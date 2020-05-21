Заемщиков лишили форс-мажора

Граждане Грузии, потерявшие работу из-за пандемии, получат трехмесячную отсрочку выплат по кредитам. Некоторые эксперты опасаются, что эта схема может принести больше вреда, чем пользы.

Подробности плана были раскрыты на сегодняшнем заседании правительства. Напомним, на первом этапе кризиса, связанного с пандемией, власть и банки договорились об отсрочке на три месяца выплат по кредитам для 600 тысяч физических лиц. Теперь новыми льготами смогут воспользоваться только лица, по состоянию на 10 июня значащиеся в государственных базах данных как потерявшие доходы и имеющие этому документальное подтверждение. Об этом заявил премьер-министр Георгий Гахария:

«Вчера у нас прошла встреча с представителями банковского сектора, на которой мы приняли согласованное решение: во-первых, все граждане, потерявшие работу или у которых сократился доход, имеющие банковские кредиты, могут обратиться в банк, и их выплаты по кредитным процентам будут отсрочены на три месяца», – заявил премьер.

Позднее секретарь правительства Ираклий Чиковани уточнил, что льготники не будут платить пени на начисленные новые проценты, как это было в случае с первой отсрочкой.

В оппозиции считают это предвыборной риторикой, и речь идет о мизерных льготах всего для 70 тысяч человек. По мнению одного из лидеров объединенной оппозиции Нино Бурджанадзе, за бортом банковских и иных льготных программ в десять раз больше самозанятых человек, не сумевших документально подтвердить трудовую деятельность, – это няни, садовники, репетиторы и прочие:

«Несмотря на то что граждане находятся в отчаянных условиях два месяца со дня введения режима чрезвычайного положения, и никто еще не получил ни тетри помощи, правительство хвастает невиданными ее масштабами. Я просто не понимаю, как люди сводят концы с концами, и на этом фоне власти даже не удосужились подготовить параметры обновленного бюджета».

Доводы оппозиции косвенно подтвердил глава бюджетно-финансового комитета парламента Ираклий Ковзанадзе – парламент только приступает к обсуждению бюджетных изменений:

«Чтобы представить хороший проект бюджета, нам необходимо внести эти изменения, которые мы начнем обсуждать в ускоренном порядке. Подготовка бюджета будет нелегким делом в нынешней ситуации, поэтому работникам Министерства финансов, работающим над этим проектом, нужно время, чтобы провести квалифицированный и точный анализ».

По мнению некоторых экспертов, предложенные льготы создают иллюзию помощи, но на деле наносят заемщикам больше вреда.

По словам юриста, лидера общественного движения «Сделай паузу бесплатно» Марики Аревадзе, их организация оказывает юридическую помощь оставшимся без работы в период пандемии.

«Чрезвычайное положение, объявленное указом президента, создало форс-мажорную ситуацию, и становится невозможным выполнить обязательства по причинам, не зависящим от сторон. Это обстоятельство предполагает отсрочку обязательств, в том числе, по займам и кредитам для всех физических лиц, а не только для узкой категории граждан. Банки отложили выплаты по кредитам, однако начислили на них проценты. В итоге, если бы не эта схема властей, люди, потерявшие свой доход, могли бы уже подать заявление на форс-мажор индивидуально и отложить выплату кредита без процентов, поскольку форс-мажор либо регулируется договором в целом, либо регулируется прецедентным правом. Следовательно, мог быть достигнут лучший результат для заемщиков», – убеждена эксперт.

На этом фоне власти поспешили анонсировать новый вид банковских льгот: по словам министра финансов Иване Мачавариани, в скором времени правительство планирует программу субсидирования ипотечных кредитов для граждан. Правда, при этом деталей схемы не раскрыл.