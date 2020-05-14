В Израиле назвали 8 стран, безопасных для туризма. Среди них – Грузия

Правительство Израиля может присвоить Грузии статус страны, безопасной для туризма. Об этом сообщил посол Грузии в Израиле Лаша Жвания со ссылкой на 12-й канал израильского ТВ.

Кроме Грузии, в списке также Словения, Германия, Греция, Кипр, Черногория, Сербия и Танзания.

«То, что Грузия попала в этот список – заслуга наших эпидемиологов, врачей, правительства и всего общества», - написал Жвания в социальной сети.

Ранее премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что Израиль и Австрия проявили интерес к безопасному туристическому коридору, который Грузия может открыть с 1 июля.