Грузия и Израиль обсуждают детали безопасного туристического коридора

Представители Грузии и Израиля обсуждают детали безопасного туристического коридора, открытие которого планируется между странами. Об этом сообщил посол Грузии в Израиле Лаша Жвания.

«Если мы договоримся обо всём, Израиль и Грузия сформируют туристический союз с общей безопасной зоной», – написал Жвания в социальной сети.

Ранее представители министерств здравоохранения и туризма Израиля, а также авиационные власти страны обсудили открытие для туризма пяти стран – Греции, Кипра, Сейшельских островов, Грузии и Черногории. По информации израильских СМИ, в список попадёт и Австрия.

«В эти страны, скорее всего, израильтяне смогут улететь в первую очередь после возобновления работы аэропорта имени Бен-Гуриона», –​ сообщает Девятый канал.

При этом границы для граждан этих стран откроет и сам Израиль. Прилетающим туристам не надо будет находиться две недели в карантине по прибытии. От них потребуют лишь первичные медицинские справки о состоянии здоровья.

Ранее премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что первой страной, с которой Грузия создаст «зелёный коридор», станет Израиль.