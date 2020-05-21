В Цхинвали заявили, что накажут сбежавших из карантина курсантов

Официальные структуры самопровозглашенной республики Южная Осетия подтвердили побег курсантов из карантина.

Югоосетинский лидер Анатолий Бибилов встретился сегодня с родителями курсантов. Агентство «Рес» сообщает, что «разговор был жестким и президент назвал поведение курсантов безответственным».

«Я знаю, что некоторые из вас одобряли их действия. Те родители, которые относятся к курсантам, военным, как к сынкам, портят своих детей. Или мы воспитываем настоящих мужчин, которые завтра должны защищать Родину, воспитываем в духе того поколения, которое пять лет воевало, в окопах, в холоде, несмотря ни на что шли к победе, или мы воспитываем слюнтяев, которые не дисциплинированы, не выполняют принесенную присягу, которые не могут две недели побыть на карантине - в тепле и удобстве», - сказал Бибилов.

Он напомнил, что в изоляции находятся не только курсанты, но и гражданские лица.

«14 суток на карантине сидят женщины с новорожденными детьми, пожилые люди. Однако они ответственно относятся к ситуации. А военные покинули территорию, ставя под угрозу здоровье жителей республики, стариков, людей которые находятся в группе риска, не чувствуя ответственности перед своей Родиной», - отметил Бибилов.

В Минобороны самопровозглашенной республики заявили, что военнослужащих накажут - уже готов приказ об их отчислении. Однако Анатолий Бибилов потребовал сначала провести тщательное расследование и выявить зачинщиков демарша.

«В отношении военнослужащих, нарушающих установленные карантинные правила и нормы, будут применены меры дисциплинарного взыскания в соответствии с Дисциплинарным уставом Вооруженных Сил и военным законодательством. Действия (бездействие) курсантов, препятствующие выполнению проводимых мероприятий, будут расценены как грубые дисциплинарные проступки с последующей аттестацией военнослужащих и рассмотрением вопроса об их отчислении из высшего учебного заведения», - сказано в заявлении Минобороны.

В ведомстве говорят, что соблюдение установленных правил, карантинных мер, прохождение тестирования и другие мероприятия, проводимые медицинскими работниками, являются залогом нераспространения COVID-19 среди населения.