавируса разрабатывается сразу в нескольких странах мира, но нигде не прошла дальше первых этапов клинических исследований.
У водителя грузового автомобиля в Грузии выявили коронавирус – он приехал из Армении
В Зестафони у 29-летнего мужчины выявили коронавирус. Водитель грузового автомобиля приехал из Армении и находился в самоизоляции. После подтверждения диагноза его перевезли в кутаисскую клинику.
По словам губернатора Имерети Звиада Шаламберидзе, все контакты инфицированного уже установлены.
- Число подтверждённых случаев коронавируса в Грузии составляет 713, из них 475 пациентов выздоровели, 12 умерли.
- В Армении число случаев коронавируса достигло 5271, выздоровели 2419, умерли 67. Еще 27 пациентов с диагнозом COVID-19 скончались по другим причинам.
Южная Осетия получит от «ДНР» гуманитарную помощь
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов обсудил с главой «ДНР» Денисом Пушилиным ситуацию, связанную с распространением коронавируса.
Агентство «Рес» сообщает, что в ходе телефонного разговора основной темой переговоров стала передача в гуманитарной помощи.
«Гуманитарный груз, который Донецкая Народная Республика намерена передать представителю Южной Осетии в течение текущей недели, включает средства индивидуальной защиты, в том числе фильтрующие полумаски, дезинфицирующие средства, а также лекарственные препараты. Вся продукция производится в ДНР», - сказано в сообщении.
Анатолий Бибилов подчеркнул, что помощь «ДНР» очень важна и своевременна для жителей Южной Осетии.
Ранее в Цхинвали заявили, что примут международную гуманитарную помощь лишь через территорию России.
- В Южной Осетии 34 лабораторно подтвержденных случая заражения коронавирусом.
Суд в Сингапуре приговорил человека к смертной казни по Zoom
Верховный суд Сингапура приговорил к смертной казни через повешение наркоторговца из Малайзии в ходе онлайн-заседания в мессенджере Zoom, передаёт агентство Reuters.
37-летний малазиец был обвинён в планировании поставки 28 граммов героина в Сингапур в 2011 году. Это первый случай в стране, когда смертная казнь вынесена по видеоконференции, сообщила ТАСС официальный представитель суда Куань Цянь Ин. Суды проводятся дистанционно из-за эпидемии коронавируса.
Ранее смертный приговор через видеосвязь вынес суд в Нигерии, напоминает Reuters. Агентство отмечает, что такая практика критикуется со стороны правозащитных групп. Применение смертной казни в Сингапуре по своей природе жестоко и бесчеловечно, а использование дистанционных технологий делает его таким ещё больше, — заявил The Guardian заместитель директора азиатского направления Human Rights Watch Фил Робертсон.
Цихелашвили сообщила подробности о смерти жителя Ахалгори
Госминистр по делам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили выразила соболезнования членам семьи Джумбера Миладзе, умершего при перевозке на территорию, контролируемую властями Грузии.
По информации Цихелашвили, мужчину с инсультом перевезли из Ахалгори в цхинвальскую больницу несколько дней назад.
«Это серпантинная дорога в горах, что таким пациентам противопоказано. Уже после этого семья пыталась перевезти его из Цхинвали на контролируемую нами территорию, что не удалось. Из-за задержки состояние здоровья пациента ухудшилось. К сожалению, это очередная жертва нечеловеческих, абсолютно нелегальных ограничений и условий изоляции, в которых живёт население Цхинвальского региона. Как минимум задержки не должны происходить при оказании неотложной медицинской помощи», - заявила Цихелашвили.
Министр говорит, что проблема жителей Ахалгори носит и этнический характер, что абсолютно неприемлемо.
63-летний житель Ахалгори Джумбер Миладзе умер накануне вечером при перевозке из Цхинвали на территорию, контролируемую властями Грузии.
Пациент из Ахалгори умер при перевозке на территорию, контролируемую властями Грузии
63-летний житель Ахалгори Джумбер Миладзе умер при перевозке на территорию, контролируемую властями Грузии.
Грузинская служба «Радио Свобода» сообщает, что состояние его здоровья ухудшилось несколько месяцев назад, но до сих пор власти самопровозглашенной республики Южная Осетия не давали разрешения на пересечение де-факто границы.
Миладзе перевезли из Ахалгори в цхинвальскую больницу несколько дней назад. После того, как состояние его здоровья стало критическим, родственникам позволили транспортировать его в грузинскую клинику при помощи Международного комитета Красного Креста. Миладзе скончался в машине скорой помощи.
Глава ахалгорского муниципалитета в изгнании Нугзар Тиникашвили заявил, что «Джумбер Миладзе – очередная жертва властей оккупированного региона».
Worldometer: число инфицированных коронавирусом в мире превысило 5 миллионов
Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом нового типа в мире превысило 5 миллионов. По данным счётчика Worldometer, по состоянию на 11:50 по Москве в мире было 5 000 630 подтверждённых случаев.
1 570 583 случаев приходится на США, 308 705 на Россию, 278 803 — на Испанию. 325 156 человек умерли. 1 970 979 — выздоровели. Счётчик собирает данные национальных статистических ведомств, их информация часто бывает неполной, искажённой или сообщаться с большим запозданием.
Американский Университет Джонса Хопкинса, который также собирает статистику по COVID-19, пока сообщает о 4 911 902 заражённых.
В Абхазии выявлен еще один заразившийся коронавирусом - курсант военного вуза
Оперативный штаб по защите населения от коронавируса самопровозглашенной республики Абхазия информирует о ситуации на 20 мая.
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию прошли 90 человек. У одного из них – абхазского курсанта российского военного вуза, – диагноз COVID-19 подтвержден. Он отправлен в Гудаутский госпиталь.
Штаб обращается к гражданам с просьбой, в связи с заметным ухудшением эпидемиологической ситуации в республике, соблюдать режим карантина и самоизоляции, не покидать свои дома без острой необходимости.
Парад Победы и голосование по Конституции РФ могут провести 24 июня
В Кремле рассматривают возможность провести голосование по поправкам в Конституцию и Парад Победы в один день — 24 июня. Об этом сообщает РБК со ссылкой на четыре источника близкие к администрации президента России. Ранее эту дату назвали вероятным днём голосования по поправкам источники агентства "Интерфакс" и главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова.
Так же 24 июня рассматривается в качестве основной даты для перенесённого Парада Победы, утверждает РБК. В этот день в 1945 году состоялся военный парад по случаю победы в Великой Отечественной войне.
По мнению близких к администрации президента источников, проведение парада в июне станет формой воодушевления людей после долгого периода ограничений из-за эпидемии коронавируса. Кроме того, организация двух мероприятий - парада и голосования - в один день удобно тем, что в этом случае среда, 24 июня, будет объявлена выходным днём.
Собеседник РБК также не исключил, что для обеспечения безопасности граждан в условиях эпидемии в положение о проведении голосования будет добавлена норма из принятых на прошлой неделе поправок в избирательное законодательство о возможности голосовать по почте.
Ранее источники "Коммерсанта" сообщали, что рассматриваются две даты проведения голосования по поправкам к Конституции : 24 июня и 8 июля. В качестве альтернативы для парада Победы называлось 3 сентября.
- О переносе на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса голосования по поправкам в Конституцию президент России Владимир Путин сообщил 25 марта. В середине апреля объявил о переносе парада Победы, объяснив этом тем, что риски, "связанные с эпидемией ещё чрезвычайно высоки". Новую дату мероприятия Путин тогда не назвал.
- По данным на 19 мая, в России зарегистрировано почти 300 тысяч заболевших COVID-19.
Число международных визитёров в Грузии за 4 месяца сократилось на 40%, в апреле – на 95%
В январе-апреле текущего года число международных визитов в Грузию составило 1 368 586, что на 39.6 процентов ниже показателя прошлого года. Новая статистика опубликована на сайте Администрации туризма Грузии.
В апреле, когда границы Грузии были почти полностью закрыты для иностранцев, спад превысил 95 процентов. Грузию посетили лишь 35 497 визитёров (в апреле 2019 года – 647 770).
В апреле по числу визитов лидируют Турция (14 219, −85%), Армения (8 018, −91.5%) и Россия (3 778, −96.7 %).
За первые четыре месяца текущего года по числу визитов лидирует Азербайджан (264 740, −32.5%), на втором месте Турция (194 277, −34.4%), на третьем Армения (189 738, −41.9%)
В апреле Грузию посетил 401 гражданин стран Евросоюза (−98.8%), в январе-апреле 59 337 (−31.1%).
В условиях чрезвычайного положения, объявленного из-за пандемии коронавируса, пересечь грузинскую границу могут лишь граждане Грузии, водители грузовых автомобилей, дипломаты и сотрудники гуманитарных миссий.
Правительство планирует открыть границы для туристов 1 июля. Безопасные туристические коридоры могут быть открыты для Израиля, Чехии, стран Балтии, Греции и других стран.
Самое популярное
-
Самое читаемое
-
Фото и видео
Уважаемые посетители форума "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.